  • Стали известны первые подробности о большом кроссовере AUDI для Китая

05.12.2025 37 1 0
Внешность серийной версии SUV, получившего название E7 X, рассекречена на снимках, опубликованных в базе минпрома КНР.

Для китайского рынка был создан бренд AUDI (название пишется заглавными буквами), об этом стало известно в ноябре 2024 года. Как Kolesa.ru сообщал ранее, проект совместными усилиями реализуют немецкий концерн Volkswagen и его партнёр – поднебесная компания SAIC. Напомним, у этой марки нет узнаваемых четырёх колец: роль логотипа исполняет надпись AUDI.

Первенцем нового бренда стал крупный универсал E5 Sportback, получивший полностью электрическую «начинку», его продажи стартовали в сентябре 2025-го. В скором будущем линейку пополнит большой кроссовер: в рамках прошедшего в прошлом месяце автосалона в Гуанчжоу дебютировал концепт AUDI E SUV, которому тоже пообещали полностью электрическую технику.

Теперь рассекречен серийный кроссовер: судя по информации из базы китайского минпрома, модель появится в продаже под именем AUDI E7 X. Опубликованы и первые снимки товарного варианта SUV. Судя по ним, его внешность практически не будет отличаться от концептуального варианта, представленного пару недель назад.

AUDI E7 X оставили тот же силуэт со слегка покатой крышей и интегрированным в переднюю часть лидаром, короткие свесы и выштамповки на боковинах, выдвижные дверные ручки, а также боковые камеры, хотя предусмотрены и варианты с традиционными наружными зеркалами. Слегка иначе выполнен воздухозаборник в нижней части переднего бампера, а вот «фирменная» головная оптика сохранила свою необычную форму прямоугольника с закруглёнными углами.

Аналогичным образом (только форма ближе к трапеции с закруглёнными углами) оформлены фонари. Кроме того, корма имеет те же узкие горизонтальные полоски светоотражателей, в нижней части заднего бампера, лаконичный серебристый диффузор, стоп-сигнал в верхней части заднего стекла. Модели положены колёсные диски в нескольких вариантах дизайна (в зависимости от модификации) размером 21 и 22 дюйма.

Габаритная длина AUDI E7 X равна 5049 мм, ширина – 1997 мм, а высота – 1710 мм; расстояние между осями у большого кроссовера составляет 3060 мм. Отметим, по размерам эта новинка заметно больше нынешнего флагмана глобальной марки Audi: длина актуального Q8 равна 4992 мм, ширина – 1995 мм, высота – 1697 мм, а колёсная база – 2998 мм. Салон на фото из базы минпрома КНР не показался. Не исключено, что он будет унифицирован с E5 Sportback.

На китайском рынке E7 X предложат как с задним приводом, так и с полным (и приставкой quattro). В первом случае модель получит единственный 408-сильный электромотор на заднюю ось, а «полноприводнику» положен ещё дополнительный электродвигатель мощностью 272 л.с., установленный на передней оси. В состав системы войдёт тяговая батарея фирмы CATL, ёмкость станет известна позже. Максимальная скорость кроссовера AUDI – 230 км/ч.

По предварительным данным, AUDI E7 X поступит в продажу в Поднебесной в первой половине 2026 года. Цены станут известны позже.

кроссовер Китай новинки Audi

 

1 комментарий
06.12.2025 01:10
Ярослав

Буклет. 🙂

