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Седан Belgee S50 стал богаче в России

01.07.2026 45 0 0
Седан Belgee S50 стал богаче в России

Российский офис Belgee объявил о старте продаж четырехдверки S50 в улучшенных комплектациях. Обновки получили «средняя» и топовая версии.

Седан с индексом S50 в гамме белорусского бренда Belgee появился в конце 2024-го, а в прошлом году четырехдверка добралась и до российского рынка. У нас модель впоследствии вытеснила Geely Emgrand, на базе которого она и построена. Так вот сегодня местное подразделение Belgee сообщило о старте продаж модернизированного седана. Дизайн и технику менять не стали – улучшено оснащение нашего Belgee S50.

Как и прежде, в России седан длиной 4638 мм представлен в трех комплектациях – Актив/Active, Стиль/Style и Престиж/Prestige. Двигатель один на всех, это бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 122 л.с. Только самый доступный Belgee S50 имеет как пятиступенчатую механику, так и шестиступенчатый автомат. Все остальные исполнения укомплектованы 6АКП.

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Начальную версию Актив реформы не затронули. В списке оборудования этого варианта значатся: стальные 15-дюймовые колеса, галогеновые фары, задний парктроник, датчик света, тканевая обивка сидений, аналоговая приборная панель с экраном на 3,5 дюйма, мультимедиа-система с 8-дюймовым дисплеем, кондиционер, фронтальные подушки безопасности. Базовый Belgee S50 с автоматом дополнительно имеет систему бесключевого доступа, кнопку запуска мотора и электромеханический стояночный тормоз, а вместо обычного кондиционера у такого седана однозонный климат-контроль.

Обновки для «средней» версии Стиль – обогрев лобового стекла и боковые подушки безопасности (прежде это добро было положено только топовому седану). В этой комплектации у Belgee S50 все так же имеются 16-дюймовые легкосплавные диски, светодиодная головная оптика, подогрев руля и передних кресел, камера заднего вида.

Новое оборудование для Belgee S50 Престиж – подогрев задних сидений. Как и раньше, в арсенале топ-версии еще значатся: 17-дюймовые диски, люк с электроприводом, система бесконтактного открывания багажника, отделка салона экокожей, виртуальная приборка на 12,3 дюйма, аналогичного размера планшет мультимедиа-системы, шторки безопасности.

Без учета акций базовый Belgee S50 Актив с механикой сейчас стоит 1 899 990 рублей, с автоматом – 2 039 990 рублей. Седан в комплектации Стиль обойдется в 2 135 990 рублей, цена топового Belgee S50 Престиж – 2 315 990 рублей.

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