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  • Лифтбек Changan почти полностью раскрыт: это Uni-V со «спортивным» уклоном

Лифтбек Changan почти полностью раскрыт: это Uni-V со «спортивным» уклоном

11.08.2021 236 0 0

Пока для нового «китайца» заявлена только полуторалитровая «турбочетверка», но не исключено, что позже появится более мощный двигатель. Также автомобиль может получить гибридную версию.

 

Первые снимки своего лифтбека компания Changan распространила в начале августа, но то был замаскированный тестовый прототип. Несколько дней назад производитель поделился тизерами машины уже без камуфляжа. А теперь появились полноценные фото, вдобавок в базу минпрома КНР внесли основные характеристики. Публичную премьеру ждут в ноябре.

Напомним, новинка относится к серии Uni, созданной в прошлом году для «продвинутых» машин. Лифтбек станет третьей моделью этой линейки, он присоединится к кроссоверам Uni-T и Uni-K. Кстати, ранее некоторые местные СМИ предположили, что Uni превратится в самостоятельный бренд, но прогноз вроде бы не сбылся – по крайней мере, «пятидверка» носит эмблему материнской компании Changan. А вот с именем профильные медиа угадали: модель действительно назвали Uni-V.

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Как и паркетники новой серии, лифтбек получил безрамочную радиаторную решетку с «мозаичным» рисунком и выдвижные ручки дверей. Также Uni-V достались довольно агрессивные бамперы, адаптивные светодиодные фары и сделанные в виде единой плашки задние фонари, плюс два крупных патрубка выпускной системы. А еще для новинки предусмотрено выдвижное антикрыло. В общем, Changan Uni-V явно будут позиционировать в качестве спортивной модели.

Длина модели равна 4680 мм, ширина – 1838 мм, высота – 1430 мм, расстояние между осями – 2750 мм. Таким образом, по первому показателю Uni-V сопоставим с нашей Skoda Octavia (4689 мм), а вот по размеру колесной базы он ближе уже к растянутой «поднебесной» Octavia Pro (2730 мм).

Салон лифтбека сам Changan еще не показал, но и его уже запечатлели реальные папарацци: интерьер оформили в стиле Uni-T, главная «фишка» — гигантское табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы.

Changan Uni-V пока сертифицирован лишь с одним мотором – это бензиновая «турбочетверка» JL473ZQ7 1.5 мощностью 188 л.с., как у сменившего поколение кроссовера CS55 Plus. Китайцы считают, что позже лифтбек еще может обрести более мощный турбомотор 2.0 (например, на Uni-K такой выдает 233 л.с.) и гибридную версию. Привод же, вероятно, только передний.

Лифтбек наверняка отправят на экспорт, но его появление в России пока под вопросом. Зато к нам скоро должны привезти кроссовер Uni-K.

Китай авторынок новинки лифтбек Changan Changan Uni-V

 

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