Свежий кроссовер Geely Coolray выйдет на российский рынок в единственной комплектации

Уже известно, во сколько обойдётся покупка: рекомендованная розничная цена китайского паркетника в РФ равна 2 889 990 рублей.

Китайский бренд Geely в 2018 году наладил выпуск компактного кроссовера, базирующегося на платформе BMA. В Поднебесной модель представлена под названием Binyue, а на других рынках, в том числе и в РФ, продаётся под именем Coolray. Актуальный для родного рынка паркетник – Geely Binyue L – был представлен в ноябре 2024 года, а теперь такой SUV готовится к выходу в том числе на авторынок РФ.

На фото: обновлённый Geely Coolray (версия для российского рынка)
В нынешнем российском модельном ряду Geely Coolray отсутствует: напомним, модель покинула линейку вскоре после того, как здесь стартовали продажи паркетника Belgee X50. Он представляет собой близнеца «первого» Coolray, то есть модели образца 2018 года. В марте на местный авторынок вышел ещё один кроссовер белорусского бренда – Belgee X50+. Эта модель является клоном актуального Geely Coolray (образца 2024 года).

Тем не менее, компания Geely решила пополнить свой модельный ряд в РФ за счёт свежей версии своего паркетника. Известно, что у дилеров вернувшийся Coolray появится уже скоро, точную дату в местном офисе пока не назвали. Однако теперь в Джили рассказали подробности о единственной топовой комплектации «Эксклюзив», в которой будет доступен кроссовер, а также обнародовали его ценник.

Модели положены 18-дюймовые колёсные диски чёрного цвета, красные тормозные суппорты, эксклюзивный цвет кузова лиловый перламутр (Unicorn Grey) в сочетании с контрастной чёрной крышей, а также спортивный спойлер, установленный в верхней части багажной двери. Свежий Geely Coolray получил полный зимний пакет с электрообогревом всей площади лобового стекла, отделанный экокожей салон, панорамную крышу со шторкой и люком.

На фото: салон обновлённый Geely Coolray (версии для российского рынка)
Кроссовер снабдили задними датчиками парковки, системой камер кругового обзора с функцией «прозрачное шасси», устройством для беспроводной зарядки смартфонов, электроприводом водительского кресла, отдельными воздуховодами для пассажиров второго ряда, электроприводом багажной двери. На передней панели располагаются виртуальная приборка диагональю 8,8 дюйма, тачскрин (на 14,6 дюйма) информационно-развлекательной системы Flyme с поддержкой Apple Carplay и Android Auto.

Предназначенный для российского рынка Geely Coolray получил набор водительских помощников ADAS второго уровня (в их числе интеллектуальный круиз-контроль, система удержания в полосе, ассистент при выезде задним ходом, функция предупреждения при открывании дверей). Также модели положен ряд систем безопасности, плюс комплект из шести подушек безопасности (из них пара – боковые занавесочного типа).

Свежий Geely Coolray для РФ оснащается бензиновой 1,5-литровой турбочетвёркой, её максимальная мощность равна 147 л.с., а крутящий момент – 270 Нм (доступен в диапазоне от 2000 до 3500 об/мин). Мотор идёт в комплекте с семиступенчатым преселективным роботом с двумя сцеплениями мокрого типа. Средний расход топлива в смешанном цикле – 6,5 литра на 100 км. Предусмотрено четыре режима ездовой электроники – Экономичный, Комфортный, Спортивный и Адаптивный.

Рекомендованная розничная цена свежего кроссовера Geely Coolray, который скоро выйдет на российский рынок, составит 2 889 990 рублей. Для сравнения, стоимость топовой версии Belgee X50+ на сегодняшний день равна 2 775 990 рублей.

