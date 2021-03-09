Спасительные 44 мм: удлинённая Skoda Octavia Pro дебютировала в Китае

Skoda Octavia четвёртого поколения добралась до Китая, при этом «третья» никуда не уходит — обе версии будут выпускаться параллельно, а главной особенностью новой модели станет удлинённая колёсная база.

Марка Skoda пришла на Китайский рынок в 2007 году, и локализованный на заводах SAIC VW лифтбек Octavia до недавнего времени был крепким середняком компактного сегмента: по данным ресурса CarSalesBase, в первый полный год продаж — 2008-й — Octavia разошлась в Китае тиражом 59 499 шт., а пик спроса пришёлся на 2016 год, когда было реализовано 155 098 шт. Популярность модели резко упала три года назад: в 2019-м продано 66 806 шт., в 2020-м — только 26 737. Между тем сопоставимый по классу и потребительским характеристикам седан Nissan Sylphy в прошлом году стал в Китае абсолютным бестселлером с ростом продаж на 15,3% до 542 725 единиц.

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Чтобы вернуть интерес к Октавии, марка Skoda пошла по простому и проверенному пути: удлинила машину и показала таким образом китайскому потребителю, сколь он важен и ценен — мол, стараемся исключительно для вас, ведь мы знаем, как вы любите простор бизнес-класса по цене эконома. По сравнению с глобальной версией колёсная база китайской Октавии выросла с 2686 до 2730 мм (+44 мм), габаритная длина — с 4689 до 4753 мм (+64 мм). Габаритная длина стала больше из-за более пухлых бамперов в стиле европейской спортивной версии RS, при этом самой версии RS в Китае не будет.



Приставка Pro к названию понадобилась, чтобы отличить «четвёртую» Октавию от «третьей», выпуск которой в Китае продолжится — общепринятая практика в этой стране: устаревшие модели продаются по сниженным ценам. В профиль прибавка к длине заметна несильно, но версию Pro можно безошибочно идентифицировать по декоративным нашлёпкам на стыках передних дверей и крыльев.



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Главная «фишка» в салоне — 12-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы (у глобальной Октавии максимум 10-дюймов), но у него заметна толстая рамка из чёрного глянцевого пластика, как на дешёвых китайский ноутбуках. Руль — трёхспицевый (на глобальной Октавии в базе две спицы). 10,25-дюймовый виртуальный щиток приборов — опция, равно как и проекционный дисплей.



Octavia Pro будет доступна только с передним приводом и только с бензиновым мотором 1.4 TSI (150 л.с., 250 Нм) в паре с 7-ступенчатой коробкой DSG («автомат» типа DCT, то есть с двумя сцеплениями). Задняя подвеска — независимая, многорычажная, тогда как на глобальную Октавию с двигателем такой мощности ставится полузависимая задняя подвеска с поперечной торсионной балкой. Продажи стартуют в апреле, цены пока не объявлены.



За пределами Китая Octavia Pro вряд ли появится, хотя в России прибавку в длине точно бы оценили. У нас Octavia уверенно лидирует в своём сегменте (в прошлом году продано 21 622 шт.), причём многие её считают чуть ли не премиальной моделью и ставят в одни ряд с Toyota Camry. Увы, даже Octavia Pro не дотягивает по размерам до бизнес-класса, но до среднего D-класса однозначно доросла.

