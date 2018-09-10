Skoda Octavia в России: больше никакого спорта, люкса и полного привода

Самый популярный в России автомобиль С-класса — Skoda Octavia — отныне не доступен в версиях RS, Laurin & Klement и Scout. В дилерских центрах Skoda станет скучно!

Понятно, что версии RS (спортивная), Laurin & Klement (люксовая) и Scout (условно оффроудная) были нишевыми и вряд ли их исчезновение из прайс-листов серьезно повлияет на статистику продаж Октавии, но в шкодовских автосалонах они были настоящими украшениями — клиентам нравилось ходить между ними и цокать языками. Теперь дилерам Skoda придется развлекать посетителей как-то иначе, потому что ассортимент Октавий сократился до совсем уж дежурного.

Отныне российскому потребителю доступны только переднеприводные лифтбеки и универсалы с бензиновыми двигателями 1.6 MPI (110 л.с.), 1.4 TSI (150 л.с.) и 1.8 TSI (180 л.с.), причем последний теперь идет только в комплекте с 7-ступенчатым автоматом DSG (раньше можно было также заказать вариант с ручной коробкой).

Все вышеозначенные модификации поставлялись в Россию из Чехии, где уже во всю «штампуют» машины, соответствующие последним экологическим нормам Euro 6d Temp — очевидно, их сертификацию в нашей стране чешский автопроизводитель посчитал нецелесообразной. Хорошо, что хотя бы универсалы оставили (их к нам тоже привозят из Европы), причем снабжают грузопассажирские Октавии двигателями из российской линейки (соответствуют лишь устаревшим нормам Euro 5).

Потеря полного привода и кросс-универсала Scout особенно обидная, ведь эти версии словно специально создавались для нашей страны, но слишком высокие цены отпугивали потребителей — за те же деньги проще взять кроссовер, хотя бы тот же Kodiaq.

Таким образом прайс-лист на Октавию сейчас находится в диапазоне от 1 021 000 рублей за лифтбек в комплектации Active с 1,6-литровым мотором и 5-ступенчатой МКП до 1 844 000 рублей за универсал в комплектации Style с двигателем 1.8 TSI и 7-ступенчатой корбкой DSG.

С января по июль 2017-го Octavia нашла в России 13 770 покупателей — это лучший показатель в С-классе. На втором месте — корейский Kia Ceed с результатом 12 363 проданных экземпляра. Ceed сейчас находится в процессе смены поколений, по завершении которого у него в России, скорее всего, будет больше модификации, чем у Октавии, так что возможно чешкой модели придется через некоторое время уступить «корейцу» классовое лидерство на нашем рынке.