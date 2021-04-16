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Volkswagen готовит маленький кроссовер: первое изображение ID.2

16.04.2021 77 0 0

Очередная «батарейная» новинка немецкого бренда предположительно появится на европейском рынке в 2025 году.

 

В минувшем месяце стало известно о том, что к концу текущего десятилетия доля электромобилей в структуре продаж немецкого бренда на старосветском рынке вырастет до 70%, об этом заявил генеральный директор VW Ральф Брандштеттер. Напомним, сейчас у компании есть «зелёное» семейства ID, пара представителей которого уже продаются в Европе.

На фото: Volkswagen ID.3
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На фото: Volkswagen ID.3
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Так, продажи «электрохэтча» Volkswagen ID.3 стартовали в Европе в сентябре прошлого года. В итоге за первые шесть месяцев присутствия первенца семейства на рынке дилеры реализовали 61 341 шт. А кроссовер ID.4 появился в декабре 2020-го: за первые три месяца клиенты в Старом Свете купили 5627 машин.

В дальнейшем линейка ID будет активно пополняться: нынешняя стратегия развития предполагает, что компания сможет выпускать как минимум одну «батарейную» новинку в год. Так, в текущем году ожидается дебют полноприводного «заряженного» кроссовера ID.4 GTX, купеобразного паркетника ID.5, а также большого SUV ID.6, предназначенного только для китайского рынка. Позже представят серийные автомобили, созданные по мотивам концептов ID Buzz и ID Vizzion. Кроме того, в 2025 году «зелёное семейство», вероятно, пополнит маленький электромобиль ID.1. Судя по всему, это ещё не всё.

Рендер Volkswagen ID.2

В том же 2025 году немцы могут представить ещё один компактный кроссовер, который, вероятно, получит имя ID.2. Ожидается, что он будет наследником Volkswagen Taigo (в Южной Америке у модели название Nivus). Ни эскизов, ни тизеров, ни информации о том, как будет выглядеть новинка, пока нет, так что у художников есть поле для деятельности. Воспользоваться возможностью решил дизайнер испанского издания motor.es.

Судя по рендеру, у Volkswagen ID.2, вероятно, будут «сдержанные пропорции» и современный сглаженный дизайн. Фары окажутся более узкой формы по сравнению с головной оптикой нынешних представителей линейки ID.

На фото: Volkswagen Nivus
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На фото: Volkswagen Nivus
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Ожидается, что часть «зелёных» моделей, которые компания будет выпускать начиная с середины текущего десятилетия, получат новую «тележку» – SSP (Scalable Systems Platform). Использование этой скейтборд-платформы позволит увеличить пространство в салоне даже в компактных бюджетных автомобилях семейства.

По предварительным данным, маленький кроссовер оснастят только одномоторными установками. Электродвигатель мощностью либо 100, либо 150 л.с. будет располагаться на передней оси. Предполагается, что ёмкость батареи окажется не менее 50 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке – свыше 300 км (чтобы не отставать от конкурентов автогиганта Stellantis). Ориентировочный ценник Volkswagen ID.2 может составить 20 тыс. – 25 тыс. евро (эквивалентно примерно 1,82 млн – 2,27 млн рублей по текущему курсу).

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