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В Volkswagen рассказали о новой стратегии развития и анонсировали новинку

05.03.2021 146 0 0

Немецкая компания намерена ускорить процесс электрификации модельного ряда. В дальнейшем линейку VW пополнят новые «зелёные» автомобили.

 

Руководство Volkswagen ранее обещало, что к 2030 году 35% от общего количества проданных в Европе автомобилей марки будут иметь полностью электрическую силовую установку. Теперь немцы пришли к решению нарастить эту долю, причём сразу в два раза. По словам генерального директора VW Ральфа Брандштеттера, к концу текущего десятилетия доля электрокаров в структуре продаж бренда на старосветском рынке вырастет до 70%.

На фото: гендиректор VW Ральф Брандштеттер

Судя по этим расчётам, даже после 2030-го на автомобили Volkswagen с традиционными ДВС и гибридными установками останется примерно треть проданных в Европе машин. В компании пояснили, что версии с двигателями внутреннего сгорания останутся у преемников таких моделей как Golf, Tiguan, Passat, Tayron и T-Roc.

Новая стратегия развития VW получила название Accelerate (в переводе с английского означает «ускоряться»). Помимо 70-процентной доли продаж электрокаров в Европе, она также предусматривает увеличение аналогичного показателя в США и Китае (к 2030 году она должна превысить 50% от общего объёма продаж автомобилей на этих рынках). Ещё один пункт программы – инвестирование в разработку программного обеспечения и цифровых технологий, в том числе в системы автономного вождения. В общей сложности в ближайшие пять лет производитель потратит на эти цели 13 млрд фунтов стерлингов.

На фото: первенец семейства ID — хэтчбек Volkswagen ID.3

В рамках реализации новой стратегии компания намерена выпускать не менее одного электромобиля в год. Так, в текущем году ожидается дебют полноприводного «заряженного» кроссовера ID.4 GTX, купеобразного паркетника ID.5, а также большого SUV ID.6, предназначенного только для китайского авторынка. Позже на рынок обещают выйти серийные автомобили, созданные по мотивам концептов ID Buzz и ID Vizzion. Кроме того, в 2025 году «зелёное семейство», вероятно, пополнит маленький электромобиль ID.1.

На фото: кроссовер Volkswagen ID.4

Стратегия «ускорения электрификации» также предполагает выпуск нового семейства электромобилей: это направление немцы обозначили как Project Trinity. Флагманом этой линейки станет большой седан – его VW анонсировал с помощью тизера, на котором виден только силуэт будущей новинки. В основу модели ляжет новая платформа, которая будет использовать часть элементов «тележки» MEB (на ней базируются электрокары семейства ID). Но новая архитектура предполагает другие электрические силовые установки и иное программное обеспечение.

Тизер нового электрического седана VW

Изначально автомобиль оснастят системами автопилота второго уровня, затем его планируют повысить до четвёртого уровня (это позволит автомобилю передвигаться в полностью автономном режиме по некоторым европейским дорогам).

Производство серийной версии седана, разрабатываемого в рамках Project Trinity, наладят на мощностях завода Volkswagen в Вольфсбурге (Германия), предполагается, что площадку ждёт серьёзная модернизация. Новая электрическая «четырёхдверка» должна появиться в 2026 году.

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