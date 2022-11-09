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  • Audi Q8 e-tron: новое имя, батареи большей ёмкости и увеличенный запас хода на одной зарядке

Audi Q8 e-tron: новое имя, батареи большей ёмкости и увеличенный запас хода на одной зарядке

09.11.2022 220 0 0

Обновлённые кроссоверы немецкой марки выйдут на европейский рынок в конце февраля 2023 года. Стартовая цена Audi Q8 e-tron в Германии уже названа.

 

Audi вывела свой среднеразмерный электрический кроссовер e-tron на рынок в 2019 году, а вариант с купеобразным кузовом и приставкой Sportback появился в 2020-ом. Ещё весной компания публиковала фотографии прототипа рестайлингового «купе» в ходе зимних тестов. Помимо этого, в начале текущего года сообщалось о том, что в ходе обновления SUV сменят наименования: теперь – Audi Q8 e-tron и Q8 Sportback e-tron. Сегодня компания официально представила новинки.

На фото: Audi Q8 e-tron
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На фото: Audi Q8 e-tron
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В ходе обновления Q8 e-tron получил другую заглушку, которая расположена на месте традиционной радиаторной решётки. Теперь «гриль» переработали в соответствии с актуальным фирменным дизайном электромобилей немецкой марки: у него рисунок в виде ячеек, исчезли вертикальные линии. Также заметно крупнее стали воздухозаборники по бокам, интегрированные в нижнюю часть подкорректированного переднего бампера. Корму Q8 e-tron и Q8 Sportback e-tron оставили практически без изменений, разве что пересмотрели задний диффузор.

На фото: салон Audi Q8 e-tron
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На фото: салон Audi Q8 e-tron
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На фото: салон Audi Q8 e-tron
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У рестайлинговых SUV длина выросла с 4901 до 4915 мм, при этом у них снизился коэффициент аэродинамического сопротивления Cx: у «обычной» версии с 0,28 до 0,27, а у купеобразного кроссовера – с 0,26 до 0,24. В списке внешних новшеств у моделей числится и «посвежевший» логотип Audi, который лишился объёмности, став «2D», согласно актуальным тенденциям. Ещё «электрички» получили колёсные диски нового дизайна, а также надписи с названием модели на рамках дверей у центральной стойки (позже они появятся и у других автомобилей бренда).

На фото: Audi Q8 Sportback e-tron
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На фото: Audi Q8 Sportback e-tron
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Обновление практически не затронуло интерьер кроссоверов. Передняя панель включает в себя три дисплея с прежними диагоналями: виртуальную «приборку», тачскрин информационно-развлекательной системы и отдельный экран для управления климатической установкой. За доплату доступен проекционный дисплей. В списке новшеств числится комбинированная отделка кресел, при этом материал создан с применением переработанных бутылок из пластика. Опционально предлагается автопарковщик, которым можно управлять удалённо (с помощью пульта).

На фото: Audi SQ8 e-tron
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На фото: Audi SQ8 e-tron
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В ходе рестайлинга разработчики модернизировали «начинку» Q8 e-tron и Q8 Sportback e-tron. Так, вариантам с двухмоторными силовыми установками заменили задний электродвигатель, совокупная отдача системы у базового исполнения Q8 50 e-tron quattro выросла до 340 л.с. и 664 Нм (было 313 л.с. и 540 Нм). Полезная ёмкость тягового аккумулятора увеличилась с 64,7 до 89 кВт*ч, а максимальный запас хода без подзарядки теперь составляет 491 км у Q8 e-tron и 505 км у варианта Sportback (расчёт вели по циклу WLTP), показатель предшественника – 341 км.

На фото: Audi SQ8 Sportback e-tron
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На фото: Audi SQ8 Sportback e-tron
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У версии Audi Q8 55 e-tron quattro отдача двухмоторной установки не изменилась (408 л.с. и 664 Нм). Мощным кроссоверам Audi SQ8 оставили трёхмоторную систему с двумя независимыми электродвигателями на задней оси, её отдача прежняя – 503 л.с. и 973 Нм. Но теперь они получили другую батарею, её полезная ёмкость увеличилась с 86,5 до 106 кВт*ч. Дальнобойность подросла с 436 до 582 км у двухмоторного SUV; с 370 до 494 км у вариант с тремя электродвигателями. У кросс-купе с этой же «начинкой» запас хода равен 600 и 513 км соответственно.

Обновлённые кроссоверы немецкой марки появятся в продаже на европейском рынке в конце февраля 2023 года. Стартовая цена Audi Q8 e-tron в Германии уже названа – 74 400 евро. Стоимость варианта Sportback и «заряженных» версий будет озвучена позднее.

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