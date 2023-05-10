Кроссовер Changan Uni-T привезут в Россию официально: скоро в продаже

О технике нашей версии марка еще не рассказала, но, скорее всего, как и на других экспортных рынках, в РФ модель будет доступна с полуторалитровым турбомотором.

Российская линейка китайского бренда Changan стремительно расширяется: зимой у нас стартовали официальные продажи лифтбека Uni-V и купеобразного паркетника CS85, в апреле на рынок вышел большой кроссовер CS95, а на прошлой неделе компания анонсировала два седана (их имена пока так и не раскрыли). И вот грядет еще одна премьера – это будет очередной кросс. Как и в случае с «четырехдверками», его название не объявлено, на местном потребительском сайте марки «висит» лишь силуэт с обещанием «Скоро». Впрочем, машину легко опознать – к старту продаж готовится паркетник Changan Uni-T. К слову, «тэшка» уже присутствует в РФ, но то речь об автомобилях, ввезенных по схеме параллельного импорта.

Напомним, Changan Uni-T дебютировал в 2020 году, он стал первой моделью линейки Uni (помимо «тэшки» и упомянутого лифтбека в нее еще входит кроссовер Uni-K, он представлен и в России). В родном Китае SUV только что пережил рестайлинг, однако к нам, вероятно, привезут дореформенную модель.



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Как бы то ни было, по формату Uni-T близок к Omoda C5: это паркетник с эффектной внешностью, который ориентирован в основном на молодежную аудиторию. При этом по габаритам (за исключением высоты) модель Changan превосходит Омоду. Длина дорестайлингового Uni-T равна 4515 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1565 мм, колесная база – 2710 мм. Размеры нашей версии Omoda C5: 4400/1830/1588 мм, расстояние между осями – 2630 мм.



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На экспорт сейчас в основном поставляют Changan Uni-T с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (177 л.с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Вероятно, у нас будут продавать модель с аналогичной техникой, хотя турбомотор могут и «придушить». Между тем у некоторых российских дилеров можно найти «параллельные» машины с турбодвигателем 2.0 (232 л.с.) и 8АКП, однако даже в Китае такой мотор после рестайлинга отправлен в отставку. Привод же в любом случае только передний (в отличие от той же Omoda C5).



Актуальный экспортный Changan Uni-T 1 / 4 Актуальный экспортный Changan Uni-T 2 / 4 Актуальный экспортный Changan Uni-T 3 / 4 Актуальный экспортный Changan Uni-T 4 / 4

В зависимости от комплектации для Uni-T предусмотрены объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа-системы, климат-контроль, камеры кругового обзора, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль.



Официально новый для нашего рынка кроссовер должны представить в ближайшем будущем. Очевидно, Changan Uni-T окажется дешевле более крупного Uni-K. Последний по прайсу сегодня стоит от 3 479 900 до 3 899 900 рублей (без учета акций; 2.0T, 8АКП, передний или полный привод).