Калининградский Автотор активно расширяет линейку производимых марок и моделей. Под пока не самым раскрученным у нас брендом BAIC локализовано уже пять моделей. Седан U5 Plus интересен наиболее доступной в классе ценой. По внешности этого не скажешь, так что любопытно копнуть поглубже.

За год китайцы быстро восполнили дефицит седанов на российском рынке. Однако если прежде у нас правили бал представители В-класса, то теперь из иномарок в нем только Changan Alsvin. Совсем маленькие четырехдверки у нашего восточного соседа не в чести, поэтому сейчас массовое предложение и средоточие конкуренции – это сегмент С, гольф-класс. Так что в этой иерархии BAIC U5 Plus готов заменить нам Hyundai Elantra.

Привлекает «пятерка» в первую очередь ценой. Базовая версия с механической коробкой стоит по прайсу 2 045 000 рублей, она же с вариатором – 2 115 000, а чуть более богатая комплектация потянет на 2 215 000. Дешевле в этом классе сейчас ничего не купить. А еще на днях объявили, что гарантийный срок на автомобили BAIC увеличен с 3 лет или 100 000 км до 5 лет и 150 000 км.

Атмосфера в движении

Выглядит U5 Plus крупнее реальных габаритов. Массивные бамперы, визуально расширяющий заднюю часть кузова «монофонарь», аж четыре окна в боковом остеклении. Только колеса подкачали – размерность 205/55 R16 для такого дизайна маловата. А тут еще и колея выглядит зауженной, отчего колеса как будто прячутся под крыльями. Зато при замене или покупке зимнего комплекта порадуетесь невысокой цене. И это правильный подход: дешевизна в эксплуатации для бюджетной модели важнее пафоса.

Шильдик BAIC есть только на крышке багажника. Вся машина снаружи и внутри пестрит надписями Beijing. Как так? А это сложности адаптации. На домашнем рынке машины носят марку Beijing (в переводе – Пекин), а по названию всего концерна их решили окрестить только для России. Пока непонятно, будут ли тратиться на искоренение упоминаний неактуального для нас имени.

Под капотом по китайской традиции все задрапировано пластиком. Вот и один из секретов хорошей цены: полуторалитровый мотор здесь атмосферный и выдает скромные 105 л.с. Маловато, а кто-то скажет, что оно и к лучшему. Минус турбина – плюс к надежности. Двигатель с индексом А151А1, по некоторым данным, ведет родословную от агрегата Mitsubishi 4A91. Блок и головка у него алюминиевые, гильзы чугунные. Распределенный впрыск и умеренная степень форсировки намекают, что лить дешевый АИ-92 в него можно без особой опаски.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Многие китайские турбомоторы вызывающе неэкономичны. Атмосферник на их фоне воспринимается выигрышно. Смешанный цикл по морозной погоде да с частыми пробуксовками из-за обилия снега и льда показал расход 8,7 л/100 км. По теплу в городском режиме есть все шансы уложиться в официально заявленные 9,5 л/100 км.

Вариатор VT3 – от компании Punch. Выпускается давно, прошел массу доработок и в общем считается надежным. Настройки тут старорежимные, без имитации смены передач. Нажимаешь на газ, и стрелка виртуального тахометра взмывает на 6000 оборотов в минуту – вой двигателя на одной ноте не прекратится, пока не снизишь интенсивность разгона. Вопреки ожиданиям, в паспортные 12,5 с до сотни я охотно верю. Пускай BAIC U5 Plus не самолет, но уж точно не безнадежный тормоз, выпадающий из потока.

Что озадачило, так это серьезная дрожь кузова, пока машина стоит на месте. В зависимости от положения селектора трансмиссии она чуть увеличивается или усиливается, но не исчезает. На ходу проблема вроде как уходит. Однако склонный к морской болезни приятель, который в принципе не переносит езду на заднем сиденье и потому всегда сидит впереди, вдруг начал жаловаться. Его впервые укачало именно на переднем сиденье. Судя по всему, вибрации не исчезают, а переходят на другие частоты. Как мне по секрету нашептали в салоне BAIC, у совсем новых машин такой болячки нет, она проявляется с пробегом. Есть мнение, что мотор, заточенный под Евро-6, все же не очень готов к отечественному АИ-92, хотя его официально можно лить в бак.

Каких-то других явных недостатков в движении за несколько сотен километров я не заметил. Педаль тормоза – с небольшим холостым ходом и плавно нарастающим усилием. Шумоизоляция для «китайца» такого класса приличная. Подвеска – плотная и тихая. Даже «короткие» лежачие полицейские и острые края асфальта ей нипочем. Поведение в поворотах надежное и легко прогнозируемое. Система стабилизации вмешивается деликатно и раздражения не вызывает.

Странная складывается картина. BAIC U5 Plus дешевле, чем выпускающийся на том же Автоторе Kaiyi E5. Однако по части шумоизоляции и настроек ходовой между ними – пропасть. И, кстати, лучше управляющийся BAIC – с торсионной балкой сзади, тогда как на Kaiyi стоит многорычажка. Лишнее подтверждение того, что не стоит судить о машине заочно, только по данным из технических характеристик.

Не все так однозначно

Есть у большинства китайских легковушек часто встречающийся общий недостаток. Передние сиденья в них устанавливают так, будто хотят компенсировать низкий по сравнению с кроссоверами кузов. Рослый водитель едва ли не упирается головой в потолок. BAIC, к счастью, этим не грешит – кресла смонтированы на нормальной высоте. Да и профиль спинки подобран удачно, хотя поясничный упор не регулируется. Претензии же стандартные: коротка подушка, руль не регулируется по вылету, нет никаких обогревов. Из этого набора проще всего решить последнюю проблему, и на Автоторе уже работают над внедрением «теплых опций». Хотя не очень понятно, почему Kaiyi E5 смог выйти на рынок «тепленьким», несмотря на то, что его освоили на несколько месяцев раньше, чем BAIC.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Не адаптирован для России и бачок стеклоомывателя. В инструкции прописан объем: 1,6-2 л – издевательство при нашей слякоти! В той же книжечке приметил забавное. В родном Китае, если машина эксплуатируется в сложных условиях, менять масло предписано каждые… 2500 км. Видимо, в нашей стране автомобилю жить в четыре раза проще, потому что российский регламент предписывает ТО каждые 10 000 км.

А вот светодиодные фары, которые ставят в старшей комплектации, в наших сумерках – просто клад. Пучок формируют яркий и равномерный, светят далеко. Не знаю, что умеют базовые галогенки, но вряд ли они сопоставимы с LED-оптикой по эффективности.

Но вернемся в салон. На приборной панели симпатично выглядит мягкая вставка, визуально напоминающая алькантару. У моего экземпляра интерьер полностью черный, но заявлены также варианты с серыми и коричневыми сиденьями. В них должно быть повеселее. Пусть материалы и недорогие, но выглядят и подогнаны качественно. На втором ряду просторно, хотя традиционно машины такого класса троим взрослым «жмут» в плечах.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Руль удивил исполинскими кнопками. Выглядят забавно. Хороший троллинг актуального тренда на клавиши сенсорные и микроскопические. Инженеры настолько размахнулись, что, видимо, забыли воткнуть на спицы управление круиз-контролем. Вынесли по-архаичному на отдельный подрулевой рычажок. С ним, впрочем, обращаться удобно.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Однозонный климат-контроль – точно не само совершенство: то и дело приходится поправлять настройки вручную. Мультимедийка на нашей машине явно в предсерийном варианте. Во-первых, она не русифицирована. Во-вторых, без обещанной прайс-листом поддержки Carbitlink (функция «отзеркаливания» смартфона на штатный дисплей). Вот доработают – тогда и оценим, потому что сейчас за богатым дисплеем скрываются только музыка и несколько настроек.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Багажник невелик по заявленному объему, всего 430 л. Для сравнения: Веста на класс ниже и заметно короче, однако у нее 480 л. Вдобавок тут полный набор типично китайских недоработок, делающий эксплуатацию в России не очень приятной. Нет ни внутренней ручки для закрывания, ни внешней кнопки для разблокировки замка. Спинка почему-то складывается только целиком, как в самой дешевой Гранте. Вдобавок образуется большая ступенька. Ну и, само собой, под полом лежит всего лишь докатка, хотя размер ниши визуально годится под полноценное колесо.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

***

Несмотря на определенные претензии и придирки, BAIC U5 Plus по большому счету оставил приятное впечатление. Экономичен, неплохо едет, адекватно нынешним реалиям стоит и хорошо оснащен. Надеюсь, Автотор не обойдет вниманием непонятную дрожь, не забудет адаптировать мультимедийку, добавит зимних опций и прикрутит ручку в багажник. Ну и цену, цену нужно как минимум держать!