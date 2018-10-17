Мода на купеобразные паркетники в Китае сформировалась примерно пять лет назад, и многие автопроизводители уже отметились в этом сегменте. Skoda представила свой первый кроссовер с покатой кормой только сейчас, когда рынок Поднебесной находится на грани спада.

На фоне напряженных отношений между Китаем и США автомобильный рынок Поднебесной стал валиться: в июле этого года продажи упали на 6,8% (по сравнению с июлем 2017-го), в августе – на 7,2%. По итогам продаж за первые восемь месяцев рынок пока в плюсе: продано 13 771 835 легковых и легких коммерческий автомобилей, что на 2,1% больше по сравнению с АППГ, но прогнозы на конец года пессимистические, на 2019-й тем более. Тем не менее, автопроизводители продолжают вкладывать огромные деньги в расширение модельных рядов для китайского рынка и упирают, как правило, на кроссоверы – сегмент SUV в прошлом году вырос на 13%. Даже если рынок перейдет в уверенное пике, кроссоверы еще долгое время будут в плюсе, особенно те, что максимально соответствуют потребностям китайских автомобилистов.

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Skoda Kodiaq GT, как полагают разработчики, – именно то, что нужно китайцам. Он сочетает в себе вместительный салон и элегантную покатую корму, мода на которую пока сохраняется и которая породила целый выводок уникальных, созданных специально для Китая купеобразных кроссоверов, вроде Mazda CX-4 и Acura CDX.

Из-за «обрубленной» кормы Kodiaq GT на 63 мм короче (габаритная длина 4634 мм) и 27 мм ниже (габаритная высота 1649 мм) обычного Кодиака и не имеет третьего ряда сидений, но колесная база у обеих машин одинаковая (2791 мм), то есть во втором ряду версия GT такая же просторная в коленях, как и исходный Kodiaq – для китайцев это очень важно. Любопытно, что корму украшает крупная хромированная надпись Skoda, как и у анонсированного компактного хэтчбека Scala для Европы.

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Передние кресла с интегральными подголовниками и пухлый «подпиленный» снизу руль достались Кодиаку GT от европейского брата с литерами RS. Виртуальный щиток приборов – уже в базовой комплектации. Двигатель – только 2,0-литровый бензиновый TSI мощностью 186 или 220 л.с. Коробка передач – 7-ступенчатый «робот» DSG. Привод передний либо полный.

Публичная премьера купеобразного Кодиака состоится в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу, и уже до конца этого кода кроссовер появится у китайских дилеров Skoda. В сегодняшнем официальном пресс-релизе говорится о том, что Kodiaq GT предназначен исключительно для рынка КНР, но это не значит, что в России мы его никогда не увидим. Понятно, что от уже локализованного обычного Кодиака версия GT отличается несильно, а значит, наладить ее выпуск в Нижнем Новгороде можно будет достаточно оперативно. Что может подстегнуть Шкоду к такому решению? Например, успех купеобразного кроссовера Renault Arkana, созданного специально для нашего рынка, – его производство начнется в следующем году в Москве.