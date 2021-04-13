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  • Кроссовер Changan CS55 в новом поколении преобразился не только снаружи: первые фото салона

Кроссовер Changan CS55 в новом поколении преобразился не только снаружи: первые фото салона

13.04.2021 1240 0 1

Китайский паркетник не только сменил имидж, но и слегка подрос, а также стал чуть мощнее. Публичную премьеру SUV справит уже на следующей неделе.

 

В линейке Changan кроссовер CS55 появился в 2017-м, год спустя ему слегка подправили дизайн, а в 2019-м он пережил полноценный рестайлинг – такой паркетник получил к имени приставку Plus, при этом дореформенный SUV из продажи не исчез. А скоро на домашний рынок выйдет кросс нового, второго, поколения, и в качестве такового производитель позиционирует именно CS55 Plus. О дальнейшей судьбе «просто» CS55 информации пока нет, не исключено, что он останется в строю вместе с «первым» Плюсом – вполне обычная практика для Китая. Что же касается нового кросса, то его облик раскрыли в марте, а теперь опубликованы фирменные изображения салона. Но сначала освежим в памяти изменения в дизайне экстерьера.

Changan CS55 Plus нового поколения
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Changan CS55 Plus нового поколения
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Changan CS55 Plus нового поколения
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Changan CS55 Plus нового поколения
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Итак, внешне «второй» CS55 Plus напоминает упрощенную версию нынешнего флагмана Changan – кроссовера Uni-K. У младшего SUV аналогичный «обтекаемый» силуэт, радиаторная решетка и фары похожей формы, а в спойлер встроен двухсекционный стоп-сигнал. Задние фонари разъединили (у предыдущего Плюса они в виде единой плашки). Габариты мы знаем благодаря китайскому минпрому: длина нового паркетника равна 4515 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2656 мм. Предыдущий CS55 Plus короче (4500 мм), у́же (1860 мм) и выше (1690 мм), а расстояние между осями у него составляет 2650 мм. С «уником» не сравниваем, так как тот намного крупнее обоих.

Changan CS55 Plus нового поколения
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Changan CS55 Plus нового поколения
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Changan CS55 Plus нового поколения
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Changan CS55 Plus нового поколения
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Changan CS55 Plus нового поколения
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Changan CS55 Plus нового поколения
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Changan CS55 Plus нового поколения
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Интерьер тоже полностью перекроили, тут новые передняя панель и карты дверей, центральный тоннель теперь двухэтажный, в его основании – площадка для беспроводной зарядки. Также модели достались «приплюснутый» сверху и снизу руль, иные джойстик коробки и виртуальная «приборка». Экран мультимедийной системы вроде бы стал больше, он установлен чуть поодаль, тогда как у предыдущего CS55 Plus тачскрин визуально объединен с «приборкой». Отдельного блока управления «климатом» теперь нет, хотя под планшетом остался ряд физических кнопок. Еще есть некая шайба, но пока непонятно – то ли она отвечает за выбор режима движения, то ли ею предлагается управлять мультимедиа.

Changan CS55 Plus нового поколения

Двигатель в документах китайского сертификационного органа обнаружен один – бензиновая «турбочетверка» JL473ZQ7 1.5 мощностью 188 л.с. Предыдущий CS55 Plus тоже оснащается полуторалитровым турбомотором, но у него другой индекс (JL473ZQ2) и он выдает 180 л.с. Местные СМИ пишут, что кросс предложат с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Такая положена и предшественнику, модель первой генерации также доступна с шестиступенчатой «механикой». Полного привода у прежнего CS55 нет, новый SUV тоже, скорее всего, только переднеприводный. Кстати, у «первого» Плюса на родине еще имеется электрическая версия – у кросса второго поколения такая тоже, вероятно, будет.

Прежний Changan CS55 Plus для Китая и актуальный кроссовер для России
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Прежний Changan CS55 Plus для Китая и актуальный кроссовер для России
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Прежний Changan CS55 Plus для Китая и актуальный кроссовер для России
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Прежний Changan CS55 Plus для Китая и актуальный кроссовер для России
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Прежний Changan CS55 Plus для Китая и актуальный кроссовер для России
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Прежний Changan CS55 Plus для Китая и актуальный кроссовер для России
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Презентация нового CS55 Plus пройдет на Шанхайском автосалоне, который откроется 19 апреля. Прежний Плюс в Китае сегодня стоит от 92 900 юаней (около 1 099 000 рублей по актуальному курсу), цена кроссовера без приставки начинается с отметки в 82 900 юаней (981 000 рублей).

CS55 представлен и в России, у нас продают паркетник образца 2018 года. Наша версия оснащается 143-сильным турбомотором 1.5, который работает в паре с 6МКП или 6АКП от Aisin, цена – от 1 489 900 рублей (без учета спецпредложений). Ранее в российском офисе Changan сообщили, что в этом году к нам привезут обновленный CS55 – судя по всему, речь о «первом» Плюсе.

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