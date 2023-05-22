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  • Седан Changan Alsvin на замену Kia Rio и Hyundai Solaris: объявлены российские цены

Седан Changan Alsvin на замену Kia Rio и Hyundai Solaris: объявлены российские цены

22.05.2023 1187 2 0

На нашем рынке китайская «четырехдверка» предложена с безальтернативным «атмосферником» 1.5, коробку выбрать тоже нельзя. На данный момент модель доступна в двух комплектациях.

Пару «четырехдверок» без названия российский офис Changan анонсировал в начале мая, а теперь одна из них представлена официально: встречаем Alsvin. Напомним, модель актуального поколения дебютировала в 2018-м, причем в некоторых странах она известна как V3, однако в РФ компания все же решила использовать не совсем благозвучное для нашего уха имя.

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Как бы то ни было, Changan Alsvin является одноклассником Lada Vesta, а также фактически почивших российских Kia Rio и Hyundai Solaris. Длина «китайца» равна 4390 мм, ширина – 1725 мм, высота – 1490 мм, колесная база – 2535 мм. Дорожный просвет – 150 мм. Заявленный объем багажника версии для России – 380 литров.

У нас седан доступен с бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5, который выдает 107 л.с. и 145 Нм и сочетается исключительно с пятиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Двигатель может «питаться» АИ-92. Привод, разумеется, только передний. Спереди у Alsvin – стойки McPherson, сзади – полузависимая подвеска. Передние тормоза – дисковые, задние – барабанные.

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На выбор предложены две комплектации – LX и DLX. В списке стандартного оборудования значатся: 15-дюймовые колеса, диодные ходовые огни, подогрев наружных зеркал, регулировка положения руля по высоте, кондиционер, мультимедиа-система с 7-дюймовым экраном, камера заднего вида, фронтальные подушки безопасности, ESP, задний парктроник и круиз-контроль. Топовой версии еще положены люк в крыше, камера бокового обзора (справа), система старт/стоп и система контроля давления в шинах.

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Рекомендованная цена Changan Alsvin LX – 1 649 900 рублей, исполнения DLX – 1 709 900 рублей (цены указаны без учета акций). Между тем более крупный седан BAIC U5 Plus калининградской сборки (это уже конкурент Kia Cerato и Hyundai Elantra) «в базе» лишь немногим дороже – от 1 699 900 рублей. Дилеры уже принимают заказы на Alsvin, «живые» продажи стартуют в ближайшее время.

Что же касается второй «четырехдверки» Changan для России, то ее имя пока так и не названо. По предварительным данным, это будет Eado. А еще в этом году Changan должен вывести на наш рынок новый кроссовер – Uni-T.

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2 комментария
22.05.2023 11:10
[email protected]

Ну учитывая цены на другие авто,очень не плохо. Дизлайк только за робота,достали его пихать везде

22.05.2023 16:56
Яшка

И сколько эта какашка стоит в Китае?

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