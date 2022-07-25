Кроссовер Changan Uni-K добрался до РФ: известны цены

Автомобили поставляются из Китая. Они оснащаются 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой», которая работает в комплекте с восьмиступенчатым «автоматом». Привод – передний или полный.

В российском офисе Changan рассказали о планах по расширению линейки ещё в начале прошлого года. Напомним, в Поднебесной он был представлен ещё в ноябре 2020-го, а продажи стартовали в феврале следующего года. На домашнем рынке за неполный первый год дилеры реализовали 36 503 паркетника, за первую треть 2022-го китайцы купили 17 095 машин.



На фото: Changan Uni-K

Ещё осенью 2021-го пятиместный кроссовер Uni-K получил в РФ ОТТС (Одобрение типа транспортного средства). Его длина равна 4865 мм, ширина – 1948 мм, высота – 1695 мм, а расстояние между осями составляет 2890 мм. По размерам и формату пятиместный кроссовер Uni-K сопоставим с Lexus RX: его длина – 4890 мм, а колёсная база – 2790 мм.



Теперь в российском офисе Changan официально назвали цены новинки на российском рынке и дан старт продажам Uni-K. Машины поставляются в РФ из Китая. Как Kolesa.ru сообщал ранее, паркетник оснащается бензиновой 2,0-литровой «турбочетвёркой» мощностью 226 л.с. (максимальный крутящий момент – 380 Нм). Этот мотор идёт в паре с восьмиступенчатым классическим «автоматом» от Aisin. Заправляться можно бензином Аи-92. Привод – либо передний, либо полный с многодисковой муфтой на задней оси. Максимальная скорость равна 200 км/ч.



Цена Changan Uni-K в базовой комплектации составляет 3 219 900 рублей. В оснащение таких машин входят: мультимедийная система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, цифровая «приборка», видеорегистратор, система камер кругового обзора, парктроник, круиз-контроль, панорамная крыша, двухзонная климатическая установка, кожаная отделка, обогрев передних кресел и заднего дивана, обогрев лобового стекла, электропривод багажной двери, датчики света и дождя, колёсные диски диагональю 20 дюймов, а также фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира.

За среднее исполнение – Luxe – в РФ просят не менее 3 369 900 рублей. Оно включает в себя в том числе аудиосистему Sony, функцию беспроводной зарядки гаджетов, а также адаптивный круиз-контроль и систему автоматического торможения. Ценник топовой версия Tech равен 3 479 900 рублей. У таких машин диаметр колёсных дисков составляет 21 дюйм, есть дополнительные занавески безопасности, двухслойные стёкла в передних дверях, контурная подсветка салона, больше электрорегулировок и вентиляция передних кресел, функция автоматического изменения угла наклона боковых зеркал при движении задним ходом, а также система автоматического управления дальним светом.

На фото: салон Changan Uni-K

В списке особенностей дизайна экстерьера Uni-K числятся безрамочная радиаторная решётка с рисунком в виде «чешуи», Т-образные ходовые огни, выдвижные дверные ручки; на корме – раздвоенный спойлер и оформленные в виде единого элемента задние фонари. Салон получил «приплюснутый» руль, двухэтажный центральный тоннель, установленную близко к лобовому стеклу приборную панель, а также «торчащий» экран мультимедиа.



Тем временем, недавно стало известно о том, что Changan CS95 пережил второй рестайлинг и стал ещё брутальнее. Автомобиль получил новую решётку радиатора, изменённые бамперы, другие фонари и новые элементы декора. Мотор остался прежним – бензиновая 2,0-литровая «турбочетвёрка» мощностью 233 л.с. (360 Нм).

