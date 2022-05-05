Гладь и сеточки: Ferrari представила уникальный суперкар SP48 Unica

Программа One-Off — вершина современного кузовного искусства Ferrari, в рамках этой программы свет увидели более дюжины уникальных, изготовленных в единственном экземпляре проектов (например, BR20 и P80/C), и это только те, что стали публичными. Тайные, о которых не выпускают пресс-релизы, тоже имеются и иногда встречаются на дорогах. Клиент, заказавший Ferrari SP48 Unica, был не против показать свою покупку всему миру, секретом осталась лишь цена — ясно лишь, что она исчисляется миллионами евро.

Ferrari SP48 Unica имеет по сравнению с F8 Tributo более лаконичный и чуть более длинный кузов (за счёт увеличенного заднего света), все наружные панели — новые, в связи с чем потребовалось провести полный цикл инженерных работ по аэродинамике, как внешней, так и внутренней (изменена форма каналов подачи воздуха к двигателю и передним тормозам).



При виде сверху хорошо заметен симметричный стреловидный мотив, подчёркнутый двухцветной окраской и грандиентным сетчатым рисунком. Сеточки в переднем бампере и верхней части кормы — настоящие, функциональные, спроектированные современными методами 3D-моделирования.Крышка двигателя сделана глухой, без смотрового окна. Круглые задние фонари уступили место узким горизонтальным светодиодным полоскам. Колёсные диски, разумеется, тоже сделаны на заказ — ни у одной другой Ferrari таких нет.



Интерьер — такой же, как у F8 Tributo, но с уникальной отделкой в тон кузова и алькантаровой обивкой кресел с лазерной перфорацией, повторяющей рисунок наружных вентиляционных решёток. Увы, фотографий салона пресс-служба Ferrari не предоставила.



Техническая начиная позаимствована у F8 Tributo без каких-либо изменений: 3,9-литровый битурбомотор V8 (720 л.с., 770 Нм) состыкован с 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями), ведущие колёса — задние. Динамические характеристики SP48 Unica не объявлены, но они вряд ли отличаются от таковых у F8 Tributo: разгон до «сотни» — за 2,9 с, максимальная скорость — 340 км/ч.



Напомним, что у Ferrari есть также малотиражная ретроспективная программа Icona, в рамках которой выходят новые модели, вдохновлённым легендами Скудерии из прошлого, самый свежий пример — тарга Ferrari Daytona SP3.

