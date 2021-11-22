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  • Ferrari Daytona SP3: кресла без регулировок, атмосферный V12 и пассивная аэродинамика

Ferrari Daytona SP3: кресла без регулировок, атмосферный V12 и пассивная аэродинамика

22.11.2021 36 0 0

Компания Ferrari представила третью модель из ретроспективной линейки Icona, вдохновлённой лучшими моделями Скудерии из славного прошлого. Daytona SP3 — это трибьют гоночным прототипам Ferrari 60-х годов XX века.

 

У подавляющего большинства поклонников Ferrari имя Daytona ассоциируется с переднемоторной дорожной моделью 365 GTB-GTS/4 конца 60-х — начала 70-х годов прошлого века, одной из самых красивых и быстрых для своего времени, но маркетологи Скудерии, занимающиеся линейкой Icona, решили вспомнить не о ней, а победе прототипов Ferrari 330 P3/4, 330 P4 и 412 P в легендарном марафоне 24 час Дейтоны в 1967 году. Эта победа стала местью Скудерии компании Ford за разгром в Ле-Мане в 1966 году, о котором в 2019 году вышел чудесный художественный фильм «Ford против Ferrari» режиссёра Джеймса Мэнголда с Кристианом Бейлом и Мэттом Деймоном в главных ролях.

Памятный финиш команды Ferrari в Дейтоне в 1967 году.

Разумеется, пресс-служба Ferrari предпочитает не вспоминать ни о фиаско заводской команды в Ле-Мане 1966 года, ни о фильме о нём, но это не отменяет прочих успехов прототипов Ferrari в 60-х, равно как и их технического и эстетического изящества — есть чем вдохновляться. Современная Daytona SP3 — это дорожный среднемоторый суперкар, в дизайне и конструкции которого собраны цитаты из вышеупомянутых прототипов 330 P3/4, 330 P4 и 412 P, а также более поздних 512 S, 712 Can-Am, 312 P и 250 P5 Berlinetta Speciale.

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В некоторых ракурсах Daytona SP3 неуловимо напоминает снятую с производства флагманскую модель LaFerrari, но общего у них на самом почти ничего нет — разве только двигатель V12 серии F140, да и тот у Daytona SP3 более совершенный, позаимствованный у представленной весной этого года переднемоторной модели Ferrari 812 Competizione. В привязке к Daytona SP3 легендарный двигатель с увеличенным до 6,5 л рабочим объёмом получил индекс F140HC и модифицированную под среднемоторную компоновку систему впуска с постоянно меняющейся посредством гидравлического привода геометрией тракта. Максимальная мощность по сравнению с моделью 812 Competizione увеличилась на 10 л.с. до 840 л.с. и достигается при 9250 об/мин, при этом мотор можно крутить и дальше — до предельных 9500 об/мин. Максимальный крутящий момент — 697 Нм при 7250 об/мин.

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Вся мощность передаётся на задние колёса через 7-ступенчатую автоматическую коробку передач типа DCT (с двумя сцеплениями) и самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением (e-Diff 3.0). До 100 км/ч Ferrari Daytona SP3 разгоняется за 2,85 с, до 200 км/ч — за 7,4 с, максимальная скорость — более 340 км/ч. Сухая масса автомобиля — 1485 кг, развесовка — 44:56 в пользу задней оси. Объём топливного бака — 86 л. Для этой модели был разработан особый состав шин Pirelli P Zero Corsa размерностью 265/30 ZR 20 спереди и 345/30 ZR 21 сзади, а также уникальные колёсные диски со спицами, направляющими воздушный поток из арок на борта. Диаметр передних тормозных дисков — 398 мм, задних — 380 мм.

Ferrari Daytona SP3 имеет кузов типа тарга (со съёмной жёсткой крышей) с углепластиковым монококом в основе, причём кресла пилота и единственного пассажира являются частью несущей конструкции и не имеют регулировок — для подбора удобной посадки можно регулировать рулевую колонку, педальный узел и подголовники, которые не связаны со спинками а как бы висят в воздухе (крепятся с тыльной стороны на заднюю стенку кабины).

В кокпите нет ничего лишнего, поверхности обиты замшей, роль щитка приборов выполняет 16-дюймовый изогнутый экран, а селектор режимов АКП стилизован под классические открытые пазы рычага «механики». Для придания современному суперкару характерной купольной формы остекления 60-х пришлось внедрить двойные передник стойки. Зеркала заднего вида на манер классических машин закреплены не на дверях, а на передних крыльях.

На Ferrari Daytona SP3 используются только пассивные аэродинамические элементы, но их общая эффективность, по словам разработчиков, лучшая в истории дорожных машин Скудерии. Обширное использование внутренних каналов для движения воздуха позволило обойтись без массивных антикрыльев и закрылков. Корма украшена небольшим элегантным спойлером, под которым красуется развитый двухуровневый диффузор с грозонтальными и вертикальными направляющими.

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Ferrari планирует выпустить 599 экземпляров Daytona SP3 стоимостью 2 млн евро каждый и все они уже распроданы, причём 499 из них заказали владельцы спайдеров Ferrari Monza SP1 и SP2 — первенцев ретроспективной линейки Icona, дебютировавших в 2018 году.

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