Ferrari 812 Competizione: изощрённая аэродинамика, сниженный вес и перерождённый V12

Компания Ferrari продолжает совершенствовать своё семейство спорткаров классической компоновки с двигателем V12 и представила их очередную итерацию под именами Competizione для кузова купе и Competizione A для тарги. Количество технических доработок огромное, они словно нарочно сделаны для смакования состоятельными коллекционерами, обладающими инженерными знаниями.

Через несколько лет (ориентировочно в 2025 году) Ferrari неизбежно вступит в электромобильную эпоху, но пока у её мотористов есть возможность работать с двигателями внутреннего сгорания, они будут с ними работать, и в ожидании конца этой возможности, кажется, пришли в полнейший творческий экстаз, радикальным образом переделав 6,5-литровый «атмосферник» V12 для модели 812 Competizione.

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В цифрах прогресс не слишком заметен: пиковая мощностью по сравнению с исходной моделью 812 Superfast выросла с 800 до 830 л.с. (достигается при 9250 об/мин), а максимальный крутящий момент даже уменьшился — с 718 до 692 Нм (достигается при 7000 об/мин). Но ради снижения массы и повышения отзывчивости мотора переделано практически всё. Установлены титановые шатуны вместо стальных, поршневые пальцы с алмазоподобным (снижающим трение) покрытием, облегчённый на 3% и заново отбалансированный коленвал, новые головки блока цилиндров и новые распредвалы с алмазоподобным покрытием.



Впускной тракт с изменяемой геометрией тоже полностью новый, разработанный в связке с новым центральным воздухозаборником и переработанной формой камер сгорания. В облегчённый выпускной тракт ради соблюдения экологического законодательства врезан сажевый фильтр, а чтобы он не портил натуральное крещендо V12, внедрена дополнительная акустическая выхлопная труба. Также для придания правильного звучания внедрены два резонатора во впускной коллектор.



Ради снижения массы в двигателе стало меньше масла, а ради снижения гидродинамических потерь снижена вязкость масла. Гоняет его по контуру (разумеется, тоже переработанному) новый насос с переменной производительностью, дающий нужную дозу масла в нужный момент. Форма картера тоже доработана, чтобы исключить масляное голодание в связи с возросшей мощностью.



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7-ступенчатая автоматическая коробка передач типа DCT (с двумя сцеплениями) прежняя, но время переключения передач снижено на 5%. Имеется функция stop&start, глушащая двигатель в пробках и при движении накатом. До 100 км/ч Ferrari 812 Competizione разгоняется за 2,85 с, до 200 км/ч — за 7,5 с, максимальная скорость — 340 км/ч.



Аэродинамическое оперение полностью новое и на одном только его описании можно сделать цикл статей, так что здесь ограничимся только основными «фишками». На купе вместо заднего стекла установлена глухая панель с направляющими воздушный поток элементами, увеличивающими прижимную силу. В передние тормозные суппрорты интегрированы воздухозаборники для лучшего охлаждения. Увеличены площадь и эффективность заднего диффузора. Боковые прорези за задними колёсными арками направляют воздух к центру кормы и тоже увеличивают прижимную силу. На тарге верхняя кромка ветрового стекла снабжена регулируемой заслонкой, уменьшающей воздушные завихрения в салоне.

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Главное новшество в шасси помимо комплексного апгрейда управляющей электроники — это независимое управление задними колёсами: актуаторы по команде электроники поворачивают колёса асинхронно и таким образом улучшают маневренность и отзывчивость автомобиля.



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В салоне стало больше углепластика, слегка изменён дизайн дверных карт и полностью переделано оформление центрального тоннеля. В целом после доработок сухая масса купе снизилась на 38 кг до 1487 кг.



Ferrari не скрывает, что модель 812 Competizione адресована очень ограниченной группе ценителей и коллекционеров, но не назвала ни цен, ни тиража, ни даты начала продаж. Скорее всего, всё это не имеет значения, так как все запланированные к выпуску 812 Competizione уже распределены между этими самыми ценителями и коллекционерами, то есть в свободной продаже их можно не ждать.

