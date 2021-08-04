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  • Changan расширит линейку Uni: к кроссоверам присоединится лифтбек чуть крупнее нашей Октавии

Changan расширит линейку Uni: к кроссоверам присоединится лифтбек чуть крупнее нашей Октавии

04.08.2021 84 0 0

Новый «китаец» отличится спортивным дизайном. Модель наверняка предложат с бензиновой «турбочетверкой», но с какой именно – пока вопрос. Привод же, скорее всего, только передний.

 

Серия Uni (с китайского можно перевести как «гравитация») создана компанией Changan в прошлом году для «продвинутых» моделей. Первенцем стал паркетник Uni-T, позже к нему присоединился более крупный и дорогой кроссовер Uni-K. Между тем еще на презентации младшего SUV было объявлено о том, что гамму пополнят машины и с другими вариантами кузова. Считалось, что следующей моделью Uni окажется седан, однако, судя по опубликованным сегодня самой фирмой снимкам тестового прототипа, к премьере готовят лифтбек. Имя пока не названо, местные профильные СМИ полагают, что автомобиль назвали Uni-V.

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На то, что перед нами именно «пятидверка», указывает стык между задним стеклом и крышей. «Чешуйки» в радиаторной решетке, которые имеются у кроссоверов Uni, сквозь камуфляж не пробиваются – возможно, их там и нет. Зато лифтбек получил выдвижные ручки дверей, как у SUV. Другие особенности дизайна новинки – фонари в виде единой плашки, зеркала на отдельных ножках и два крупных патрубка выхлопной системы. А еще для модели предусмотрено выдвижное антикрыло: его видно на действительно шпионских фото, выложенных в Сеть ранее. Ну и учитывая то, что фирменные изображения были сделаны на гоночном треке, модель, вероятно, будут позиционировать как «спорткар».

Китайцы пишут, что длина лифтбека составляет примерно 4700 мм. Таким образом, новая модель Uni чуть крупнее нашей Skoda Octavia (4689 мм), но меньше «поднебесной» Octavia Pro (4753 мм). К слову, это не самая большая легковушка в гамме Changan – длина седана Raeton CC равна 4800 мм.

Салон компанией еще не засвечен, но и его уже запечатлели реальные папарацци. Интерьер лифтбека оформили в стиле Uni-T, главная «фишка» — гигантское табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы.

Лифтбек Changan Uni на шпионском фото Autohome

О технике тоже пока ни слова. Скорее всего, лифтбек предложат либо с мотором от одного из кроссоверов Uni, либо покупателям предоставят выбор из двух двигателей. Младший Uni-T оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 180 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, а под капотом флагманского Uni-K установлен турбодвижок 2.0 с отдачей в 233 л.с., который работает в паре с классическим восьмиступенчатым «автоматом». Полный привод лифтбеку вряд ли достался.

Кроссоверы Changan Uni-K и Uni-T
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Кроссоверы Changan Uni-K и Uni-T
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Кроссоверы Changan Uni-K и Uni-T
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Кроссоверы Changan Uni-K и Uni-T
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Премьеру новой модели ждут грядущей осенью. Напомним, серия Uni доберется и до России – к нам планируют привезти кроссовер Uni-K. А вот о появлении на российском рынке лифтбека говорить пока рано.

Китай авторынок новинки лифтбек Changan

 

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