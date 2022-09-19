Конкурент Geely Tugella от Changan стал мощнее в новом модельном году

Увеличена отдача базовой полуторалитровой «турбочетверки», тогда как двухлитрового двигателя реформы не коснулись. У купеобразного паркетника Changan есть и другие обновки, но они довольно скромные.

Кросс-купе Changan CS85 дебютировало в 2018 году, а уже в начале 2021-го на китайский рынок вышла рестайлинговая модель – тогда SUV переделали переднюю часть. Хитом продаж «купе» не назовешь: по данным местных профильных медиа, по итогам прошлого года в КНР было реализовано чуть более 15 000 паркетников CS85, тогда как Geely Xingyue (в РФ это Tugella), главный конкурент кросса Changan, за тот же период обрел свыше 23 000 владельцев. Впрочем, в этом году разрыв уменьшился: с января по август Changan CS85 разошелся по Китаю тиражом 10 543 экземпляра, результат купеобразного паркетника Geely – 11 787 единиц. И вот на этом фоне Changan запускает «купе» 2023 модельного года.

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На этот раз внешность менять не стали, разве что пластик, из которого сделаны корпуса зеркал CS85, теперь имитирует карбон. Как и прежде, для кроссовера Changan предусмотрены красный наружный декор (полоска на радиаторной решетке и молдинги на дверях) и аналогичного цвета тормозные суппорты. Базовый паркетник имеет 18-дюймовые колеса, у остальных версий 19-дюймовые диски нового дизайна. Длина Changan CS85 равна 4728 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1665 мм, расстояние между осями – 2705 мм.



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Интерьер тоже прежний, зато мультимедийная система теперь шустрее и умнее (у самого дешевого паркетника тачскрин диагональю 10 дюймов, у остальных исполнений экран на 12,3 дюйма). В списке оборудования также значатся (в зависимости от комплектации): виртуальная «приборка» (7 или 10,25 дюйма), климат-контроль, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон.



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Базовая бензиновая «турбочетверка» 1.5 стала мощнее, она теперь выдает 188 л.с. и 300 Нм вместо 178 л.с. и 265 Нм. Турбомотор 2.0 модернизировать не стали, его отдача – 233 л.с. и 360 Нм. Полуторалитровый движок все так же сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, двухлитровый работает в паре с классическим восьмиступенчатым «автоматом» от Aisin. Привод исключительно передний.



За Changan CS85 2023 модельного года просят примерно 17 000 – 23 500 долларов.



В отличие от Geely, компания Changan в России кросс-купе сегодня не продает, что, впрочем, не помешало Kolesa.ru испытать паркетник (подробности – в нашем материале).