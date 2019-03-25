Бюджетная альтернатива BMW X4 от Geely: платформа Volvo, три установки и полный привод

Бюджетная альтернатива BMW X4 от Geely: платформа Volvo, три установки и полный привод

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Купеобразный паркетник представлен в Китае. Кросс стал первой моделью марки Geely, построенной на «тележке» CMA. На домашний рынок новинка выйдет уже в этом году.
 

Дизайн своего кросс-купе компания Джили рассекретила еще в январе 2019-го. Сегодня же, 25 марта, в китайском Чэнду прошел первый публичный показ паркетника, «живые» фотографии кросса опубликовало издание Autohome. Кроме того, в рамках презентации были объявлены характеристики и сроки старта продаж новинки – в Поднебесной приобрести «купе» можно будет в третьем квартале текущего года. На родине марки SUV зовется Xingyue (произносится как «зенью»), всему остальному миру он пока известен под заводским индексом FY11.

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Xingyue – это первая модель непосредственно бренда Geely, в основе которой лежит платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная китайцами вместе с Volvo (шведская марка принадлежит Джили). На той же «тележке» также базируются Volvo XC40 и автомобили Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo). Длина кросс-купе равна 4605 мм, колесная база – 2700 мм. Таким образом, по первому показателю Xingyue превосходит XC40 (4425 мм), а вот расстояние между осями у «китайца» и «шведа» почти идентично (у XC40 – 2702 мм).

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В Поднебесной для паркетника с покатой крышей заявлены три версии – две гибридные и «традиционная». Итак, Xingyue клиентам предложат в виде «мягкого» гибрида со 177-сильной «турботройкой» 1.5 (разработана опять же вместе с Volvo) и 48-вольтовым стартер-генератором. Полноценный гибрид – с возможностью подзарядки от бытовой электросети, тем же мотором 1.5 и электродвигателем. Совокупная отдача кросс-купе PHEV – 258 л.с., только на электротяге эта версия проедет примерно 56 км. Оба гибрида укомплектованы семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, привод у таких машин – только передний.

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Наконец, «купе» можно будет купить с двухлитровой «турбочетверкой» Volvo T5 с отдачей в 238 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом» Aisin, у этой модификации есть полный привод. Как заявили в Geely, «купе» с мотором 2.0 первую «сотню» наберет за 6,8 секунды. Динамические характеристики остальных версий пока не названы.

В списке оборудования Geely Xingyue значатся: матричные светодиодные фары, 20-дюймовые диски, виртуальная «приборка», адаптивный круиз-контроль, системы автоматического экстренного торможения, мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе движения и предотвращения столкновений, камеры кругового обзора, автопарковщик, проекционный дисплей. Также для кроссовера предусмотрены обивка кресел кожей Nappa и беспроводная зарядка для смартфонов.

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Цены пока не названы. Скорее всего, кросс-купе станет самой дорогой моделью в SUV-линейке марки. Хотя, разумеется, новинка будет гораздо дешевле BMW X4: премиальный «немец» в КНР сегодня обойдется минимум в 455 800 юаней – это около 4 335 000 рублей по актуальному курсу. Главными же конкурентами Xingyue будут массовые Dongfeng ix5 (от 99 800 юаней или 949 000 рублей), Changan CS85 (от 136 900 юаней или 1 302 000 рублей) и Skoda Kodiaq GT (от 189 900 юаней или 1 806 000 рублей), а также грядущий кроссовер от родственной марки Lynk & Co.

Кросс-купе Geely наверняка отправят на экспорт – в этом случае название модели изменят. Но вот точных сроков появления новинки за рубежом пока нет.

 

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