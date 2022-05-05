Новинки ×
  • Гладь и сеточки: Ferrari представила уникальный суперкар SP48 Unica

Гладь и сеточки: Ferrari представила уникальный суперкар SP48 Unica

05.05.2022 76 0 0

Компания Ferrari завершила очередной проект из эксклюзивной программы One-Off, адресованной самым преданным и состоятельным клиентам. В основу единственного экземпляра SP48 Unica легло серийное купе F8 Tributo, которому радикально перекроили кузов.

 

Программа One-Off — вершина современного кузовного искусства Ferrari, в рамках этой программы свет увидели более дюжины уникальных, изготовленных в единственном экземпляре проектов (например, BR20 и P80/C), и это только те, что стали публичными. Тайные, о которых не выпускают пресс-релизы, тоже имеются и иногда встречаются на дорогах. Клиент, заказавший Ferrari SP48 Unica, был не против показать свою покупку всему миру, секретом осталась лишь цена — ясно лишь, что она исчисляется миллионами евро.

Ferrari SP48 Unica имеет по сравнению с F8 Tributo более лаконичный и чуть более длинный кузов (за счёт увеличенного заднего света), все наружные панели — новые, в связи с чем потребовалось провести полный цикл инженерных работ по аэродинамике, как внешней, так и внутренней (изменена форма каналов подачи воздуха к двигателю и передним тормозам).

При виде сверху хорошо заметен симметричный стреловидный мотив, подчёркнутый двухцветной окраской и грандиентным сетчатым рисунком. Сеточки в переднем бампере и верхней части кормы — настоящие, функциональные, спроектированные современными методами 3D-моделирования.Крышка двигателя сделана глухой, без смотрового окна. Круглые задние фонари уступили место узким горизонтальным светодиодным полоскам. Колёсные диски, разумеется, тоже сделаны на заказ — ни у одной другой Ferrari таких нет.

Интерьер — такой же, как у F8 Tributo, но с уникальной отделкой в тон кузова и алькантаровой обивкой кресел с лазерной перфорацией, повторяющей рисунок наружных вентиляционных решёток. Увы, фотографий салона пресс-служба Ferrari не предоставила.

Техническая начиная позаимствована у F8 Tributo без каких-либо изменений: 3,9-литровый битурбомотор V8 (720 л.с., 770 Нм) состыкован с 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями), ведущие колёса — задние. Динамические характеристики SP48 Unica не объявлены, но они вряд ли отличаются от таковых у F8 Tributo: разгон до «сотни» — за 2,9 с, максимальная скорость — 340 км/ч.

Напомним, что у Ferrari есть также малотиражная ретроспективная программа Icona, в рамках которой выходят новые модели, вдохновлённым легендами Скудерии из прошлого, самый свежий пример — тарга Ferrari Daytona SP3.

спортивные авто суперкары новинки Ferrari

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом BMW X5 с пробегом: опасный тюнинг, вода в салоне и гирлянда пиктограмм неисправностей Вовсе не BMW изобрели кроссовер, и даже не баварцы сделали внедорожник престижным и комфортным транспортным средством. Но именно BMW и первый Х5 в кузове E53 стал по-настоящему культовым. По... 79 0 0 05.05.2022
Статьи / Авто недели Тяжелое топливо – легкая жизнь: стоит ли покупать Peugeot 508 за миллион рублей Любовь к бизнес-седанам в России немного угасла, но ее наследие остается на вторичном рынке. Самый популярный вариант – конечно же, Toyota Camry, но есть и много альтернатив: Ford Mondeo или... 210 1 0 05.05.2022
Статьи / Гаджеты Двойная мощность под контролем. Обзор цифрового компрессора BERKUT SPEC-19 BERKUT SPEC-19 – это наиболее мощный компрессор из семейства устройств с автоматическим отключением и питанием от прикуривателя. Что означает подобный статус и чем необычна новая модель? 141 0 0 05.05.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 23631 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 16192 20 13 30.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест нового VW Caddy: только передний привод и один мотор, цифровые приборы и цена от 2 млн Сколько-сколько? Все верно: Caddy пятого поколения стоит от 1 986 300 – и это в варианте Cargo V, а за пассажирскую версию просят минимум 2 274 400 рублей. Что мы получаем за кругленькую сум... 11143 12 14 20.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings