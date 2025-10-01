Марка Belgee ворвалась на российский рынок с уверенностью белорусского партизана, штурмующего казарму вермахта. Судите сами: сразу после старта официальных продаж в 2024 году она сумела выйти на девятое место рейтинга продаж, а после восьми месяцев текущего года уверенно переместилась на пятую позицию. И это всего лишь с двумя моделями кроссоверов , которые представляют собой сошедшие со сцены, но не утратившие актуальности версии моделей Geely. И вот – пополнение модельного ряда, седан Belgee S50. Встречаем!

То, что еще недавно обе доступные до настоящего момента модели Belgee носили эмблемы Geely, представляет собой секрет Полишинеля. То есть это вообще не секрет. Место, которое занимал в линейке Geely среднеразмерный Atlas Pro, переименованный в Belgee X70, заняло новое поколение модели, а компактный Coolray, превратившийся в X50, претерпел глубокий рестайлинг. Аналогичным образом выглядит и ситуация с седаном Emgrand, который стал «исходником» для Belgee S50. Нынешний Emgrand c заводским кодом SS11 был представлен у себя на родине в 2021 году, а в августе этого года было представлено уже пятое поколение седанов. Впрочем, ни до России, ни до других зарубежных рынков пятый Emgrand еще не добрался, хотя завод в Жодино уже готов к предстоящим событиям. Ну а пока Belgee S50 и его двойник Geely Emgrand будут продаваться в России параллельно. Впрочем, совершенно очевидно, что в ближайшем будущем постепенно S50 будет вытеснять Emgrand из дилерских салонов, а Geely обратит основные усилия на более дорогой седан Preface.

Элегантность, современность и немного пафоса

Четвертый Emgrand (а значит, и Belgee S50) был построен на относительно свежей платформе BMA (B-segment Modular Architecture), появившейся в 2018 году. На этой же платформе построен и Coolray (то есть и Belgee X50). Автомобиль получил внешнее оформление в стилистике более дорогих и престижных Preface и Monjaro, и главную роль в этом сходстве играет новая облицовка радиатора. Она получила название «Энергетические струны» и представляет собой набор узких вертикальных слегка изогнутых ламелей. Окантовка и сами ламели – матовый хром.

Кузов имеет абсолютно классические формы и пропорции. Вдоль всего борта проходит горизонтальная подштамповка, соединяющая фары головного света и фонари. Кстати, именно на корме имеется единственное (помимо эмблемы на решетке радиатора) отличие Belgee S50 от Geely Emgrand: у Geely есть сплошная светящаяся полоска, соединяющая фонари, а у S50 ее нет.

Дизайнеры Geely не стали жертвовать комфортом в угоду стилю и сохранили достаточную высоту крыши вплоть до задней стойки. Впрочем, это не делает кузов автомобиля менее элегантным. При этом общая стилистика воспринимается как очень спокойная, без малейших намеков на эпатаж или ультраоригинальность. Но современность – на месте, и есть даже маленькая порция пафоса. Несмотря на то, что Emgrand был построен на платформе, самим названием подразумевающей сегмент B, по своим габаритам автомобиль явственно попадает в категорию C.

Именно такие модели «унисекс и униэйдж», относящиеся к «низшему среднему классу», как раз и соответствуют как статусу семейных автомобилей, так и местам в корпоративных автопарках. Да, для совсем уж молодых парней и девиц найдутся и более подходящие автомобили, но вот отцам семейств и их супругам внешность и общий образ автомобиля подойдут как нельзя лучше. Тем более что разработчики сделали ставку не на внешность, а на другие параметры.

Что положено, но ничего лишнего

Примерно так же подошли и к оформлению интерьера. С одной стороны, все очень строго. Точные лаконичные линии, мягкий пластик, качественные материалы – все это придает некую солидность. Для управления климатом есть клавиши, собранные в отдельный блок под экраном головного медиаустройства. Рядом с вполне традиционным Т-образным селектором коробки передач расположены не менее традиционные отдельные клавиши управления стояночным тормозом и системой AutoHold. В общем, кнопочки есть – и слава творцам.

За современность отвечают два 12,3-дюймовых дисплея, приборный и центральный сенсорный. Увы, никакой кастомизации представления данных на приборном дисплее не предусмотрено, хотя вся необходимая информация считывается достаточно хорошо. Спидометр и тахометр предоставляют информацию в двух видах, в цифровом и в виде закрученных в круг столбиков. Сам приборный дисплей помещен под козырек и не бликует даже на ярком солнце. Главный тачскрин синхронизируется со смартфонами. К услугам владельцев смартфонов – пакет CarPlay, ну а телефоны на Андроиде можно подключить при помощи «зеркалящего» пакета QDLink.

По сути, оснащение автомобиля организовано по принципу «все, что нужно, но ничего лишнего». Проекционного дисплея нет, климат-контроль – однозонный. Есть площадочка, куда можно положить пару смартфонов, но беспроводной зарядки нет. Электроприводы предусмотрены только для сиденья водителя, причем регулировки поясничного подпора тоже нет. Обогрев сидений есть, но вот вентиляция отсутствует, в том числе – в случае топовых комплектаций с креслами, обтянутыми экокожей. Впрочем, кресло достаточно удобное, и даже длина подушки не вызвала нареканий, обычных для китайских марок.

Очень понравился руль, особенно искусственный материал «а-ля наппа», которой он обтянут. По словам производителей, материал этот отбирали очень тщательно, и выбранный вариант оказался даже несколько дороже, чем натуральная кожа.

Несколько больше вопросов вызывает задний ряд. На первый взгляд, все неплохо: есть центральный откидной подлокотник с подстаканниками, есть возможность управлять воздушными потоками и USB-слот для подзарядки гаджетов. Но поскольку кресло водителя мне пришлось сдвинуть назад до упора, «самому за собой» мне удалось сесть с некоторым трудом. Ступни пришлось запихнуть под подушку кресла водителя, и, выходя из машины, я их буквально выколупывал оттуда и перетаскивал через довольно развитые пороги. Колени практически уперлись в спинку сиденья. Хорошо, что голова в потолок не упиралась. Словом, взрослому человеку солидной комплекции поездка на заднем диване S50 особой радости не доставит, тем более что и все дорожные неровности там воспринимаются куда ощутимей, чем на передних местах. Но детям будет вполне нормально. Если, конечно, они не передерутся из-за очереди на подзарядку планшета с мультиками.

Зато к багажнику – никаких вопросов. Объем в 500 литров внушает уважение, тем более что спинки заднего ряда сидений откидываются вперед, позволяя довести багажный объем до 1100 литров и перевозить достаточно габаритные грузы.

Тем, кто понял жизнь

Руководство марки не случайно выбрало новый слоган «Надежность в движении»: под капотом стоит проверенный временем 1,5-литровый атмосферник JLC-4G15B, который ведет свою родословную от Mitsubishi G1 Orion. Мощность его составляет 122 л.с., крутящий момент – 152 Нм. Правда, для того, чтобы снять с мотора максимальную тягу и мощность, его нужно крутить. Зато кормить агрегат допустимо 92-м бензином без ограничений, а пары из аналогичных моторов и классических 6-ступенчатых автоматов Aisin не случайно считаются стандартом надежности и выносливости. Такое сочетание можно назвать идеальным для спокойной и размеренной, пусть даже достаточно бодрой езды. Но вот для любителей «отжечь» и «поиграть в шашечки» оно категорически не подходит: разгон автомобиля до сотни занимает почти 12,9 секунды, а это, мягко говоря, не рекорд. В принципе, мотор достаточно отзывчив, и коробка не слишком «лагает», но на обгонах кикдауна все-таки не хватает, и хочется подкрутить мотор поактивней. В таких ситуациях можно дернуть селектор влево, перевести коробку в ручной режим и сбросить пару передач.

А вот расход однозначно порадует владельца, особенно если он не злоупотребляет теми самыми кикдаунами. Понятно, что уложиться в паспортные 6,4 л/100 км не получится, но он точно будет меньше десяти литров на сотню.

Управляемость имеет нейтральный характер. Конструкция подвески характерна для бюджетных автомобилей: спереди – стойки МакФерсон, сзади – полузависимая подвеска с торсионной балкой. Увы, на маршруте нашего тест-драйва практически не было участков со связками быстрых поворотов, где можно было бы проверить реакции автомобиля. Одно могу сказать: на действия газом автомобиль реагирует вполне адекватно, распрямляет траекторию при сбросе оборотов и ввинчивается в поворот при добавлении. Ну и на прямиках S50 придерживается заданной траектории с устойчивостью летящего вперед лома. Поскольку большая часть маршрута проходила по национальным автострадам Белоруссии с ограничением 120 км/ч, все участники могли убедиться в том, что подруливать при движении практически не нужно.

Понравилась и шумоизоляция. Для бюджетного сегмента она просто отличная. Конечно, о полной тишине в салоне говорить не приходится, но главным компонентом шума на гладком асфальте и при высокой скорости становится легкий шорох обтекающего кузов воздуха. На грубом его перебивают дорожные шумы, разом увеличивающие уровень с 69 до 83 дБ (если верить шумомеру в телефоне). Но вот звук двигателя не давит на уши даже в режиме кикдауна, когда мотор раскручивается до 5-6 тысяч оборотов.

Никакого демпинга!

Стоит отметить, что завод «Белджи» серьезно подошел к запуску новой модели. Оборудование сборочного конвейера пополнилось пятью новыми сварочными роботами Kuka, освоена технология лазерной сварки и самостоятельное изготовление пластиковых бамперов, количество роботов в цехе окраски выросло с 10 до 43, и этот цех стал полностью безлюдным. Налажены новые процедуры контроля, повысилась локализация: помимо бамперов, локализованы ветровые стекла, колесные диски, шины, шумоизоляционные материалы. Гарантия составляет 5 лет или 150 000 километров, но будет ли Belgee S50 успешен, все-таки в первую очередь зависит от цены. И тут – никакого фантастического демпинга.

Комплектация Active с механикой и тканевым салоном и стальными дисками R15 и без всяческих излишеств стоит 1,85 миллиона рублей без скидок или 1,65 – со скидкой за трейд-ин. Та же комплектация, но с автоматом и расширенным набором опций (климат-контроль, система бесключевого доступа, система дистанционного запуска двигателя кнопкой на ключе, электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления и автоматическим режимом, а также электромеханический стояночный тормоз с функцией AutoHold) обойдётся уже в два миллиона рублей без скидок или 1,85 с ними. Комплектация Style, в которой добавляются легкосплавные колесные диски R16, светодиодные фары ближнего и дальнего света, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках, обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, обогрев рулевого колеса и широкоугольная HD-камера заднего вида, стоит 2,09 миллиона рублей без скидок и 1,94 – со скидками. Ну а топовая комплектация Prestige с 17-дюймовыми дисками, кожаным салоном, электроприводом складывания боковых зеркал и полным набором ассистентов (разве что без активного круиз-контроля) будет стоить 2,27 и 2,12 миллиона рублей соответственно.

Поначалу, конечно, S50 придется конкурировать со своим двойником, который в базе стоит сегодня 2,18 миллиона без скидок, но 1,58 со всеми скидками. Тут в начальных комплектациях Belgee проигрывает. Однако в случае с топовой комплектацией картина несколько иная: каталожная цена Geely Emgrand в 2,66 миллиона существенно выше. Но скидки доводят цену до 2,07 миллиона рублей, и Geely вновь получается дешевле.

У BAIC U5 Plus седан из Жодино выигрывает «в одну каску»: мало того, что U5 оснащен более слабым мотором, так он еще и дороже. Omoda S5 слабее и с не самым любимым народом вариатором. Kaiyi E5? Не самая лучшая репутация и опять же вариатор. Серьезным конкурентом выглядит более крупный Changan Eado Plus с более мощным 150-сильным турбированным мотором и роботизированной трансмиссией, который продается за 2,33 – 2,4 миллиона рублей. Еще одним конкурентом будет Jetta VA3. Тоже Китай, но с фольксвагеновской генетикой. Этот седан поменьше, но также предлагает атмосферный двигатель в сочетании с гидромеханикой.

Стоит включить в рассмотрение и две модели под маркой Solaris. Это, конечно, сегмент B+, а не C (впрочем, как и Jetta), но по внутренним объемам и силовому агрегату они не отличаются от Belgee S50. Однако эти автомобили все-таки дороже: Solaris HS стоит от 1,96 до 2,37 миллиона рублей, а Solaris KRS – от 1,96 до 2,6 миллиона. Ну и Lada Vesta, главным преимуществом которой станет выбор вариантов – два типа кузовов, наличие кросс-версий, два варианта двигателя, два варианта трансмиссий, не говоря о разнообразии комплектаций. Но даже если брать в расчет только седан и со 122-сильным двигателем в двухпедальном варианте, то Vesta все равно остается в выигрыше: рекомендованная цена на такую машину составляет от 1,6 до 1,8 миллиона рублей.

Одним словом, рыночная жизнь Belgee S50 отнюдь не кажется безоблачной. И все же реальные рыночные аргументы у этой модели все-таки есть, причем значение имеет не только сочетание атмосферного двигателя и гидромеханики, но и накопленный менее чем за два года авторитет марки, а также общая сбалансированность. Ну а чем все это обернется на деле – посмотрим.