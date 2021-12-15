Changan Uni-T получил мощный мотор от собравшегося в РФ старшего кроссовера Uni-K

На родине компактный паркетник скоро предложат не только с двигателем 1.5T, но и с двухлитровой «турбочетверкой». А вот полного привода как не было, так и нет.

В прошлом году компания Changan создала для «продвинутых» моделей линейку Uni (с китайского названия можно перевести как «гравитация»). Первенцем этой серии стал кросс Uni-T длиной 4,5 метра (дебютировал в том же 2020-м), затем в продажу поступил более крупный и дорогой паркетник Uni-K, кроме того, совсем скоро в КНР стартует лифтбек Uni-V. Между тем первый «уник» получился вполне удачным: по данным местных СМИ, с января по октябрь 2021-го на домашнем рынке реализовано 72 000 экземпляров. К примеру, схожая по концепции «пятидверка» Lynk & Co 02 (Lynk – совместный проект Geely и Volvo) за тот же период нашла в Поднебесной около 10 500 владельцев. Тем не менее, Changan продолжает совершенствовать «тэшку».

Changan Uni-T с двигателем 1.5T 1 / 4 Changan Uni-T с двигателем 1.5T 2 / 4 Changan Uni-T с двигателем 1.5T 3 / 4 Changan Uni-T с двигателем 1.5T 4 / 4

Первую порцию обновок Uni-T получил минувшим летом: тогда модели отрядили диски иного дизайна, в салоне появились яркие цветные вставки, плюс в некоторых комплектациях объединенные в табло экраны мультимедиа-системы и «приборки» стали больше. А еще увеличили отдачу бензиновой «турбочетверки» 1.5 – со 180 до 188 л.с., при этом максимальный крутящий момент не изменился (300 Нм). А что же досталось Changan Uni-T 2022 модельного года?



Changan Uni-T с двигателем 2.0T 1 / 2 Changan Uni-T с двигателем 2.0T 2 / 2

Главное – расширена моторная гамма, к 1.5T присоединился бензиновый четырехцилиндровый турбодвигатель 2.0. Сам Changan мощность еще не назвал, но за него это давно сделал китайский минпром: двухлитровый движок такой же, как у старшего кросса Uni-K, он выдает 233 л.с. и 390 Нм. Местные профильные медиа считают, что Uni-T с этим мотором будет комплектоваться восьмиступенчатым «автоматом» от Aisin (он же положен Uni-K), тогда как 1.5T сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полного привода у паркетника нет – только передний.



Changan Uni-T с двигателем 2.0T 1 / 2 Changan Uni-T с двигателем 2.0T 2 / 2

Анонс кроссовера 2022 модельного года с двухлитровым мотором компания Changan сопроводила эффектными фирменными картинками, но изменений в дизайне нет, разве что для такой «тэшки» предусмотрен новый цвет кузова и опциональная черная крыша. Вдобавок можно будет заказать агрессивный обвес с оранжевым декором и увеличившийся в размерах спойлер.



Changan Uni-T с двигателем 2.0T

В Китае Changan Uni-T с новым двигателем стартует в ближайшее время, цены еще не объявлены. Кроссовер с 1.5T там сегодня стоит от 115 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 339 000 рублей по текущему курсу.



Для России Uni-T пока не заявлен, зато у нас вот-вот начнутся продажи Changan Uni-K. Старший паркетник бывает как с передним, так и с полным приводом.