Неделю назад на Парижском автосалоне чешская фирма показала концептуальный гибридный хот-хэтч Vision RS, который проливает свет на внешность новой серийной компактной пятидверки, и вот теперь опубликован первый официальный тизер – на нем виден затененный профиль автомобиля. Между тем еще в начале сентября внешность нового хэчтбека утекла в Сеть благодаря фотошпионам, но пресс-служба Skoda, видимо, работает по заранее утвержденном жесткому плану, а потому пока только затененный профиль…

Куда важнее невнятной картинки объявление о том, что новый хэтчбек будет полностью рассекречен до конца текущего года. Чем вызвана спешка, не совсем понятно: текущий Rapid продается неплохо: с января по август текущего года европейские дилеры реализовали 72 532 экземпляра, на 12,1% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Вероятно, шкодовский отдел маркетинга полагает, что новая пятидверка будет еще успешнее и сможет приблизиться по продажам к таким титанам С-класса, как VW Golf и Ford Focus (за первые 8 месяцев 2018-го продано 373 606 и 159 291 шт. соответственно).

Известно, что новая пятидверка, которая пока даже не имеет имени (в названии тизера, однако, использовано слово Spaceback), построена на субкомпактной версии А0 модульной платформы MQB (то есть независимой задней подвески, скорее всего, не будет), но при этом по габаритам вписывается в С-класс. Судя по парижскому концепту, колесная база у грядущей новинки – 2650 мм, а габаритная длина – 4356 мм, то есть новый Spaceback будет заметно крупнее старого. Эта же модель, по слухам, заменит в продуктовой линейке Skoda универсал Fabia Combi. Ожидается, что новая пятидверка будет заметно доступнее Гольфа и Фокуса, но при этом предложит потребителю просторный и практичный салон, а также самые современные системы активной безопасности.

Дилеры Volkswagen давно жалуются на то, что испытывают давление со стороны марки Skoda – мол, чешские машины ничем не хуже немецких, но при этом имеют ряд уникальных «фишек» и стоят чуть дешевле. В этом смысле новый хэтчбек рискует стать еще одной костью в горле для продавцов Фольксвагенов, тем более что Golf восьмого поколения представят только в следующем году, то есть у компактной Шкоды будет временной гандикап в борьбе за кошельки потенциальных покупателей.

Доберется ли до России новый компактный хэтчбек Skoda, пока неизвестно, но шансы, на наш взгляд, невелики: у нас, скорее всего, чешская марка продолжит производить и продавать лифтбек Rapid текущего поколения, который, по итогам продаж за первые три квартала текущего года, занял десятую строчку в списке бестселлеров российского авторынка: реализовано 25 813 экземпляров. Актуальные цены на эту модель вы всегда можете посмотреть в каталоге новых автомобилей портала Колёса.ру.