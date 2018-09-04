В Сети появились фотографии новинки чешской марки без какого-либо камуфляжа. На европейский рынок модель выйдет предположительно в следующем году.

Снимки новой Шкоды оказались в распоряжении чешского издания Auto-Mania. Портал предполагает, что папарацци удалось запечатлеть Rapid следующей генерации, причем в кузове «хэтчбек», хотя корму на фото и не видно. Напомним, хэтч Skoda Rapid текущего поколения имеет в названии приставку Spaceback, у нас такой автомобиль не представлен, его продают в основном в Европе.

Судя по кадрам, внешний облик модели выполнен по мотивам концепта Skoda Vision RS, который еще даже не дебютировал: премьера прототипа состоится в октябре 2018-го в рамках Парижского автосалона. Эскизы шоу-кара Шкода распространила на прошлой неделе, в компании тогда заявили, что концептуальная «пятидверка» является прообразом «будущего автомобиля компакт-класса».

Новый хэтчбек Skoda построен на платформе MQB, тогда как в основе предыдущего Рапида лежит модернизированная версия «тележки» PQ25 (A05+). По предварительным данным, модель следующей генерации крупнее предшественницы. Так, длина концепта Vision RS равна 4 356 мм, что на 52 мм больше, чем у нынешнего Rapid Spaceback, ширина прототипа составляет 1 810 мм (+104 мм по сравнению с актуальным хэтчем), высота – 1 431 мм (-28 мм), а колесная база – 2 650 мм (+48 мм). Таким образом, хэтчбек нового поколения будет одноклассником VW Golf и ему подобных моделей сегмента С+.

1 / 2 Концепт Skoda Vision RS, премьера прототипа пройдет на Парижском автосалоне-2018 2 / 2 Концепт Skoda Vision RS, премьера прототипа пройдет на Парижском автосалоне-2018

Ожидается, что в моторную гамму новинки войдут бензиновые турбодвигатели 1.0 TSI и 1.5 TSI, а также дизель 1.6 TDI, их отдача пока неизвестна. Нынешний Skoda Rapid Spaceback в Европе доступен с дизельными моторами 1.4 TDI и 1.6 TDI мощностью 90 и 116 л.с. соответственно, бензиновая линейка представлена 1.0 TSI с отдачей в 95 или 110 л.с. и 125-сильным 1.4 TSI. У «старосветского» лифтбека те же двигатели.

1 / 5 Хэтчбек Skoda Rapid Spaceback актуального поколения 2 / 5 Хэтчбек Skoda Rapid Spaceback актуального поколения 3 / 5 Нынешний лифтбек Skoda Rapid 4 / 5 Нынешний лифтбек Skoda Rapid 5 / 5 Нынешний лифтбек Skoda Rapid

В серию новый хэтчбек должны отправить уже в следующем году. Не исключено, что для Европы модель переименуют, а название Rapid останется за лифтбеком, предназначенным для развивающихся рынков, причем у последней модификации может оказаться своя концепция развития, отличная от еврохэтча (включая и эволюцию дизайна). Сроки премьеры нового лифтбека неизвестны.

Нынешний Skoda Rapid (4483/1706/1461 мм, колесная база – 2 602 мм) в России представлен с бензиновыми «атмосферником» 1.6 MPI (90 или 110 л.с.) и «турбочетверкой» 1.4 TSI (125 л.с.), цена – от 646 000 рублей.