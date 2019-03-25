Ferrari P80/C: ностальгическое купе без фар для состоятельного фаната

Купе Ferrari P80/C построено в единственном экземпляре по просьбе одного очень уважаемого клиента. В основе эксклюзивной новинки лежит гоночный Ferrari 488 GT3.

На прошлой неделе Колёса.ру рассказывали о планах Ferrari по возрождению культовых суперкаров прошлого, таких как F40 и 250 GTO, но тогда речь шла о мало-мальски серийных новинках, которые в теории сможет купить любой желающий. Но параллельно Ferrari занимается штучными проектами для своих самых дорогих во всех смыслах этого слова клиентов, такими как Ferrari SP275 RW Competizione и Ferrari SP38. За баснословные деньги Скудерия берётся изготовить для преданного поклонника единственный и неповторимый в мире автомобиль, который никогда не попадёт в продажу, а следовательно и его реальную цену никто никогда не узнает.

В случае с проектом Ferrari P80/C, представленным сегодня, речь, очевидно, идёт о совсем астрономической сумме, исчисляемой, вероятно, сотнями миллионов евро, ведь на разработку этой машины ушло около четырёх лет – от первых эскизов до воплощения в карбоне и металле.

Стилистически P80/C апеллирует к легендарным гоночным моделям Ferrari 330 P3/P4, 250 LM и Dino 206 S, но, честно говоря, угадываются исторические предки лишь в раздутых колёсных арках P80/C. Что впрочем никак не отменяет того факта, что автомобиль получился чертовским красивым, и разглядывать его аэродинамические элементы, тщательно рассчитанные, продутые в трубе и испытанные на треке, можно часами.

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Ferrari P80/C не предназначен для дорог общего пользования, и ездить на нём можно исключительно по гоночным трассам, а потому у инженеров не было необходимости внедрять в кузов привычные приборы освещения и системы безопасности. Вместо этого они сосредоточились на аэродинамике и дизайне. P80/C имеет увеличенную на 50 мм по сравнению с донором колёсную базу, отчего его кабина кажется немного смещённой вперёд. Все наружные кузовные элементы, включая как бы парящих в воздухе гарцующих жеребцов, полностью оригинальные, а кокпит во много повторяет таковой у 488 GT3.

Технические характеристики фирма не объявила, но рискнём предположить, что P80/C получил не задушенный техническим регламентом гонок мотор 488 GT3, а вольно дышащую силовую установку от свежего Ferrari F8 Tributo, чья 3,9-литровая «битурбовосьмёрка» выдаёт максимальные 720 л.с. и 770 Нм.

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Неизвестно, будет ли владелец уникальной машины её эксплуатировать или поставит в гараж на вечное хранение, как самую ценную реликвию, но ширнамассам, скорее всего, дадут возможность прикоснуться к этому шедевру в хитовых компьютерных симуляторах, имеющих лицензию на использование моделей Ferrari. Также производитель снял медитативный фильм, посвящённый рождению и разработке Ferrari P80/C, где можно услышать звук его двигателя во время тестовых заездов на автодроме Фьорано.