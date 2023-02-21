В течение последнего года мы стали свидетелями тектонических изменений структуры автомобильного рынка в России: китайские марки Haval, Geely и Chery уверенно переместились из нижней части «турнирной таблицы» на ее верхние строки, занимая места уходящих из страны марок. Но почему в одном ряду с ними не стоит марка Changan? Наверняка у самих ее представителей этот вопрос тоже есть, и вот один из аргументов для его решения: лифтбек UNI-V, который вот-вот должен выйти на наш рынок. Мы познакомились с машиной накануне официального дебюта.

Действительно, Changan официально присутствует в России уже достаточно давно. При этом в Китае эта марка входит в топ-лист крупнейших автопроизводителей и уверенно занимает 4 место в рейтинге продаж, уступая только VW, BYD и Toyota, а вот в России автомобилей с логотипом в виде буквы V (которая должна символизировать два понятия, Victory и Value, то есть победу и качество) как-то не очень видно и совсем не слышно. Собственно говоря, еще в 2015 году в материале, рассказывающем о заводе и испытательном полигоне Чанган (или «Чанъань», что более правильно, но менее привычно), мы отметили, что для успеха в России марке Changan не хватает двух вещей: более широкого модельного ряда и информированности потребителя.

И в этом плане с 2015 года мало что изменилось, хотя, похоже, до руководства концерна что-то начало доходить: в конце января нынешнего года Чанъань Моторс Рус (именно под таким названием официальное представительство Changan зарегистрировано в нашей стране) объявило о своем намерении довести российскую линейку марки до 14 моделей. К уже более-менее знакомым кроссоверам CS35, CS55 и CS75 добавятся купе-кроссовер CS85, кроссовер UNI-K и лифтбек UNI-V (эти модели уже появились на официальном сайте), но мы также ждем появления большого кроссовера CS95 и компактного седана Alsvin, который относится к сегменту B+ и мог бы претендовать на нишу, что занимали такие популярные у нас модели, как Kia Rio, Hyundai Solaris и VW Polo. Но это дела будущие, а пока – рассказ о первом знакомстве с лифтбеком Changan UNI-V.

На самом деле до недавнего времени все китайские марки пытались продвигать в России исключительно кроссоверы и внедорожники. По всей видимости, после провалов Chery Amulet и Lifan Murman, а также весьма относительных успехов Lifan Solano и Geely Emgrand руководители китайских брендов не горели желанием вступать в серьезные конкурентные бои с именитыми лидерами. Но времена меняются, и вот на прошедшей в Москве выставке ForAuto был представлен лифтбек UNI-V, причем завезенный официально, а не в рамках «параллельного импорта». Как и еще один новичок, Kaiyi E5, о котором мы рассказали совсем недавно, UNI-V относится к сегменту С, но он пусть и на считанные миллиметры, но все-таки чуть крупнее: длина – 4680 против 4666, ширина – 1838 против 1825. Но, главное, что, несмотря на в целом схожие размеры, это птица совсем другого полета.



Дизайнеры старались подчеркнуть спортивный настрой модели: он чувствуется и в безрамочной облицовке радиатора, и в резких гранях, которые сочетаются со стремительным силуэтом, и в светодиодной горизонтали, соединяющей задние фонари, и в развитом диффузоре под задним бампером. Более того, дверь багажного отсека заканчивается автоматически поднимающимся аэродинамическим элементом, как у автомобилей Porsche! В общем, автомобиль, может быть, и не претендует на премиальный статус, но он однозначно ориентирован на клиентов с достатком выше среднего. На эти амбиции намекает и оснащение: модные выдвижные дверные ручки, сервопривод двери багажника с бесконтактным открытием…



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Под капотом уютно разместился «единый всекитайский» (только в плане объема, конечно же) турбомотор объемом 1,5 литра. Агрегат с индексом JL473ZQ7 развивает 181 л.с. и способен выдавать 300 Нм крутящего момента в диапазоне от 1500 до 4000 оборотов. Я говорю «уютно», потому что места в подкапотном пространстве хватает и для двухлитрового мотора мощностью 233 л.с. – такие версии присутствуют на домашнем рынке и даже завозились по «параллельному импорту». Но в России пока официально представлен только безальтернативный 1,5-литровый мотор в паре с безальтернативным семиступенчатым роботом 7DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями. Эти коробки с индексом TM047FDB поставляет китайская компания Chongqing Tsingshan. Как обычно, китайские производители не приводят официальных данных о темпе разгона автомобиля до сотни, но на официальном сайте значится максимальная скорость – 205 км/ч. Как себя ведет автомобиль на дороге, еще предстоит выяснить, ну а пока учтем, что привод у автомобиля – исключительно передний, передняя подвеска – вполне традиционные стойки McPherson, сзади – многорычажная. Все тормоза дисковые, вентилируемые.



Ну а теперь поговорим о том, что можно оценить в статике – о внутреннем оснащении и интерьере. Первое, что бросается в глаза, это необычный, как бы сплюснутый сверху и снизу овальный руль. Зачем это сделано – понятно: рабочее место водителя скомпоновано так, что, несмотря на возможность регулировки колонки и по углу наклона, и по вылету, традиционная круглая «баранка» непременно терлась бы о колени, при этом верхняя ее часть перекрывала бы комбинацию приборов. Приборный щиток действительно очень низкий, при этом водитель UNI-V, как в современных Peugeot, смотрит на приборы не через руль, а поверх него, и видит при этом верхнюю часть капота. Повторюсь, выглядит все очень неплохо, но остается вопрос: насколько этот руль будет удобен? Ну хорошо, вряд ли необычная форма помешает управлять автомобилем на трассовых скоростях, а вот насколько удобно будет пользоваться им во время маневров на парковках, в частности, при параллельной парковке задним ходом, когда руль нужно быстро крутить «от упора до упора»? И не окажутся ли «нарисованные» на дисплее приборы слишком мелкими и плохо читаемыми?



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Есть некоторые вопросы и к другим органам управления, например, к клавишам блока управления климатом. Нет, само их расположение «от упора до упора» никаких сомнений не вызывает, но вот нанесенные на них пиктограммы читаются просто отвратительно. Я еле-еле разглядел, что одна из этих клавиш, например, включает систему вентиляции сидений, а две другие отвечают за обогрев лобового и заднего стекла (кстати, на ввезенных по параллельному импорту машинах обогрева стекол не было). Опять же, нужно обязательно проверить, насколько удобны органы управления, вынесенные на спицы руля, с единственной, расположенной в центре кнопкой и качающимися площадками. Хотя должен признать: выглядят эти блоки весьма современно, настоящий хайтек.

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А вот селектор коробки и расположенная рядом с ним «шайба», при помощи которой переключаются специальные режимы как трансмиссии, так и рулевого управления (нормальный, экономичный и спортивный), мне однозначно понравились, равно как и наличие физических клавиш принудительного включения системы видеообзора.



Вообще интерьер производит весьма благоприятное впечатление. Очень многие панели либо обтянуты мягкой искусственной кожей с прострочкой, либо имеют специфическую текстуру поверхности. Такой пластик, в отличие от отделки «под рояльный лак», точно не будет царапаться и фиксировать потожировые следы. Уюта в салоне добавляют и большой панорамный люк, и атмосферная подсветка, для которой предусмотрено 64 цвета.



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Автомобиль, хотя и предлагается пока в единственной комплектации, вообще очень хорошо оснащен. Тут и головное устройство с 10-дюймовым тачскрином и возможностью интеграции смартфонов, и беспроводная зарядка, и полностью автоматические стеклоподъемники на всех дверях, и подрулевые лепестки, и, конечно же, целый пакет умных электронных помощников водителя, от интеллектуального круиз-контроля с функцией подруливания и системы контроля рядности движения (LDW) до системы предупреждения и предотвращения фронтальных столкновений (FCW/FCI). Но остается один, весьма чувствительный вопрос – цена.

На сегодняшний день официально объявленная цена Changan UNI-V составляет 2,6 миллиона рублей. Казалось бы, вполне нормально, ведь за оснащенные на том же уровне Hyundai Elantra и Kia Cerato в салонах просят от 2,65 до 2,85 миллиона. Ко всему прочему, корейские конкуренты оснащены простыми атмосферниками и гидромеханическими автоматами. Правда, моторы имеют несколько меньшую мощность и крутящий момент, но в глазах покупателей это может оказаться менее важным, чем знакомое имя. Да, марка Changan, оправдывая свое китайское название, состоящее из двух иероглифов – Chang («долговечность») и An («безопасность»), славится своей надежностью (по крайней мере, в Китае), а в прошлом году известная американская консалтинговая компания J.D.Power поставила Changan на первое место в рейтинге китайских марок массового рынка и на четвертое место в мировом масс-маркете. Вот только российский покупатель этого не знает, во всякие рейтинги не верит, а информация «из уст в уста», которой он доверяет больше всего, до него пока не очень-то и доходит. И для него отдать 2,6 миллиона за автомобиль, в надежности которого он пока что не уверен, решение очень непростое.



Плюс ко всему, популярные в России китайские бренды привлекают покупателей системой скидок – смотри, дружок, так-то автомобиль стоит почти три миллиона, но ты можешь его получить, заплатив немногим более двух! Дилеры Чанъань тоже включились в процесс, наладили взаимодействие с банками и предлагают приобрести UNI-V за 2,12 -2,19 миллиона. Экономия солидная, но для человека со средним достатком это все равно дорого. Собственно говоря, именно в резком снижении платежеспособного спроса, который парадоксальным образом сочетается с неким дефицитом автомобилей, и заключается главная проблема нынешнего российского авторынка. И как в него впишется новый китайский лифтбек, пока прогнозировать сложно.

