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  • Конкурент Октавии от Changan начал избавляться от камуфляжа: новые изображения

Конкурент Октавии от Changan начал избавляться от камуфляжа: новые изображения

09.08.2021 1090 0 0

Полноценную премьеру новая модель китайской компании должна справить осенью. По неофициальным данным, «пятидверку» предложат либо с одной, либо с двумя бензиновыми «турбочетверками» на выбор.

 

Следом за фирменными «шпионскими фото» своего лифтбека компания Changan распространила тизеры грядущей новинки – уже без камуфляжа. Напомним, «пятидверка» относится к серии Uni (с китайского можно перевести как «гравитация»), созданной в прошлом году для «продвинутых» машин. Лифтбек станет третьей моделью этой линейки, он присоединится к кроссоверам Uni-T и Uni-K. Имя нового автомобиля официально пока так и не объявлено, местные профильные медиа считают, что его назвали Uni-V.

Как и паркетники свежей серии, лифтбек получил безрамочную радиаторную решетку и спрятанные ручки дверей. Также модели достались адаптивные светодиодные фары и сделанные в виде единой плашки задние фонари, причем последние состоят из множества треугольников (эта фигура «процарапана» и в головной оптике). Ну и благодаря снимкам тестового образца, мы знаем, что у «пятидверки» имеются два крупных патрубка выхлопной системы и выдвижное антикрыло: судя по всему, новинку Uni будут позиционировать в качестве спортивной модели.

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Из характеристик пока известна только длина – около 4700 мм. Таким образом, лифтбек Changan чуть крупнее нашей Skoda Octavia (4689 мм), но меньше «поднебесной» Octavia Pro (4753 мм). Кстати, предназначенная для Китая Шкода тоже c уклоном «под спорт» — уже «в базе» бамперы у нее почти такие же, как у европейской «заряженной» версии RS.

Интерьер лифтбека сам производитель еще не показал, но и его уже запечатлели реальные папарацци: салон оформили в стиле Uni-T, главная «фишка» — гигантское табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы.

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По предварительным данным, новинку Changan предложат либо с мотором от одного из кроссоверов Uni, либо покупателям предоставят выбор из двух двигателей. Младший Uni-T оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 180 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, а под капотом флагманского Uni-K установлен турбодвижок 2.0 с отдачей в 233 л.с., который сочетается с классическим восьмиступенчатым «автоматом». Полный привод лифтбеку вряд ли положен, только передний.

Презентация лифтбека пройдет на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется в ноябре текущего года.

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Между тем некоторые китайские СМИ сообщают, что Uni могут превратить в самостоятельный суббренд Changan, который составит конкуренцию маркам Wey (принадлежит Great Wall) и Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo): мол, именно этим объясняется то, что ни у замаскированного прототипа, ни у машины на тизерах нет эмблемы материнской компании. Не исключено, что о появлении в своем портфеле еще одного «престижного» бренда (у Changan уже есть марка Oshan) производитель объявит на ноябрьской выставке.

Китай авторынок новинки лифтбек Changan

 

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