Флагманский кроссовер Audi Q8 остался без серьёзных обновок при рестайлинге

Купеобразному паркетнику отрядили новую оптику, во внешности есть и другие перемены, но не значительные. А вот в салоне – почти все то же самое, не затронули реформы и технику.

Серийное кросс-купе Audi Q8 в строю в 2018 году, модели отведена роль флагмана в актуальной SUV-линейке марки. Но рестайлинг провели лишь сейчас, да и тот оказался скромным. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: премиум-бренд усиленно работает над «электричками» нового поколения, так что машинам с ДВС уделено меньше внимания.

Было — стало

Итак, паркетник обрел новую радиаторную решетку с крупными ячейками, еще заменили бамперы (в переднем появились иные воздухозаборники). Также за доплату для Q8 стали доступны матричные фары с «лазерным» дальним светом. Да, флагману такая оптика досталась только теперь, хотя у других моделей Audi она уже давно имеется. Как бы то ни было, «лазер» активируется на пустой дороге на скорости свыше 70 км/ч. Кроме того, отныне можно выбрать узор дневных ходовых огней. Другая опция – адаптивные задние фонари на органических светодиодах (OLED), причем для фонарей тоже предусмотрено несколько световых схем.



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Еще Audi Q8 получил диски иного дизайна (в базе теперь 20-дюймовые, тогда как прежде «простым» версиям были положены 19-дюймовые), расширена палитра цветов кузова. У базового кроссовера накладки на дверях, «защитные» вставки и диффузор сделали контрастными, дабы усилить отличие между ним и моделью с пакетом S line. Наконец, обновлена эмблема бренда. Внутри же поменяли лишь материалы отделки, плюс у мультимедийной системы теперь больше приложений.



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Одновременно с обычным SUV модернизирован и «заряженный» SQ8, его фишки – декор серебристого цвета, круглые сдвоенные патрубки выпускной системы вместо прямоугольных и входящие в список стандартного оборудования 21-дюймовые колеса.

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В Европе Audi Q8 предложен с прежней техникой. У турбодизеля V6 3.0 две версии – на 231 и 286 л.с. (45 TDI и 50 TDI соответственно). Q8 55 TFSI оснащен бензиновым турбомотором V6 3.0, который выдает 340 л.с. Все перечисленные исполнения имеют 48-вольтовый стартер-генератор, восьмиступенчатый автомат и постоянный полный привод quattro.

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Под капотом Audi SQ8 – бензиновый турбодвигатель V8 4.0 TFSI мощностью 507 л.с. В арсенале такого кроссовера значатся пневматическая подвеска, полноуправляемое шасси и активные стабилизаторы. SQ8 наберет первую «сотню» за 4,1 секунды.



Европейские дилеры уже принимают заказы на рестайлинговый кроссовер. В Германии, например, Q8 стоит от 86 700 евро, SQ8 там обойдется минимум в 119 500 евро. Позже обновят подзаряжаемые гибриды и экстремальный вариант RS Q8.

Напомним, в гамме Audi еще есть электрокросс Q8 e-tron, однако с героем нашей новости у него мало общего. Дело в том, что это была первая массовая чисто электрическая модель бренда, она дебютировала просто как e-tron. Но затем линейка «зелени» расширилась, так что «e-tron» решили превратить в фирменную приставку, ну а тот паркетник отнесли к семейству «ку-восьмого».

