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Конкурент Geely Tugella: на российском рынке появился кроссовер Changan CS85

10.02.2023 79 0 0

Дилеры китайского бренда уже начали принимать заказы на новинку, она пока доступна в одной комплектации. Цена известна, за SUV просят не менее 3 299 900 рублей.

Презентация кросса-купе Changan CS85 прошла в 2018 году, рестайлинговый вариант появился на китайском рынке в начале 2021-го: тогда модели подкорректировали переднюю часть. Как ранее сообщал Kolesa.ru, в сентябре прошлого года была представлена версия этого кроссовера 2023 модельного года.

На фото: Changan CS85 Coupe

Напомним, внешность оставили практически прежней (не считая корпусов боковых зеркал, оформленных «под карбон»), а салон обновился разве что за счёт модернизированной информационно-развлекательной системы (она стала быстрее и «умнее»). Отметим, у базового паркетника 10-дюймовый тачскрин и 7-дюймовая цифровая «приборка», а у версий побогаче диагональ дисплея составляет 12,3 дюйма, а виртуального щитка приборов – 10,25 дюйма.

Ещё китайский кроссовер 2023 модельного года получил форсированный «младший» мотор: теперь бензиновая 1,5-литровая «турбочетвёрка» выдаёт 188 л.с. и 300 Нм (на 10 л.с. и 35 Нм больше). «Старший» двигатель оставили без изменений. Длина кросса-купе Changan CS85 составляет 4728 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1665 мм, а расстояние между осями – 2705 мм. Дорожный просвет равен 185 мм. У кросса-купе спереди подвеска McPherson, сзади – многорычажка.

На фото: салон Changan CS85 Coupe

Компания анонсировала выход Changan CS85 Coupe на российский рынок в конце прошлого месяца, а сегодня стало известно о том, что дилеры начали принимать заказы на новинку. Комплектация пока что предлагается только одна, отдельного названии ей не придумали.

В список оснащения входят мультимедиа с тачскрином на 12,3 дюйма, виртуальная «приборка» на 10,25 дюйма, двухзонный климат-контроль, передние кресла с электроприводом, подогревом и вентиляцией, обивка сидений, мультируля и рычага коробки передач экокожей, видеорегистратор, камеры кругового обзора, люк и рейлинги на крыше, шесть подушек безопасности, система стабилизации, система автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, багажная дверь с сервоприводом, автопарковщик. Такому Changan CS85 положена светодиодная головная оптика и 19-дюймовые колёсные диски.

Доступная на российском рынке версия кросса-купе предлагается только со «старшим» двигателем. Речь идёт о 2,0-литровом турбомоторе, отдача которого в местной спецификации составляет 224 л.с., а максимальный крутящий момент – 360 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Привод только передний. Максимальная скорость равна 210 км/ч.

Купить Changan CS85 Coupe в РФ можно за 3 299 900 рублей (указана цена без скидки). Отметим, модели на российском рынке придётся побороться за покупателей с Geely Tugella: согласно прайс-листу на официальном сайте марки, стоимость этого кроссовера стартует с отметки 3 999 990 рублей (без скидки). Правда, стоит отметить, что Тугелла в РФ предлагается только с полным приводом.

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