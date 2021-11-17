Конкурент Octavia от Changan внутри повторил кроссовер Uni-K, который вот-вот стартует в РФ

Новый «китаец» получил не гигантское табло, как предполагалось ранее, а отдельные дисплеи. Полноценную премьеру модель справит через несколько дней.

Внешний облик Changan Uni-V раскрыли еще в августе, но лишь сейчас опубликованы фирменные изображения интерьера. Напомним, это третья модель «технологичной» линейки Uni и первая легковушка – она присоединится к кроссоверам Uni-T и Uni-K. Сам производитель свою новинку называет «спортивным купе», китайские профильные медиа пишут «седан». Впрочем, судя по стыку между задним стеклом и крышей, перед нами лифтбек. Кстати, в Сеть уже выкладывали шпионское фото якобы салона Uni-V: у машины на том снимке было модное ныне табло, как у «тэшки», то есть объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы. Однако папарацци тогда неверно идентифицировали модель.

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Интерьер Uni-V оформлен в стиле другого кросса семейства – старшего Uni-K. У лифтбека «приборка» (вернее, три дисплея) тоже почти вплотную установлена к лобовому стеклу, а отдельный крупный экран мультимедиа-системы возвышается над передней панелью. Блок управления «климатом» у новинки свой и вроде бы даже не сенсорный.



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Что же касается дизайна экстерьера, то, как и паркетники новой серии, Changan Uni-V получил безрамочную радиаторную решетку с «мозаичным» рисунком и выдвижные ручки дверей. Также в арсенале модели значатся адаптивные светодиодные фары, сделанные в виде единой плашки задние фонари, два патрубка выпускной системы. А еще для новинки предусмотрено выдвижное антикрыло.



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Длина Uni-V равна 4680 мм, ширина – 1838 мм, высота – 1430 мм, расстояние между осями – 2750 мм. Таким образом, по первому показателю «китаец» почти совпал с нашей Skoda Octavia (4689 мм), а вот размер колесной базы сопоставим уже с растянутой «поднебесной» Octavia Pro (2730 мм; у глобальной Октавии – 2686 мм).



По предварительным данным, на старте продаж Changan Uni-V предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 188 л.с. Позже лифтбек может обрести более мощный турбомотор 2.0. Привод же наверняка только передний.

Changan Uni-V

Презентация Uni-V намечена на 21 ноября, на домашний рынок новинка выйдет в начале 2022-го. Скорее всего, модель отправят на экспорт, но пока неизвестно, входит ли в планы Changan Россия. А вот кроссовер Uni-K должен стартовать в нашей стране до конца текущего года.