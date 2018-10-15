Новая компактная пятидверка марки Skoda, которая придет на смену Rapid Spaceback и Fabia Combi, будет называться Scala, что в переводе с латинского переводится как «лестница».

Чешская фирма продолжает малыми порциями рассказывать о своей, вероятно, самой важной новинке следующего года: доступном хэтчбеке гольф-класса, созданном на укороченной версии А0 модульной платформы MQB. На прошлой неделе был опубликован первый официальный тизер модели, по которому стало ясно, что дизайн её экстерьера будет во многом повторять облик концепт-кара Vision RS, показанного в начале месяца на Парижском автосалоне. На основе имеющихся данных мы уже прикинули на компьютере облик серийной машины, а сегодня Skoda огласила её имя – Scala.

С латинского Scala переводится как «лестница» или «ступени»: по ним новый хэтчбек будет карабкаться на вершину компакт-класса, невзирая на собратьев по концерну с эмблемами VW и Seat. Scala должна стать успешнее модели Rapid, чьи годовые продажи в Европе так и не смогли преодолеть 100-тысячную отметку (при том что VW Golf стабильно расходится тиражом более 400 тысяч штук в год). Появится ли Scala в России, пока неизвестно (у нас, вероятно, еще несколько лет за условно бюджетный сегмент будет отвечать локализованный лифтбек Rapid), но в Европе на нее возлагаются большие надежды: при более доступной цене у Скалы будет не менее просторный салон, чем у Гольфа. Вдобавок у неё будет куча фирменных шкодовских «фишечек», делающих чешские машины особенно дорогими сердцу практичного потребителя: крючки, сетки, зонтики, фонарики и проч.

Примечательно, что Scala станет первой Шкодой, на корме которой будет крупное название марки вместо маленькой эмблемы. Впоследствии такая же надпись, вероятно, появится и на других моделях чешской фирмы.