Новинки ×
  • Кроссовер Volkswagen ID.6: две версии, три ряда кресел и статус эксклюзива

Кроссовер Volkswagen ID.6: две версии, три ряда кресел и статус эксклюзива

19.04.2021 226 0 0

Оба варианта паркетника предназначены исключительно для китайского авторынка. Друг от друга они отличаются дизайном экстерьера и деталями интерьера, а «начинка» одна.

 

Volkswagen уже несколько лет разрабатывает автомобили «зелёного» семейства ID, два представителя которого сейчас продаются на нескольких рынках. Теперь настала очередь очередной новинки – ID.6: этот кроссовер рассекретили в преддверии стартовавшего Шанхайского автосалона сразу в двух вариантах, но оба предназначены только для Поднебесной. Немецкий концерн не планирует продавать его ни в домашнем регионе, ни в Штатах.

На фото: Volkswagen ID.6 X

У каждого варианта есть своя прибавка к названию: так, производство ID.6 Crozz наладят на мощностях СП FAW-Volkswagen, а ID.6 X будет сходить с конвейера совместного предприятия SAIC-Volkswagen. Кстати, это не первая модель «зелёного» семейства, которую «разделили» подобным образом: по тому же принципу сейчас выпускается компактный паркетник ID.4 (с теми же «прибавками», на тех же заводах), предназначенный для китайского рынка.

Версии ID.6 отличаются друг от друга в первую очередь дизайном экстерьера. У автомобилей с приставками Crozz и X отличаются передний и задний бамперы, головная оптика, фонари и элементы декора. Общее во внешности у моделей тоже есть: к примеру, крышу подчеркнули хромированными элементами и идентичными рейлингами, а фары соединили между собой двумя горизонтальными полосами через подсвеченный логотип бренда в центре. Моделям доступны колёсные диски размером от 19 до 21 дюйма.

На фото: салон Volkswagen ID.6 X

Габариты у обеих версий одинаковые: в длину кроссоверы растянулись на 4891 мм, в ширину – на 1852 мм, а в высоту – на 1679 мм. По размерам новинки немногим меньше, чем актуальный VW Touareg (5008 x 1984 x 1717 мм). При этом колёсная база у них больше: она составляет 2965 мм, а расстояние между осями у Туарега – 2904 мм. Отметим, ID.6 оказался на 30 см длиннее по сравнению с маленьким ID.4. 

У китайских кроссоверов бренда Volkswagen есть несколько отличий в салоне, несмотря на то, что они во многом копируют интерьер других моделей «батарейного» семейства. Так, у ID.6 Crozz и ID.6 X различна форма передней панели и иные вентиляционные дефлекторы. Также, как и у «младшего» паркетника ID.4 внутри практически не используются физические кнопки.

На фото: Volkswagen ID.6 Crozz

Управлять различными не основными функциями можно с помощью сенсорного экрана мультимедийной системы (его диагональ равна 12 дюймам). В качестве опции ID.6 предлагается проекционный экран. Салон новинок рассчитан либо на семерых, либо на шестерых седоков: то есть во втором ряду может быть либо трёхместный диван, либо пара так называемых «капитанских кресел» с продольными регулировками.

В основу Volkswagen ID.6 Crozz и ID.6 X легла платформа MEB, знакомая нам по другим моделям линейки. Напомним, позднее часть автомобилей семейства ID будут базироваться на новой «тележке» SSP (Scalable Systems Platform), такие машины появятся в середине текущего десятилетия. У нынешних новинок спереди стойки McPherson, а сзади «многорычажка». За доплату предлагаются адаптивная подвеска DCC и адаптивный круиз-контроль Travel Assist (у него есть функция удержания в полосе).

«Начинка» у вариантов, конечно же, тоже одинаковая. Базовые версии ID.6 Crozz и ID.6 X получили один 180-сильный электромотор на заднюю ось, варианты подороже оснастили 204-сильным электродвигателем, а у топовых исполнений полный привод: то есть двухмоторная установка, совокупная отдача которой равна 305 л.с. Версия 4Motion разгоняется от 0 до 100 км/ч за 6,6 секунды, а максимальная скорость такого автомобиля ограничена электроникой на отметке 160 км/ч.

На выбор трёхрядным электрокроссоверам предлагается две батареи: ёмкостью либо 58, либо 77 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у Volkswagen ID.6 варьируется в диапазоне от 436 до 588 км (расчёт вели по устаревшему циклу NEDC, который до сих пор используют в КНР).

Volkswagen ID.6 Crozz и ID.6 X доберутся до китайских дилеров летом 2021 года. Цены станут известны ближе к старту продаж. Отметим, даже если бы модель была глобальной, вряд ли она появилась бы на нашем рынке: в РФ электрокары по-прежнему не жалуют, инфраструктуры для таких машин в большинстве регионов страны недостаточно.

кроссовер Шанхай новинки Volkswagen Volkswagen ID.6

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Нештатный ксенон, цветные лампы и мигающие стопы: что запрещено правилами и каков штраф Расхожая фраза о том, что строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения, в полной мере находит свое отражение в автомобильной сфере. Народное «творчество» здесь... 215 0 0 19.04.2021
Статьи / Финвопрос Реальная инфляция в России – 12%, а автокредиты предлагают под 4-7%. Как такое возможно? Цены на новые автомобили в России с 2015 года медленно, но уверенно растут. Реальные доходы за темпами роста поспевают не у всех: инфляция у каждого покупателя своя, но официальный показате... 613 0 1 19.04.2021
Статьи / История Формула-1, швейцарский Range Rover и переделанный Mercedes: история забытой марки Monteverdi Казалось бы, словосочетание «швейцарский автомобиль» звучит примерно так же странно и даже нелепо, как «индийские часы», «алжирский сыр», «румынский шоколад» или «сомалийский банк». Однако в... 1774 1 1 17.04.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 150141 35 27 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 125756 32 24 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 82315 30 23 18.12.2020
Обсуждаемое
88 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
Больше
Change privacy settings