Корни уходят в Chery: первое знакомство с Kaiyi E5

О том, как идет подготовка к перезапуску завода «Москвич» и началу крупноузловой сборки автомобилей китайского партнера, нас информировали чуть ли не ежедневно, в режиме реального времени. А вот завод «Автотор» провел аналогичную подготовку тихой сапой. И вот результат: автомобиль неизвестного пока у нас китайского бренда Kaiyi официально представлен на выставке-форуме ForAuto. Мы посетили её, чтобы познакомиться с новинкой поближе до официальной премьеры.

Так что же это зверь такой – Kaiyi? На самом деле корни уходят в концерн Chery, который еще в 2014-м зарегистрировал суббренд с таким названием, ориентированный на выпуск бюджетных автомобилей. Реальное производство началось в 2015-м, и это были действительно слегка упрощенные версии автомобилей Chery. Вот только выпускались они под маркой Cowin, а не Kaiyi. Особого успеха они не снискали, и в 2017-м финансировавшие проект инвестиционные фонды заявили о своем выходе. Так что, все пропало, «гасим свет и расходимся»?



Нет, руководство Chery нашло нового партнера – коммерческую структуру при правительстве города Ибинь в провинции Сычуань. В 2019-м в Ибине был запущен новый сборочный завод, а автомобили, сходящие с его конвейера, начали продавать под изначальным названием Kaiyi. Кстати, знатоки китайского утверждают, что произносится это как «Кхай’и», но почему-то мне кажется, что в России приживется простое и незамысловатое «Каи» – на нем же настаивает и российская пресс-служба марки.

Все шесть моделей, которые входят сегодня в линейку Kaiyi, представляют собой слегка перелицованные модели Chery (в том числе уже сошедшие со сцены в течение последних лет), и в этом нет ничего удивительного: концерну Chery принадлежит 48% акций компании Kaiyi Auto, и всё инженерно-конструкторское обеспечение осуществляется техническими центрами Chery. Тем не менее компания из Ибиня имеет право вести вполне независимую торговую политику и осуществлять внешнеторговые операции, и именно с ней заключило контракт руководство «Автотора». Представители завода говорят, что у них в планах запустить сборку как минимум трех моделей, и первой ласточкой стал как раз седан Е5.

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На самом деле этот автомобиль является достаточно глубоко переработанным седаном Chery Arrizo 5, который был представлен в 2015 году. И если техническая начинка – 1,5-литровый турбомотор и вариатор – осталась практически без изменений, только полузависимую заднюю подвеску с торсионной балкой сменила полностью независимая многорычажная, то и внешний вид, и оформление салона стали полностью другими.

Дело в том, что руководство марки решило позиционировать автомобиль не как «бюджетный», а как «молодежный, для людей со средним достатком», и бельгийский дизайнер Лоуи Вермерш, ранее возглавлявший одно из направлений в итальянской студии Pininfarina, постарался воплотить в жизнь именно эту установку.



Конечно, полностью светодиодная оптика и бампер с энергично очерченными воздухозаборниками охлаждения тормозных дисков как бы на что-то намекают: если не на готовность выйти на спортивную трассу, так по крайней мере покрасоваться в тренировочном костюме с олимпийской символикой. В Китае автомобиль продавался как Kaiyi Xuandu («Сюаньду»), но при получении калининградской прописки имя сменили на несколько безликий индекс Е5. Видимо, решили, что и «Каи» пока что не слишком привычно для русского человека, а уж «Сюаньду» и вовсе непроизносимо и незапоминаемо.

А вообще внешне Kaiyi E5 производит благоприятное впечатление, и фотографии (особенно с выставки, где машины стоят рядом друг с другом и выбрать нужный ракурс практически нереально) не слишком хорошо передают образ автомобиля. Дело в том, что на самом деле он достаточно большой, 4666 мм в длину и 1825 мм в ширину, что вполне вписывается в рамки сегмента С: на пару сантиметров короче Skoda Octavia (при практически такой же ширине), на 7 см короче VW Jetta (но шире на 26 мм) и на пару сантиметров длинней Kia Cerato и Hyundai Elantra (опять же, при той же ширине). В то же время машина существенно превосходит в длину популярные у нас модели сегмента B+ (Kia Rio – на 24 см, Solaris – на 26 см).



Все это в сочетании с колесной базой, равной 2700 мм (то есть на 100 мм больше, чем у Rio и Solaris), по идее, могло обеспечить изрядный простор в салоне. Но… У меня не создалось впечатления, что пространство для задних пассажиров так уж велико. Ну просто нормально там… При росте в 182 см я устроился на заднем диване без особых проблем, не утыкаясь коленями в спинки передних кресел, только вот кресла эти были сдвинуты достаточно далеко вперед. В общем, пока про эргономику водительского места ничего сказать не могу – рулевая колонка регулируется только по углу наклона, так что, вероятно, у кого-то из потенциальных водителей могут возникнуть вопросы к удобству. А могут и не возникнуть…

При всем при этом бывший «Сюаньду» вполне годится для исполнения обязанностей семейного автомобиля. Во всяком случае, дети на заднем диване точно поместятся без проблем, а багажник позволит увезти немало семейного скарба, а если нужно перевезти что-то достаточно габаритное, можно сложить спинки сидений второго ряда (полностью, или в отношении 40:60). Правда, две претензии к багажнику у меня нашлись: из-за покатой крыши и купеобразного силуэта погрузочный проем достаточно узок, и грузить объемные вещи будет не очень удобно, это раз. Ну и из-за отсутствия на внутренней стороне багажника ручки-зацепа закрыть багажник после поездки в плохую погоду, при этом не испачкав руки, точно не получится.



А вот оформление салона произвело самое благоприятное впечатление. Не знаю, какая цветовая гамма будет предложена потенциальным покупателям, но на представленном образце салон был оформлен «по Стендалю», то есть в стиле «красное и черное». Разбросанные по всему салону красные акценты однозначно настраивают на спортивный лад, особенно красные стреловидные вставки на черных подушках и спинках сидений. Ну а чтобы салон не получился совсем уж мрачным и «анархистским», потолок обит светло-серым материалом и снабжен люком.

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Стоит сказать несколько слов и о рабочем месте водителя… Верхняя часть передней панели и верхние панели дверей выполнены из пластика «под карбон»; ниже – и на передней панели, и на дверных картах – искусственная кожа с красной отстрочкой. Трехспицевый мультируль обтянут приятной на ощупь качественной гладкой кожей (опять же с красной отстрочкой), ну а срезанный нижний сегмент ложится очередным штрихом в «спортивный» образ.



Приборы – обычные, аналоговые с расположенным между шкалами экранчиком бортового компьютера. Дополняет информационное оснащение головное устройство с не самым большим по нынешним временам экраном альбомной ориентации. Под ним – дефлекторы системы вентиляции, ниже – блок кнопок управления климатом, еще ниже – два слота USB (один – с возможностью передачи данных, второй – чисто зарядный) и 12-вольтовая розетка. Далее, за площадкой для смартфона, на тоннеле разместился селектор управления трансмиссией, а вот за ним – «шайба», явно предназначенная для управления головным устройством, с отдельной кнопкой «Домой» (которой так не хватает многим системам такого рода), клавиши включения трехуровневого обогрева передних сидений, клавиша электронного тормоза и, наконец, клавиша системы AutoHold. Кстати, в будущем производитель обещает добавить и обогрев задних сидений.



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Остается разобраться с двумя вопросами… Первый – как новинка будет вести себя на дороге? Честно говоря, я сомневаюсь, что в данном случае динамика и управляемость на все сто процентов будут соответствовать спортивному интерьеру. Под капотом «единая всекитайская турбочетверка», в данном случае – двигатель объемом 1,5 литра из семейства ACTECO с чугунным блоком цилиндров и цепным приводом механизма ГРМ, разработанный материнским концерном Chery совместно с австрийской компанией AVL. Чтобы привести агрегат в лучшее соответствие с российскими налоговыми ставками, мотор дефорсировали со 156 до 147 лошадиных сил. В паре с ним работает вариатор с девятью «псевдопередачами», а точнее – с заданными диапазонами, также хорошо знакомый по многим моделям Chery. Начальные комплектации получат 6-ступенчатую механику. Все это точно не позволит позиционировать Kaiyi E5 как спортседан, вопрос лишь в том, достаточно ли этого для простой энергичной езды и отсутствия проблем с обгонами на трассе. Но это можно будет сказать только после ходовых тестов.



А второй, возможно, даже более важный вопрос – сколько же этот обрусевший «китаец» будет стоить. Одни источники рассказывают об обещаниях руководства «Автотора» удержать цены на достаточно низкой планке, порядка 1,2-1,3 миллиона рублей, а самые бюджетные версии и вовсе опустить ниже миллиона. По другим, более реалистичным данным, цены будут укладываться в диапазон от 1,6 до 2 миллионов, а это уже меняет и спрос, и рыночную позицию. Впрочем, тут все тайное очень скоро станет явным – продажи Kaiyi E5 должны стартовать чуть ли не в течение месяца.