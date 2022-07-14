Непопулярный Changan CS95 пережил второй рестайлинг: конкурент Терамонта стал ещё брутальнее

Трехрядный кроссовер Changan CS95 дебютировал в 2016-м, это самый дорогой «традиционный» SUV в линейке марки (гибриды в расчет не берем). В родном Китае полноценные продажи стартовали в 2017-м, дебютный год и стал лучшим для модели: по данным CarSalesBase, тогда реализовали почти 21 000 единиц. Но затем спрос рухнул, так что в 2019-м CS95 пережил масштабную модернизацию. По итогам 2021-го флагман в «плюсе» (8844 шт., +43%), но до конкурентов все равно далеко. Так, выбор на Volkswagen Teramont в прошлом году в КНР остановили около 55 000 клиентов. И все же Changan от CS95 не отказывается: в базу местного минпрома внесли фото во второй раз обновленной модели.

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Решетки а ля «веретено», как у Лексуса, больше нет – у кросса теперь «щит» с двойными хромированными «штрихами». Еще заменили передний бампер: расположенные по краям «жабры» стали крупнее, вдобавок в них появились Т-образные элементы. Задний бампер тоже новый. Фары прежние, фонари все так же в виде единой плашки, но при этом ее затемнили.



Согласно документам китайского сертификационного органа, ширина кроссовера выросла на 10 мм до 1940 мм, высота увеличена на 15 мм до 1805 мм. Длина и колесная база не изменились — 4949 и 2810 мм соответственно.

Фото интерьера минпром не публикует, но шпионы уже заглянули в салон рестайлингового Changan CS95. Так вот там почти без обновок, разве что кроссу достался иной рычаг коробки. О новом оборудовании пока не слышно. Дореформенному SUV положены панорамная крыша, атмосферная подсветка, вентиляция передних кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон.



Двигатель менять не стали: CS95 оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 233 л.с. (360 Нм). На дореформенном кроссе мотор работает в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом». Привод передний или полный.

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На китайский рынок обновленный Changan CS95 должен выйти до конца текущего года. Дорестайлинговый кроссовер стоит от 26 000 долларов. Модель также продают в странах Ближнего Востока. В России такой Changan не представлен, о планах поставлять большой SUV в РФ компания официально не заявляла.

