Почти все подробности о прототипе Vision RS и спортивной версии Kodiaq компания Skoda раскрыла несколько дней назад. Сегодня же новинки показали журналистам – презентация прошла в Париже на специальном мероприятии в преддверии открытия международного автосалона

Концепт Vision RS не только демонстрирует развитие дизайна «заряженных» моделей марки, но и предвещает серийную модель – «пятидверку» на платформе MQB, которая, как ожидается, в 2019 году придет на смену европейскому хэтчбеку Rapid Spaceback (создан на «тележке» PQ25). По неофициальным данным, у еврохэтча нового поколения будет другое имя, тогда как название «Рапид», скорее всего, останется за лифтбеком, предназначенным для развивающихся рынков.

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Прототип крупнее нынешнего Rapid Spaceback: длина Vision RS составляет 4356 мм (+52 мм по сравнению с актуальным хэтчем), ширина выросла сразу на 104 мм и достигла 1810 мм, колесная база – 2650 мм (+48 мм). То есть, новый серийный хэтчбек, видимо, станет одноклассником Volkswagen Golf и ему подобных моделей. Концепт получил 20-дюймовые диски, радиаторная решетка, корпуса наружных зеркал и задний диффузор сделаны из углепластика, в клинья решетки еще встроили светодиодные ленты. Товарному хэтчу все это богатство вряд ли достанется, как и агрессивные бамперы, но, в целом, стилистику передка и кормы должны сохранить. В салоне Skoda Vision RS – четыре отдельных сиденья, виртуальная «приборка» и сенсорный экран для управления трансмиссией. В отделке интерьера использованы алькантара, хрусталь и карбон, а коврики выполнены из листьев ананаса. У серийной модели такого салона, очевидно, не будет, можно рассчитывать лишь на подобную архитектуру.

1 / 2 Концепт Skoda Vision RS 2 / 2 Концепт Skoda Vision RS

Концепт оснащен гибридной установкой, в состав которой вошли бензиновая «турбочетверка» 1.5 TSI мощностью 150 л.с., 102-сильный электромотор и литий-ионная батарея емкостью 13 кВт*ч. Совокупная отдача хэтча – 245 л.с. Машину можно подзаряжать от электросети, время «заправки» на специальной станции — 2,5 часа. Только на электротяге хэтч проедет около 70 км. Средний расход топлива — 1,4 л/100 км. Первую «сотню» гибрид Vision RS наберет за 7,1 секунды, его максимальная скорость – 210 км/ч. В Skoda пока не рассказали, будет ли у товарной «пятидверки» гибридная версия. Скорее всего, модель сначала предложат только с ДВС: «старосветскому» хэтчбеку прочат бензиновые 1.0 TSI и 1.5 TSI, а также дизель 1.6 TDI. Отдача моторов не раскрывается.

1 / 2 Концепт Skoda Vision RS 2 / 2 Концепт Skoda Vision RS

У лифтбека следующей генерации, вероятно, будет другой дизайн, отличный от хэтча. А вот сроки премьеры «нашего» нового Рапида неизвестны.

Вторая новинка Skoda в Париже – спортивный кроссовер Kodiaq RS. Это уже серийная модель, она должна выйти на европейский рынок до конца текущего года. Внешние особенности «заряженного» SUV — иные бамперы, у радиаторной решетки черная окантовка, сзади вместо двух отдельных катафотов появился отражатель на всю ширину кузова, плюс пара хромированных патрубков выхлопной системы. Также Kodiaq RS впервые в линейке марки уже в «базе» имеет 20-дюймовые диски Xtreme.

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В списке стандартного оборудования спортивной модификации еще значатся полностью светодиодная оптика и цифровая «приборка» (у обычного Kodiaq это опции). Последняя получила новый вариант оформления – режим «Спорт»: при его активации данные тахометра и спидометра будут отображаться в центре дисплея. Также кроссовер обзавелся системой Dynamic Sound Boost, которая, используя данные, полученные с бортовых систем, может адаптировать звук мотора под выбранный режим движения и создавать акустические эффекты. За доплату для новинки предложат цвет Race Blue с эффектом «металлик» и третий ряд кресел.

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Skoda Kodiaq RS имеет полный привод и адаптивное шасси DCC. Кроссовер оснащен четырехцилиндровым дизелем 2.0 BiTDI с двумя турбокомпрессорами, который сочетается с семиступенчатой «коробкой» DSG. Отдача мотора – 240 л.с., максимальный крутящий момент – 500 Нм. Как ранее заявили в Skoda, это самый мощный серийный дизельный двигатель за всю историю бренда.

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Отметим, такой же мотор есть в линейке соплатформенного длиннобазного Volkswagen Tiguan Allspace. При этом Kodiaq RS оказался медленнее собрата: кроссовер Шкоды наберет первую «сотню» за 7 секунд, тогда как «немец» разгоняется до 100 км/ч за 6,7 секунды. «Максималка» у модели чешской марки тоже ниже – 220 км/ч против 228 км/ч у Tiguan.

О планах продавать спортивный Кодиак в России в Skoda пока не сообщили. Между тем «заряженная» Octavia RS у нас больше не представлена, как и ее топовая и «внедорожная» версии – Laurin & Klement и Scout: эти модификации в нашу страну поставляли из Чехии, а там уже начали производить машины с двигателями, отвечающими новым экологическим нормам Euro 6d Temp. Сертификацию модернизированных моторов для России, вероятно, посчитали нецелесообразной. Хотя импортные Kodiaq Laurin & Klement и Kodiaq Scout у нас пока доступны (от 2 790 000 и от 2 607 000 рублей соответственно).