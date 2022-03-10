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  • Ещё одна «восьмёрка»: Audi e-tron вместе с рестайлингом получит новое имя

Ещё одна «восьмёрка»: Audi e-tron вместе с рестайлингом получит новое имя

10.03.2022 22 0 0

Компания Audi опубликовала фотографии закамуфлированного рестайлингового кроссовера e-tron Sportback с зимних тестов на севере Швеции. Полноценная премьера ожидается во второй половине этого года.

 

Серийный электрический кроссовер Audi e-tron дебютировал в сентябре 2018 года, а его купеобразная версия Sportback была представлена в ноябре 2019-го. С тех пор в линейке Audi появилось много других «е-тронов», что несколько затруднило идентификацию электрического первенца марки. На глобальный рынок уже вышли спортседан e-tron GT, и компактный кроссовер Q4 e-tron в двух версиях, а в Китае Audi выпускает компактный Q2L e-tron и среднеразмерный Q5 e-tron. В этом году гамму пополнят Q6 e-tron и обновлённый e-tron, который, как утверждает немецкий журнал Automobilwoche, будет переименован в Q8 e-tron, чтобы чётче указать его место в иерархии.

Присвоение флагманскому электрическому кроссоверу индекса Q8 выглядит логично ещё и по той причине, что в основе этой модели лежит конверсионная платформа MLB, изначально предназначенная для машин с ДВС, в том числе «углеводородного» Audi Q8. Конверсионная платформа — это всегда технические компромиссы и высокая цена, поэтому неудивительно, что большого успеха на глобальном рынке кроссовер e-tron не добился, хотя он всё же продаётся лучше, чем Jaguar I-Pace и Mercedes-Benz EQC, которые появились в продаже примерно в то же время, что и e-tron. Ни одна из трёх моделей в прошлом году не вошла в топ-20 сымых продаваемых в мире розеточных моделей — рейтинг доступен на сайте CleanTechnica.

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Ещё летом прошлого года мы с подачи британских коллег из журнала Autocar рассказывали, что при обновлении флагманского электрического кроссовера компания Audi сделает основной упор на апгрейде «железа», а не дизайна, и свежие фотографии это подтверждают: косметические изменения будут минимальными, на уровне нюансов.

Официальных вводных по части техники нет, но согласно прежним инсайдерским сведениям, кроссовер получит более энергоэффективные электромоторы и более ёмкую батарею, что позволит увеличить запас хода на одной зарядке до 600 км. Сейчас самым большим запасом хода в гамме обладает 408-сильная версия e-tron Sportback 55 quattro с батареей ёмкостью 95 кВт·ч — до 453 км на одной зарядке по циклу WLTP. Базовая версия e-tron 50 quattro мощностью 313 л.с. с батареей на 71 кВт·ч может проехать на одной зарядке не более 341 км.

Обновлённый Audi e-tron Sportback рядом с дореформенным. Как видите, радикальных перемен в дизайне не будет.

В России в прошлом году дилеры Audi продали 388 кроссоверов e-tron, из них 87 пришлись на купеобразную версию Sportback. Другие электрические модели Audi до нас пока не доехали и вряд ли в ближайшее время доедут в связи с известными геополитическими потрясениями.

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