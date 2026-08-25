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У свежего Geely Coolray появилась более доступная версия на российском рынке

25.08.2026 616 0 1
У свежего Geely Coolray появилась более доступная версия на российском рынке

Рекомендованная розничная стоимость китайского кроссовера в исполнении Спорт равна 2 774 990 рублей, что на 170 тыс. рублей дешевле, чем топовая комплектация Эксклюзив, которая с весны успела подорожать.

Поднебесная компания Geely наладила выпуск своего компактного кроссовера, базирующегося на платформе BMA, в 2018 году: на домашнем рынке он представлен под названием Binyue, а в других странах, в том числе и в России – под именем Coolray. Актуальный для Китая паркетник – Geely Binyue L – дебютировал в ноябре 2024 года, до РФ он добрался в мае 2026-го, а теперь у местной модели появилась новая, более доступная по цене версия.

На фото: Geely Coolray (версия для российского рынка)

Напомним, на российском рынке сейчас представлен Belgee X50+, этот паркетник белорусской марки является близнецом актуального Geely Coolray (образца 2024 года). Кроме того, как стало известно на прошлой неделе, на российский рынок планирует вернуться Belgee X50 (клон «первого» Coolray, то есть модели образца 2018 года), но с иной техникой.

Изначально свежий Geely Coolray появился на российском рынке только в одной комплектации – топовой Эксклюзив. На сегодняшний день её рекомендованная розничная стоимость выросла до 2 944 990 рублей. Однако теперь гамма пополнилась за счёт ещё одного варианта: он получил название Спорт и более скромный ценник. Так, рекомендованная розничная цена нового исполнения Coolray равна 2 774 990 рублей (указана без учёта действующих скидок).

На фото: салон Geely Coolray в версии Эксклюзив

Техника у всех версий, представленных в РФ, едина: под капотом находится бензиновая 1,5-литровая турбочетвёрка. Её максимальная мощность равна 147 л.с., а крутящий момент – 270 Нм (доступен в диапазоне от 2000 до 3500 об/мин). Этот двигатель работает в паре с семиступенчатым преселективным автоматом с двумя сцеплениями мокрого типа. Средний расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 литра на 100 км. Привод – только передний.

Отличий в экстерьере у версий нет. В списке оснащения Geely Coolray в версии Спорт числятся: полностью светодиодная оптика, повторители поворотников в корпусах наружных зеркал, чёрная крыша и аналогичного цвета легкосплавные колёсные диски размером 18 дюймов. Ещё паркетнику положены красные тормозные суппорты и рейлинги на крыше. Салон отделан чёрной экокожей с контрастной красной прострочкой.

В перечень оборудования новой версии входят: задние датчики парковки, функции бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя кнопкой на ключе, однозонный климат-контроль, отдельные воздуховоды для пассажиров второго ряда, акустика с шестью динамиками, а также камера заднего вида. На передней панели Geely Coolray Спорт установлена пара дисплеев – виртуальная приборка диагональю 8,8 дюйма и тачскрин информационно-развлекательной системы на 14,6 дюйма.

В «зимний пакет» нового варианта Coolray входят: обогрев зоны покоя стеклоочистителей, форсунок омывателя лобового стекла, наружных зеркал и рулевого колеса, подогрев передних кресел и заднего дивана. Модель снабдили всеми основными системами безопасности и четырьмя подушками безопасности.

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