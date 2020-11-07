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Новое серийное кросс-купе Volkswagen ID.5: первые изображения

07.11.2020 228 0 0

В скором времени немецкая компания представит свой новый электрический кроссовер, а пока мы, пользуясь последними шпионскими фотоснимками, составили своё представление о том, как он будет выглядеть.

 

Чуть больше месяца назад состоялась официальная премьера первого электрического кроссовера Volkswagen, который получил имя ID.4. Он стал серийной версией концепта I.D. Crozz, показанного в сентябре 2017 года на франкфуртском автосалоне. И в ближайшем будущем модельная гамма пополнится купеобразной версией кроссовера, однако его название пока не подтверждено официально, среди вариантов – ID.5 либо ID.4 X (по аналогии с другими купеобразными паркетниками марки). Что касается внешности будущей новинки, то спереди она будет идентична модели ID.4, судя по имеющимся шпионским фотографиям.

В отличие от большинства современных кросс-купе, новинка от Volkswagen будет иметь такой же уровень крыши, как и обычный кроссовер. Все изменения сосредоточатся в задней части: форма бокового остекления немного изменится в районе задних стоек, а крышу сделают более покатой. Заднее стекло лишится дворника и спойлера в верхней части, вместо этого спойлер будет встроен в кромку крышки багажника, там же разместится и третий стоп-сигнал. Дизайн фонарей тестовых образцов на шпионских снимках аналогичен модели ID.4, скорее всего, задний бампер также не подвергнется существенным изменениям, при этом кросс-версия может лишиться рейлингов на крыше.

Новинка будет построена на модульной платформе MEB, которая также лежит в основе других электромобилей бренда – ID.3 и ID.4. Ожидается, что базовая версия получит задний привод и 204-сильный электромотор, позволяющий проехать до 520 км (по циклу WLTP). Также появится полноприводный вариант с двумя электромоторами (по одному на каждой оси) с совокупной отдачей в 306 л.с.

Премьера нового кроссовера может состояться в следующем году.

Кроссовер Volkswagen ID.4
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Кроссовер Volkswagen ID.4
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Сегодня в России электромобили Volkswagen не представлены. Если же говорить о кроссоверах, то самым доступным является Tiguan, цены на дорестайлинговую модель начинаются с отметки в 1 779 000 рублей (1.4 TSI MT, 125 л.с., передний привод). Более мощная 150-сильная модификация с полным приводом 4Motion и «роботом» DSG обойдётся на 200 тысяч дороже.

Кстати, на днях мы опубликовали большую статью, посвящённую Volkswagen Touareg второго поколения (7P) с пробегом.  

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