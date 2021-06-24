Теряющее покупателей на родине кросс-купе Geely Tugella: на подмогу идёт версия S

Новое исполнение «купе» пока анонсировано только для домашнего рынка. От базовой модели такой паркетник отличается дизайном. Мотор новинке, по предварительным данным, достался от стандартного SUV.

Это в России купеобразный кроссовер Geely Tugella стартовал под конец прошлого года, а на родине модель представлена с середины 2019-го, там она носит имя Xingyue (нечто вроде «зенью»). В нынешнем году паркетник в Китае ушел в «минус»: по данным CarSalesBase, с января по май «купе» Geely разошлось тиражом в 7723 экземпляра, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. К примеру, Changan CS85 с аналогичным кузовом в 2021-м, напротив, нарастил продажи на 60% (за пять месяцев в КНР реализован 8051 автомобиль). Привлечь новых покупателей к Xingyue призвана спецверсия S, ее фирменные изображения марка распространила сегодня.

Geely Xingyue S

Местные СМИ пишут, что S – это Sport, Style, Smart и Stamina (выносливость). Внешне от стандартного кроссовера новое исполнение отличается наличием кислотно-зеленых вертикальных вставок в переднем бампере (сам бампер прежний), полоски аналогичного цвета имеются и на дверях, плюс черный пластик по периметру кузова (у дорогих версий «просто» Xingyue он окрашен в цвет кузова). Кроме того, у радиаторной решетки Geely Xingyue S рисунок в виде сетки вместо «кругов» у базового SUV. Ну и еще на дверях красуется надпись CMA.

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Напомним, аббревиатурой CMA (Compact Modular Architecture) обозначается платформа, на которой базируется «купе»: «тележку» китайцы разработали вместе с Volvo (шведская марка принадлежит Geely), она также лежит в основе Volvo XC40, большинства машин марки Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo), седана Geely Preface и свежего паркетника Xingyue L (у этой модели традиционный для SUV кузов и совсем другой дизайн).



Внутри Xingyue S – желто-зеленый декор, даже ремни безопасности сделали того же оттенка. Еще у кресел теперь иная обивка. Как и исходному паркетнику, «эске» положены усеченное рулевое колесо, виртуальная «приборка», мультимедийная система с большим тачскрином и панорамная крыша.

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О технике в Geely пока не рассказали. Однако «живые» машины уже попадались фотошпионам, так вот у них на багажной двери есть значок 350T: в Китае этот индекс присвоен Xingyue с 238-сильной «турбочетверкой» 2.0, которая сочетается с восьмиступенчатым «автоматом». При этом «эску» точно предложат с полным приводом – на фирменных картинках виднеется AWD (стандартный кросс с таким мотором еще бывает с передним приводом). «Просто» Xingyue на домашнем рынке также доступен с «турботройкой» 1.5 (177 л.с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, есть у модели и подзаряжаемая гибридная версия с установкой на основе турбомотора 1.5.



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В Китае продажи Geely Xingyue S, вероятно, стартуют в ближайшее время. Цена еще не объявлена, нет данных и о том, появится ли такая версия в других странах. Стандартный паркетник с 1.5T на родине стоит от 127 800 юаней (около 1 433 000 рублей по актуальному курсу), полноприводный кросс с двухлитровым двигателем обойдется минимум в 171 800 юаней (1 926 000 рублей).



У нас Geely Tugella сегодня продают с теми же 238-сильным мотором 2.0 и 8АКП, но у российской версии только полный привод и только две богатые комплектации. Цена – от 2 699 990 рублей.