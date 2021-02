На нашем рынке Octavia дебютирует с мотором 1,4 TSI DJKA семейства ЕА211, который в Европе уже не представлен. Там модель получила два более современных турбомотора – литровую турботройку (перешла с прошлого поколения) всё той же серии ЕА211 и 1,5 TSI с продвинутой турбиной с изменяемой геометрией – это семейство получило приставку Evo. Несмотря на то что Evo-мотор вполне официально может работать на Аи-95, в России его предлагать не планируют.



Значит, россияне получили «в базе» всё тот же старый 1,4? Не совсем. На «третьей» Skoda Octavia устанавливали чуть другой двигатель – 1,4 TSI CZDA. По идее DJKA означает наличие сажевого фильтра, однако машины, собранные на ГАЗе, им не оснащают, поскольку нет нужды выполнять требования по выбросам, действующие в странах Евросоюза. Сам двигатель приходит в Нижний Новгород из Чехии с головного завода в Млада-Болеславе.

Мотор имеет особенности по калибровкам, поскольку работает в паре уже с классическим японским гидромеханическим автоматом Aisin с восемью ступенями вместо прежней немецкой DSG с двумя сухими сцеплениями. Кроме того, у этого мотора другой стартер.

В Одобрении типа транспортного средства, выданном Росстандартом на новую Octavia, кроме 1,4 TSI DJKA другие агрегаты не фигурируют. Между тем, вскоре на рынок выйдут ещё две модификации – базовая, с хорошо знакомым нам двигателем 1,6 MPI, и с топовым 2,0-литровым мотором TSI, который пришёл на смену 1,8-литровому TSI CJSA. Принципиальной разницы между моторами нет – они оба принадлежат к заслуженному семейству ЕА888.

Самое мощное исполнение сохранит коробку DSG и как обычно будет отличаться помимо прочего ещё и задней подвеской: вместо балки, работающей на кручение, здесь будет независимая многорычажка. Кроме того, у мощных версий на несколько миллиметров короче колёсная база.

Российская Octavia отличается от европейской не только двумя «своими» двигателями, но и дорожным просветом: в Европе он составляет 143 мм, в России за счёт использования оригинальных пружин, навитых из более толстого прутка, этот параметр больше на 15 мм. Из-за этого российские покупатели оказались лишены адаптивных амортизаторов. Что касается отличий от машины третьего поколения по ходовой части, как сообщили нам в российском представительстве, по большому счёту они сводятся к оригинальным параметрам пружин и амортизаторов, которые понадобились из-за перехода на колёса большего диаметра – как аксессуар доступны даже колёса с посадочным диаметром в 19 дюймов, чего прежде не было.

Само собой, платформа здесь прежняя, и никаких принципиальных изменений в конструкции днища нет, а что с «внешними данными»?

Дизайнеры и правда смогли освежить облик, притом что имели весьма важное ограничение по изменению пропорций: нам официально подтвердили, что дверные проёмы новой Octavia остались прежними – от машины третьего поколения! Между тем, изменения по силовой структуре кузова всё же есть, хотя об этом мы можем судить уже по косвенным признакам – как раз по результатам Euro NCAP.

Напомним, что в 2013 году прежняя Octavia хотя и получила пять звёзд, но всё же провалила боковой удар. В ролике для упрощения мы говорим, что по 5-балльной шкале машина получила двойку, и это действительно так. Как мы знаем, для упрощения восприятия эксперты Euro NCAP представляют результаты в виде человечков, части тела которых раскрашены в различные цвета – от зелёного до красного, в зависимости от зафиксированных датчиками нагрузок. Поскольку цветовая градация 5-ступенчатая, то легко понять, что коричневый цвет как раз и есть двойка, потому как хуже только красный, то есть единица. Так вот. У новой машины грудная клетка водителя окрашена уже не в коричневый, а в оранжевый цвет. Это говорит о том, что инженеры исключили вероятность гибели водителя при таком столкновении.



С 2013 года методики Euro NCAP несколько раз ужесточали и боковой удар. Тележку с установленной на ней третьей Октавией ударяли о столб со скоростью 29 км/ч, в 2019 году скорость увеличили до 32 км/ч, и – поверьте! – это весьма существенно. Кроме того, в 2013 году машина на платформе стояла строго перпендикулярно оси движения тележки, а в 2019 – уже под углом. Короче говоря, мы можем с уверенностью утверждать, что инженеры Skoda поработали над кузовом – результат говорит сам за себя. Кстати, и передняя, и центральные стойки в новой Октавии выполнены из самой прочной стали, которая выдерживает напряжение в 1000-1200 МПа. Для сравнения: задняя несущая часть кузова изготовлена из стали, которая держит не более 200 МПа. В общем, понятно, что если бы у инженеров не было ограничений на существенные изменения конструкции кузова, пассивная безопасность при ударе о столб была бы «на отлично».

А вот по салону изменения кардинальные – это действительно «новое поколение». К сожалению, не все новации следует признать бесспорными, многие из них явно сделаны в угоду модным тенденциям, а заодно – и из соображений удешевления. Понятно, что механическая кнопка всегда дороже виртуальной, но вот смотрите, во что превратилось, к примеру, отключение системы динамической стабилизации:

Удлинилась и цепочка действий по управлению данными на цифровом приборном щитке диагональю 10,25 дюймов. Хотя возможности его сильно расширились, выполнять некоторые действия на ходу – скажем, обнулять расход горючего – уже совершенно точно небезопасно. Кстати, щиток управляется с клавиш руля того же дизайна, который с прошлого лета ставят на Rapid. Графика – на высоте, но, к сожалению, при классическом отображении циферблатов мы видим перебор с цветами и фактурой – такое впечатление, что художники работали в отрыве от специалистов по эргономике. Даже при самых сдержанных цветовых вариантах оформления и скорость, и обороты воспринимаются с большим трудом – хорошо, что есть возможность продублировать скорость крупной цифрой, расположенной между циферблатами.

С левого и правого боков от щитка расположены светодиодные указатели температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива. Они выполнены в виде вертикальных шкал, и данные эти считываются с большим трудом. По счастью, на базовом аналоговом щитке эти указатели точно такие же. Режимы работы коробки, к сожалению, «спрятаны» в левом нижнем углу, и глаза их совершенно не ловят. Короче говоря, мы обеими руками голосуем за классическую аналоговую приборную панель, которая доступна на первых двух комплектациях Active Plus и Ambition Plus, а вот на Style Plus она уже идёт «по умолчанию».

Ещё одно замечание касается сиденья: очень многим водителям не хватит регулировки поясничного подпора в продольном направлении вперёд, что, вероятно, доставит неудобства в дальней дороге, когда вести машины приходится по нескольку часов. В остальном кресла можно считать образцовыми, особенно в части установки подголовника.

Вместе с АКП8 от японской Aisin из салона исчез селектор старого образца в виде рычага. С новым селектором выбор режимов идёт сугубо по проводам. Для переключения ступеней остались лепестки, которые вращаются вместе с «баранкой» и пользоваться которыми – одно удовольствие, тем более что ручной режим выбора ступеней – это вовсе не формальность. Для более полного использования всех возможностей коробки нужно не забыть переключиться в режим «Спорт» – это не только улучшает отклик двигателя на педаль газа, но и расширяет диапазоны ручного управления ступенями, позволяя эффективнее замедляться.

Вообще, АКП8 куда лучше «двух сцеплений», в первую очередь – плавностью работы. Японская коробка перебирает ступени совершенно незаметно, притом что гидротрансфортатор на высших передачах для экономии топлива не размыкается. Понятно, что машина потеряла в динамике, однако потери эти представляются несущественными: 9,0 секунд с Aisin против 8,2 с DSG. Интересно, что этот силовой агрегат чехи скомпоновали в том числе и по запросу нашего рынка. Дело в том, что европейский покупатель лишён японской коробки: вместе с 1,5 TSI идёт прежняя 7-ступенчатая DSG.



Предусмотрены три режима движения, ощутимо меняющие характер поведения: экономичный, нормальный и спортивный. В отличие от других производителей (и не только китайцев), которые пока не нащупали устойчивую разницу между этими программами, в Skoda таких проблем нет. Первый режим действительно даёт экономию, подразумевая и умеренное воздействие на газ, так что при спокойной езде в смешанном цикле можно с лёгкостью выйти не только из семи, но даже и из шести литров на сотню, что у нас и получилось на тесте, притом что в машине нас было трое. В спорте отклик мотора обостряется, и если добавить к тому ручной режим, то, удерживая стрелку тахометра поближе к красной зоне, можно добиться вполне себе динамичной езды.

Кстати, мы протестировали одну примечательную и полезную систему, пришедшую на Octavia из более дорогих сегментов. Crew Protect Assist в ситуациях заноса или отрыва колеса сильно подтягивает ремни и закрывает стёкла. Система имеет очень чувствительные настройки, и в действие заставляет её вступить езда по грунтовке, когда входишь в повороты со скольжением. Вместе с тем, Crew Protect Assist реагирует и на передние радарные сенсоры, если те сигнализируют о возможности столкновения. Вообще, по части новых электронных помощников на четвёртой Octavia есть, что потестировать, например, систему Exit Warning, предупреждающую водителя об опасности открывания двери в том случае, если в попутном направлении едет велосипедист. Изучение этой и других функций мы оставили для детального знакомства с новинкой, а напоследок – несколько слов о подвеске.



В модернизированном своём виде она допускает вертикальные колебания, которые, правда, быстро гасятся, то есть эффекта «ковра-самолёта» добиться настройками не удалось. С другой стороны, машина, как и прежде, прекрасно держит дорогу, практически не кренится в поворотах, а с ездой на плохих дорогах уступает только паре Peugeot 408/ Citroen C4, присутствующей на нашем рынке уже формально.

Что касается объёмов продаж, Octavia остаётся единственным автомобилем С-класса, который не опустился ниже 20 тыс. штук: в 2020 году дилеры получили 21 622 машины третьего поколения и 1111 экземпляров четвертого, что на 17% меньше, чем в 2019 году. Вторым и с большим отставанием идёт Kia Cerato, разошедшийся в прошлом году тиражом всего лишь 13 678, но упавший только на 9%. Остальных можно уже и не рассматривать…