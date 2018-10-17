Лучше поздно, чем никогда: Skoda Kodiaq GT представлен официально

Лучше поздно, чем никогда: Skoda Kodiaq GT представлен официально

209 0 0
Мода на купеобразные паркетники в Китае сформировалась примерно пять лет назад, и многие автопроизводители уже отметились в этом сегменте. Skoda представила свой первый кроссовер с покатой кормой только сейчас, когда рынок Поднебесной находится на грани спада.

На фоне напряженных отношений между Китаем и США автомобильный рынок Поднебесной стал валиться: в июле этого года продажи упали на 6,8% (по сравнению с июлем 2017-го), в августе – на 7,2%. По итогам продаж за первые восемь месяцев рынок пока в плюсе: продано 13 771 835 легковых и легких коммерческий автомобилей, что на 2,1% больше по сравнению с АППГ, но прогнозы на конец года пессимистические, на 2019-й тем более. Тем не менее, автопроизводители продолжают вкладывать огромные деньги в расширение модельных рядов для китайского рынка и упирают, как правило, на кроссоверы – сегмент SUV в прошлом году вырос на 13%. Даже если рынок перейдет в уверенное пике, кроссоверы еще долгое время будут в плюсе, особенно те, что максимально соответствуют потребностям китайских автомобилистов.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Skoda Kodiaq GT, как полагают разработчики, – именно то, что нужно китайцам. Он сочетает в себе вместительный салон и элегантную покатую корму, мода на которую пока сохраняется и которая породила целый выводок уникальных, созданных специально для Китая купеобразных кроссоверов, вроде Mazda CX-4 и Acura CDX.

Из-за «обрубленной» кормы Kodiaq GT на 63 мм короче (габаритная длина 4634 мм) и 27 мм ниже (габаритная высота 1649 мм) обычного Кодиака и не имеет третьего ряда сидений, но колесная база у обеих машин одинаковая (2791 мм), то есть во втором ряду версия GT такая же просторная в коленях, как и исходный Kodiaq – для китайцев это очень важно. Любопытно, что корму украшает крупная хромированная надпись Skoda, как и у анонсированного компактного хэтчбека Scala для Европы.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Передние кресла с интегральными подголовниками и пухлый «подпиленный» снизу руль достались Кодиаку GT от европейского брата с литерами RS. Виртуальный щиток приборов – уже в базовой комплектации. Двигатель – только 2,0-литровый бензиновый TSI мощностью 186 или 220 л.с. Коробка передач – 7-ступенчатый «робот» DSG. Привод передний либо полный.

Публичная премьера купеобразного Кодиака состоится в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу, и уже до конца этого кода кроссовер появится у китайских дилеров Skoda. В сегодняшнем официальном пресс-релизе говорится о том, что Kodiaq GT предназначен исключительно для рынка КНР, но это не значит, что в России мы его никогда не увидим. Понятно, что от уже локализованного обычного Кодиака версия GT отличается несильно, а значит, наладить ее выпуск в Нижнем Новгороде можно будет достаточно оперативно. Что может подстегнуть Шкоду к такому решению? Например, успех купеобразного кроссовера Renault Arkana, созданного специально для нашего рынка, – его производство начнется в следующем году в Москве.

Теги: За рубежом , Новинки , китайский авторынок , кроссовер , кроссоверы , купеобразные кроссоверы , шкода , Kodiaq GT , Skoda
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
70 Новости / Новинки
Пополнение в семействе: Lada Xray Cross пустили в серию
15 Новости / Авто и бизнес
Переход АВТОВАЗа на платформу Renault-Nissan затронет и Ладу Весту!
9 Новости / Авторынок
Российские автомобилисты выбирают «механику»
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
BMW X7 будет всего на 10 тысяч рублей дороже конкурента от Mercedes-Benz

Баварский автопроизводитель показал свой флагманский кроссовер. В российском офисе компании уже назвали цены на BMW X7.

3193 0 4
Новые статьи Смотреть все
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

564 0 0
Статьи / Интересно
Пять причин любить и ненавидеть Great Wall Hover

В истории молодой (ее первый автомобиль появился на свет в 1996 году) компании Great Wall Motors модель Hover занимает особое место. Именно эта модель под именами Hover, Hover CUV, Hover H3, Haval H3, Hafu и X240…

4508 0 4
Статьи / Авто Недели
Кабриолет из “копейки”: стоит ли покупать реплику Fiat 124 Cabriolet за миллион рублей?

Мечты многих любителей прекрасного в советские годы были связаны с проектом, который не стал серийным даже у себя на родине, в Италии. Fiat 124, переродившийся в СССР в знакомую каждому “копейку”, был слишком хорош,…

1280 0 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Infiniti FX S50 с пробегом: в коробке горит проводка, в моторах — катализаторы

Infiniti FX способна понравится многим. Кому-то - форматом кросс-купе, кому-то - мощными моторами или очень качественным салоном. А кто-то просто клюнет на огромные красивые “тапки”, которых нет и у более дорогих машин.…

2940 0 2
Выбор авто / Подержанные авто
Infiniti FX S50 с пробегом: “червяки” центрального замка и “крокодил” в салоне

Не секрет, что внедорожник у нас редко кто покупает для того, чтобы лазать по грязи. В лучшем случае он нужен из-за просторного салона, в худшем - “для понтов”. А если так, что заднюю часть большого кузова вполне можно…

3869 7 4
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Tucson JM с пробегом: прожорливые моторы и беззащитные АКП

Hyundai Tucson в своё время радовал надёжностью и неприхотливостью. В первой части обзора мы рассказывали, что если что-то и ломается в салоне, ходовой части и электрике, то не настолько, чтобы выкладывать за ремонт…

7620 11 2
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тот самый момент: тест-драйв LADA 4×4 с мотором LADA Priora

Так и хочется воскликнуть: «Ну вот же, АВТОВАЗ, какого чёрта нельзя было сделать этого самим?!» Но мы кричать не будем. Ибо, во-первых, примерно знаем, какого чёрта (около миллиарда разнообразных причин), а во-вторых, не…

178091 9 10
Тест-драйвы / Одиночные
Китайский Крузак пошёл «неверной дорогой»: первый тест-драйв Roewe RX8

Вы на подсознательном уровне привыкли к тому, что «эр икс восемь» – это что-то дерзкое, обтекаемое и роторное? Значит, вы за последний год ни разу не бывали в Китае: там бренд Roewe весной представил свое видение того,…

170084 5 8
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

66589 37 4
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

24669 4 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

17524 2 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

12745 0 6
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

37073 14 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

11793 0 0
Статьи / Военная техника
Секреты первых советских трехосок: мирные и военные судьбы автомобиля ГАЗ-ААА

В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…

11084 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

395716 6 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

265870 19 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

78859 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?