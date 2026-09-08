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  • Новая бензиновая «трёшка» BMW готовится к премьере: дрифт-режим и дизайн в стиле i3

Новая бензиновая «трёшка» BMW готовится к премьере: дрифт-режим и дизайн в стиле i3

08.09.2026 762 0 0
Новая бензиновая «трёшка» BMW готовится к премьере: дрифт-режим и дизайн в стиле i3

Премьера BMW 3 серии восьмого поколения (заводской индекс G50) состоится до конца текущего года. Сейчас новая «трёшка» проходит финальный цикл испытаний на юге Франции. Разработчики обещают тщательно настроенную управляемость в лучших традициях баварской марки, а вот к новому дизайну экстерьера и интерьера многим поклонникам BMW придётся долго привыкать.

У компании BMW теперь две «трёшки» на разных платформах — электрическая с заводским индексом NA0 из семейства Neue Klasse и топливная G20, которая вот-вот уступит место новому поколению G50. Электрическая «трёшка» называется BMW i3, седан поколения NA0 дебютировал весной этого года и летом поступил в продажу, позже ожидается версия в кузове универсал и спортивная электрическая «эмка».

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Новая топливная «трёшка» BMW поколения G50 сохранит платформу CLAR от модели поколения G20, но получит полностью новый кузов, унифицированный по максимуму с BMW i3 поколения NA0. Это значит, что будут горизонтальные ноздри в стиле Neue Klasse, несколько угловатый профиль и очень странный салон с отнесённой к лобовому стеклу лентой приборного экрана, косым мультимедийным экраном и рулём с вертикальными спицами. В пресс-релизе также обещана увеличенная колёсная база, что, видимо, положительно скажется на запасе пространства для ног задних пассажиров.

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Закамуфлированный прототип на фотографиях — это новый бензиновый BMW M350 xDrive. В пресс-релизе сказано, что это будет единственный вариант новой «трёшки» BMW с 6-цилиндровым двигателем, если не считать спортивной версии M3. Стало быть, 6-цилиндровых дизельных версий больше не будет — только 4-цилиндровые. О plug-in гибридных версиях информации пока нет, а все бензиновые и дизельные версии будут дополнены мягкогибридным довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора и небольшой буферной батареи.

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3,0-литровая рядная «шестёрка» с турбонаддувом на BMW M350 xDrive выдаёт 443 л.с. и 580 Нм, коробка передач — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». Полный привод xDrive входит в стандартное оснащение этой версии, но подачу мощности на переднюю ось можно будет принудительно отключить, активировав дрифт-режим — прежде такой режим был доступен только на BMW M3. Первую «сотню» BMW M350 xDrive набирает за 4,1 с, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

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В стандартном оснащении у новой топливной трёшки будут пассивные амплитудозависимые амортизаторы, а за доплату можно будет получить два вида адаптивных амортизаторов — комфортные и спортивные. Также за доплату будет доступна разношинница: спереди — 245/35 R 20, сзади — 275/30 R 20. Передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — пятирычажная. Уже в «базе» будут довольно жёсткие стабилизаторы поперечной устойчивости ради обеспечения нужного баланса управляемости. Мы это считываем так, что новая «трёшка» будет довольно тяжёлой. Впрочем, будем рады ошибаться.

Ждать премьеры «трёшки» поколения G50 осталось недолго, следите за новостями на нашем сайте, чтобы оперативно узнать подробности.

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