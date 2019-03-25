Купеобразный паркетник Lynk & Co: еще один «китаец» с «начинкой» Volvo

Купеобразный паркетник Lynk & Co: еще один «китаец» с «начинкой» Volvo

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Появились фотографии с тестов нового кроссовера совместной марки Geely и Volvo. По предварительным данным, на рынок модель выйдет уже в этом году.
 

Бренд Lynk & Co создали в 2016-м, это совместный проект Geely и Volvo (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам). На данный момент в линейке марки три модели: кроссовер с индексом 01 вышел на рынок в конце 2017-го, а в прошлом году к нему присоединились младший паркетник 02 и седан 03. Пока автомобили Lynk & Co продают только в Поднебесной, причем там бренд стартовал довольно успешно. Так, в 2018-м, а это первый полноценный год продаж для марки, было реализовано 120 414 машин. Если сравнивать с «мировыми» компаниями, то, к примеру, до результата Jeep совместному детищу Volvo и Geely не хватило совсем немного (124 512 проданных в 2018-м в КНР единиц), но при этом Lynk & Co уже обогнал Citroen (113 867 машин).

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Lynk & Co 01
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Lynk & Co 02
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Lynk & Co 03

Останавливаться на достигнутом молодая марка не собирается: к дебюту готовятся новые модели. Одной из премьер станет кроссовер в модном сегодня на китайском рынке форм-факторе «купе» — снимки машины распространило местное издание Autohome. Портал предполагает, что паркетник с купеобразным кузовом получит индекс 05. «Четверка» же, по слухам, отдана новому хэтчбеку, его также уже тестируют, но фотографий хэтча у китайских СМИ пока нет.

По предварительным данным, как и остальные модели Lynk & Co, купеобразный кросс построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), разработанной Geely опять же вместе с Volvo. Кстати, на этой «тележке» еще базируются кроссовер Volvo XC40 и электрокар Polestar 2 (эта марка принадлежит Вольво). Судя по шпионским фото, дизайн передней части Lynk & Co 05 выполнен в фирменном стиле марки, однако у блоков основных фар, расположенных под дневными ходовыми огнями, слегка изменили форму, плюс у радиаторной решетки новый рисунок. Задние фонари у «купе» другие, не в виде буквы L, как у Lynk & Co 01, 02 и 03.

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Lynk & Co 05
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Lynk & Co 05

В моторную гамму, скорее всего, войдут бензиновые двигатели Volvo семейства Drive-E, которыми оснащаются остальные модели Lynk & Co. Седан 03 доступен с «турботройкой» 1.5 мощностью 156 или 180 л.с., тот же мотор ставится и на кроссовер 02, еще этот паркетник, как и старший 01, предлагается с турбированной «четверкой» 2.0 с отдачей в 190 л.с. Всем актуальным моделям Lynk & Co положены 6АКП или семиступенчатая роботизированная коробка с двойным сцеплением, а седан и «двойку» еще можно купить с 6МКП. Для кроссоверов предусмотрен полный привод. Кроме того, Lynk & Co 05, как и «единичка», также может получить гибридную версию на основе мотора 1.5 (только на электротяге Lynk & Co 05 проедет около 51 км).

Точные сроки премьеры «пятерки» пока не объявлены. Местные профильные медиа сообщают, что в Поднебесной продажи новинки Lynk & Co стартуют до конца текущего года.

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Geely Xingyue, он же Geely FY11
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Geely Xingyue, он же Geely FY11
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Geely Xingyue, он же Geely FY11

Между тем материнская компания Geely тоже готовится вывести на рынок кросс-купе. В Китае эта модель появится в ближайшее время, там ее будут продавать под именем Xingyue (произносится как «зенью», заводской индекс – FY11). В основе кроссовера Geely лежит та же платформа CMA, его предложат с 238-сильной «турбочетверкой» Volvo 2.0 – не исключено, что этот двигатель достанется топовой версии Lynk & Co 05.

Напомним, в феврале 2019-го в Сеть выложили фотографии другого грядущего кроссовера Lynk & Co. Местные СМИ тогда предположили, что на тех кадрах запечатлена совершенно новая модель, построенная на старшей вольвовской платформе SPA (на ней базируются «шведы» шестидесятой и девяностой серий). Но теперь появилась другая версия – возможно, фотошпионы поймали трехрядную модификацию Lynk & Co 01. Премьера этого паркетника — то ли совсем нового, то ли растянутой «единицы» — ожидается в следующем году.

Европейский рынок марка Lynk & Co начнет покорять в 2020-м, там предложат машины бельгийской сборки, ее наладят на заводе Volvo в Генте. Официально пока анонсирован выпуск паркетника 01, но остальные модели также могут «прописаться» в Старом свете.

Что же касается российских перспектив Lynk & Co, то еще пару лет назад в интервью Kolesa.ru представитель Geely рассказывал о том, что компания рассматривает возможность появления новой марки в нашей стране. Но окончательное решение пока не принято.

 

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