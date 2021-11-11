Ferrari BR20: снятый с производства полноприводный шутинг-брейк вернулся в виде купе

Компания Ferrari представила очередной одноразовый проект, который она сделала по заказу одного очень преданного и очень состоятельного клиента. Уникальное купе BR20 построили на базе «архивной» полноприводной модели GTC4Lusso.

В рамках клиентской эксклюзивной программы One-Off компания Ferrari сделала не менее дюжины уникальных проектов, причём не все такие проекты получают огласку — некоторые клиенты предпочитают владеть своим единственным и неповторимым суперкаром тайно, без шумихи в прессе. Купе Ferrari BR20 — не из таких, сообщение о нём пришло непосредственно из Скудерии.

Пресс-служба сообщает, что купе BR20 сделано на базе полноприводного шутинг-брейк GTC4Lusso, снятого с производства в прошлом году. Напомним, что GTC4Lusso дебютировал в 2016 году и стал развитием модели FF, на которую итальянская компания установила уникальную систему полного привода: мощность для передних колёс отбирается с переднего носка коленвала атмосферного двигателя V12 через двухступенчатый редуктор и два сцепления. У модели GTC4Lusso была также заднеприводная версия с литерой Т, оснащённая более коротким и лёгким битурбомотором V8, но в основу проекта BR20 легла именно полноприводная модификация с V12.

Никаких изменений по части техники не заявлено, а это значит, что купе BR20 сохранило длинную колёсную базу (2990 мм) шутинг-брейка, а 6,3-литровый двигатель V12 выдаёт максимальные 690 л.с. и готов разогнать машину до 100 км/ч за 3,4 с. Неизвестно, изменилась ли максимальная скорость в связи с сильно перекроенным кузовом, у GTC4Lusso она составляет 335 км/ч.



Ferrari BR20 выглядит более вальяжной и туристической моделью по сравнению с переднемоторными суперкарами семейства 812 с тем же V12, но с более короткой колёсной базой (2720 мм). За счёт новых, более рельефных бамперов купе почти на 8 см длинее шутинг-брейка, но дизайнеры во главе Флавио Манцони ловко замаскировали солидные габариты BR20, для чего использовали парящие задние стойки в духе модели 599 и окрасили крышу в чёрный цвет, чтобы визуально объединить ветровое и заднее стёкла и подчеркнуть изящество боковых оконных арок.



Большинство наружных кузовных панелей у купе новые, от шутинг-брейка здесь остались только передние стойки и задние фонари. Передние фары —более короткие, чем у GTC4Lusso, радиаторная решётка шире и дополнена верхней накладкой из углепластика с хромированными вставками по бокам. Тёмные развитые пороги из углепластика визуально облегчают боковины. Выхлопные патрубки расположены там же, где у GTC4Lusso, но их форма изменена. Дизайн 20-дюймовых колёсных дисков был разработан специально для BR20, на других Ferrari вы такие не увидите.



В салоне изменений меньше: передняя панель и передние кресла — такие же, как у GTC4Lusso, но они обиты эксклюзивной тёмно-коричневой кожей с белой прострочкой крестиком. Задние места демонтированы, на их месте организовано дополнительное багажное отделение с деревянным полом из дуба и декоративными вставками из алюминия и углепластика.



Во сколько обошлась уникальная машина заказчику, пресс-служба Ferrari не сообщает, равно как и имя этого заказчика. Впереди — новые диковинные машины из серии One-Off: по слухам, желающих эксклюзива клиентов столько, что очередь на постройку уникальных суперкаров растянулась на много лет вперёд, а частить с таким товаром, разумеется, категорически нельзя.

