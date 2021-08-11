Лифтбек Changan почти полностью раскрыт: это Uni-V со «спортивным» уклоном

Пока для нового «китайца» заявлена только полуторалитровая «турбочетверка», но не исключено, что позже появится более мощный двигатель. Также автомобиль может получить гибридную версию.

Первые снимки своего лифтбека компания Changan распространила в начале августа, но то был замаскированный тестовый прототип. Несколько дней назад производитель поделился тизерами машины уже без камуфляжа. А теперь появились полноценные фото, вдобавок в базу минпрома КНР внесли основные характеристики. Публичную премьеру ждут в ноябре.

Напомним, новинка относится к серии Uni, созданной в прошлом году для «продвинутых» машин. Лифтбек станет третьей моделью этой линейки, он присоединится к кроссоверам Uni-T и Uni-K. Кстати, ранее некоторые местные СМИ предположили, что Uni превратится в самостоятельный бренд, но прогноз вроде бы не сбылся – по крайней мере, «пятидверка» носит эмблему материнской компании Changan. А вот с именем профильные медиа угадали: модель действительно назвали Uni-V.

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Как и паркетники новой серии, лифтбек получил безрамочную радиаторную решетку с «мозаичным» рисунком и выдвижные ручки дверей. Также Uni-V достались довольно агрессивные бамперы, адаптивные светодиодные фары и сделанные в виде единой плашки задние фонари, плюс два крупных патрубка выпускной системы. А еще для новинки предусмотрено выдвижное антикрыло. В общем, Changan Uni-V явно будут позиционировать в качестве спортивной модели.



Длина модели равна 4680 мм, ширина – 1838 мм, высота – 1430 мм, расстояние между осями – 2750 мм. Таким образом, по первому показателю Uni-V сопоставим с нашей Skoda Octavia (4689 мм), а вот по размеру колесной базы он ближе уже к растянутой «поднебесной» Octavia Pro (2730 мм).



Салон лифтбека сам Changan еще не показал, но и его уже запечатлели реальные папарацци: интерьер оформили в стиле Uni-T, главная «фишка» — гигантское табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы.

Changan Uni-V пока сертифицирован лишь с одним мотором – это бензиновая «турбочетверка» JL473ZQ7 1.5 мощностью 188 л.с., как у сменившего поколение кроссовера CS55 Plus. Китайцы считают, что позже лифтбек еще может обрести более мощный турбомотор 2.0 (например, на Uni-K такой выдает 233 л.с.) и гибридную версию. Привод же, вероятно, только передний.



Лифтбек наверняка отправят на экспорт, но его появление в России пока под вопросом. Зато к нам скоро должны привезти кроссовер Uni-K.