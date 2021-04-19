Кроссовер Volkswagen ID.6: две версии, три ряда кресел и статус эксклюзива

Оба варианта паркетника предназначены исключительно для китайского авторынка. Друг от друга они отличаются дизайном экстерьера и деталями интерьера, а «начинка» одна.

Volkswagen уже несколько лет разрабатывает автомобили «зелёного» семейства ID, два представителя которого сейчас продаются на нескольких рынках. Теперь настала очередь очередной новинки – ID.6: этот кроссовер рассекретили в преддверии стартовавшего Шанхайского автосалона сразу в двух вариантах, но оба предназначены только для Поднебесной. Немецкий концерн не планирует продавать его ни в домашнем регионе, ни в Штатах.



На фото: Volkswagen ID.6 X

У каждого варианта есть своя прибавка к названию: так, производство ID.6 Crozz наладят на мощностях СП FAW-Volkswagen, а ID.6 X будет сходить с конвейера совместного предприятия SAIC-Volkswagen. Кстати, это не первая модель «зелёного» семейства, которую «разделили» подобным образом: по тому же принципу сейчас выпускается компактный паркетник ID.4 (с теми же «прибавками», на тех же заводах), предназначенный для китайского рынка.



Версии ID.6 отличаются друг от друга в первую очередь дизайном экстерьера. У автомобилей с приставками Crozz и X отличаются передний и задний бамперы, головная оптика, фонари и элементы декора. Общее во внешности у моделей тоже есть: к примеру, крышу подчеркнули хромированными элементами и идентичными рейлингами, а фары соединили между собой двумя горизонтальными полосами через подсвеченный логотип бренда в центре. Моделям доступны колёсные диски размером от 19 до 21 дюйма.



На фото: салон Volkswagen ID.6 X

Габариты у обеих версий одинаковые: в длину кроссоверы растянулись на 4891 мм, в ширину – на 1852 мм, а в высоту – на 1679 мм. По размерам новинки немногим меньше, чем актуальный VW Touareg (5008 x 1984 x 1717 мм). При этом колёсная база у них больше: она составляет 2965 мм, а расстояние между осями у Туарега – 2904 мм. Отметим, ID.6 оказался на 30 см длиннее по сравнению с маленьким ID.4.



У китайских кроссоверов бренда Volkswagen есть несколько отличий в салоне, несмотря на то, что они во многом копируют интерьер других моделей «батарейного» семейства. Так, у ID.6 Crozz и ID.6 X различна форма передней панели и иные вентиляционные дефлекторы. Также, как и у «младшего» паркетника ID.4 внутри практически не используются физические кнопки.



На фото: Volkswagen ID.6 Crozz

Управлять различными не основными функциями можно с помощью сенсорного экрана мультимедийной системы (его диагональ равна 12 дюймам). В качестве опции ID.6 предлагается проекционный экран. Салон новинок рассчитан либо на семерых, либо на шестерых седоков: то есть во втором ряду может быть либо трёхместный диван, либо пара так называемых «капитанских кресел» с продольными регулировками.



В основу Volkswagen ID.6 Crozz и ID.6 X легла платформа MEB, знакомая нам по другим моделям линейки. Напомним, позднее часть автомобилей семейства ID будут базироваться на новой «тележке» SSP (Scalable Systems Platform), такие машины появятся в середине текущего десятилетия. У нынешних новинок спереди стойки McPherson, а сзади «многорычажка». За доплату предлагаются адаптивная подвеска DCC и адаптивный круиз-контроль Travel Assist (у него есть функция удержания в полосе).

«Начинка» у вариантов, конечно же, тоже одинаковая. Базовые версии ID.6 Crozz и ID.6 X получили один 180-сильный электромотор на заднюю ось, варианты подороже оснастили 204-сильным электродвигателем, а у топовых исполнений полный привод: то есть двухмоторная установка, совокупная отдача которой равна 305 л.с. Версия 4Motion разгоняется от 0 до 100 км/ч за 6,6 секунды, а максимальная скорость такого автомобиля ограничена электроникой на отметке 160 км/ч.



На выбор трёхрядным электрокроссоверам предлагается две батареи: ёмкостью либо 58, либо 77 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у Volkswagen ID.6 варьируется в диапазоне от 436 до 588 км (расчёт вели по устаревшему циклу NEDC, который до сих пор используют в КНР).

Volkswagen ID.6 Crozz и ID.6 X доберутся до китайских дилеров летом 2021 года. Цены станут известны ближе к старту продаж. Отметим, даже если бы модель была глобальной, вряд ли она появилась бы на нашем рынке: в РФ электрокары по-прежнему не жалуют, инфраструктуры для таких машин в большинстве регионов страны недостаточно.

