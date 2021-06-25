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  • Audi e-tron готовится к обновлению: запас хода до 600 км и более эффективные моторы

Audi e-tron готовится к обновлению: запас хода до 600 км и более эффективные моторы

25.06.2021 253 0 0

Первый серийные электрический кроссовер Audi и его купеобразный родственник e-tron Sportback переживут рестайлинг во второй половине следующего года и продержатся на конвейера как минимум до 2025 года.

 

Серийный Audi e-tron дебютировал в сентябре 2018 года, а его купеобразная версия Sportback была представлена в ноябре 2019-го. В основе обеих моделей лежит конверсионная платформа MLB, изначально предназначенная для машин с ДВС и принесшая в электрические кроссоверы ряд странных рудиментов. Рыночным хитом Audi e-tron не стал, но тем не менее оказался гораздо более успешным, чем откровенно провальный Mercedes-Benz EQC, разрабатывавшийся примерно в том же время, что и e-tron, и также использующий конверсионную платформу. По данным ресурса EV Sales, глобальные продажи Audi e-tron за первые четыре месяца этого года составили 18 599 единиц, тогда как Tesla Model Y разошёлся тиражом 72 296 шт., а абсолютным лидером среди электромобилей стал седан Tesla Model 3 — реализовано 141 696 шт.

Audi e-tron

В 2019 году Audi провела программный апгрейд кроссовера e-tron, благодаря которому удалось слегка увеличить его дальнобойность на одной зарядке. Сейчас самой «долгоиграющей» версией является 408-сильный e-tron Sportback 55 quattro, который с полностью заряженной батареей ёмкостью 95 кВт·ч способен проехать до 453 км по циклу WLTP.

Между тем в по информации британского журнала Autocar, полученной из анонимного источника в Audi, во второй половине следующего года семейство e-tron переживёт полноценный рестайлинг вместе с широкомасштабным техническим апгрейдом. Кроссоверы получат новую батарею, которая позволит проехать на одной зарядке до 600 км, и новые электромоторы, способные более эффективно работать в рекуперационном режиме, то есть вырабатывать энергию при торможении и движении накатом.

Audi e-tron

Интерьер тоже обновят и исправят наиболее раздражающие пользователей особенности сенсорного управления второстепенными функциями, но пока непонятно, останутся ли у Audi e-tron камеры вместо зеркал — они пришлись по вкусу далеко не всем, пользоваться мониторчиками в дверных картах оказалось не очень удобно.

Полностью новое поколение флагманского электрического SUV марки Audi, которое может получить имя Q8 e-tron, ожидается в 2025 году и, вероятно, будет построено на перспективной общефольксвагеновской модульной платформе SSP (Scalable Systems Platform).

Audi e-tron Sportback

В 2023 году Audi представит среднеразмерный кроссовер Q6 e-tron на разработанной совместно с Porsche платформе PPE (Premium Platform Electric), который также будет предлагаться в двух кузовах — универсальном и купеобразном. По сути, это будет технический родственник электрического Porsche Macan.

Отдельно для Китая Audi примерно в то же время выпустит крупный кроссовер на платформе MEB, который будет не чем иным, как премиальным вариантом Volkswagen ID.6.

На прошлой неделе стало известно о том, свою последнюю новинку с ДВС компания Audi представит в 2026 году — дальше будут только электромобили.

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