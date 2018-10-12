Месяц назад мы уже публиковали свои первые рендеры нового Rapid, однако сейчас у нас есть возможность составить более точное представление о его внешности.

В начале октября на Парижском автосалоне Skoda показала концепт Vision RS, который является прообразом будущей серийной новинки. Автомобиль получит массивную решётку радиатора с присоединёнными к ней фарами треугольной формы. Скорее всего, наполнение светодиодной передней оптики будет проще, чем у концепта, да и сами светодиоды станут опцией. Также Rapid получит более простой передний бампер с единым широким воздухозаборником, как на других моделях Skoda.

Концептуальные дверные ручки уступят место обычным «под естественный хват», которые расположатся чуть ниже подштамповки. Серийный Рапид, судя по всему, сохранит характерное большое стекло на двери багажника, в нижней части которого разместятся буквы Skoda. Также значительно более простым относительно концепта должен стать задний бампер.

По имеющейся информации, новый Рапид представят до конца этого года.

Сегодня в России Skoda Rapid текущего поколения представлен в кузове лифтбек по цене от 646 000 рублей (1.6 МТ, 90 л.с.). Самая доступная версия с «автоматом» и 110-сильным двигателем того е объёма оценивается в 833 000 руб.

Напомним, совсем недавно стало известно о том, что компактный кроссовер Skoda Karoq всё же будет продаваться в России.