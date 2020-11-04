Некоторое время назад мы уже делали обзор первого поколения Туарега , и смысл можно свести к мысли, что покупать такую машину тысяч за 700-800 рублей имеет смысл, только если у вас есть ещё хотя бы 200-300 «на расходы». А что если взять этот получившийся миллион да добавить ещё пару сотен? Можно рассмотреть более свежий Туарег! Или лучше не стоит? В первой части разбираем типичные проблемы кузова, салона и электрики, а во второй расскажем про ходовую, моторы и трансмиссию.

Техника



Было бы неправильно сказать, что Touareg в кузове 7P по технике мало отличается от предшественника. Скорее, он совпадает с ним по концепции, но реализация всех элементов очень сильно отличается. Особенно ощутим прогресс, когда речь заходит о массе. Ведь почти всегда следующее поколение машины больше и тяжелее предыдущего, но Touareg – как раз тот случай, когда общее правило неверно. Машина стала крупнее, но массу, при прочих равных, снизили на весомые 200 килограмм. Добавим появление 8-ступенчатой АКП в базовой комплектации при некоторой увеличении мощности моторов, и получится, что машина стала намного динамичнее в самых распространенных комплектациях.

А еще доработали пневмоподвеску, внедрив замкнутый цикл работы системы, поработали над качеством отделки и увеличением габаритов салона, поставили новейшую на тот момент мультимедийную систему RNS-850, функцию удержания в полосе, адаптивный круиз и тому подобные приятные «мелочи», повышающие актуальность конструкции.

С формальной же точки зрения в сравнении с предшественником мало что изменилось. Полностью стальной кузов с минимальным использованием алюминия, классическая компоновка, постоянный полный привод с дифференциалом в раздатке, двухрычажная подвеска спереди и многорычажка сзади с опциональной пневмоподвеской, большой выбор моторов на любой вкус и кошелек. Рядные «четверки» ставить постеснялись, зато был гибридный вариант с компрессорным 3,0 бензином. Занятно, что раздаточная коробка может быть как с обычной блокировкой и понижающей передачей, так и с «самоблоком» Torsen.

Таймлайн

10 февраля 2010 года. Машина представлена публике на Мюнхенском автосалоне.

Март 2010 года. На Женевском автосалоне представлена версия Hybrid.

Апрель 2010 года. Начало продаж в Германии. Моторы 3,6 FSI 280 л.с., 4,2 FSI 360 л.с., 3,0 Hybrid 333 л.с., 3,0 TDI 204/ 240 л.с. и 4,2 TDI 340 л.с. Сборка в Калуге по схеме SKD начата сразу же.

Апрель 2011 года. Появление модернизированной версии турбодизеля 3,0 мощностью 245 л.с.

Октябрь 2014 года. Рестайлинг. Изменения в основном косметические, но серьезно изменены наборы опций в комплектациях. Моторы V6 TDI обновлены для соответствия нормам Евро-6 в Европе (в России продолжается выпуск Евро-4 версий), модернизирована АКП, получила новое ПО. Прекращен выпуск гибридной версии.

Сентябрь 2015 года. Появление новых прошивок для дизельных моторов в связи с «дизельгейтом». Средний расход топлива у моторов вырос, а динамика упала.

Май 2017 года. Сборка в Калуге приостановлена в связи с падением объемов продаж.

Март 2018 года. Завершение выпуска модели в Словакии и Калуге.

Кузов

Внешние панели

Искать серьезную коррозию снаружи почти бесполезно. Сколы на дверях, крыльях и боковых поверхностях встречаются, облезание краски тоже – капот и кромку крыши «трассовых» машин тоже пескоструит сильно, но в самых запущенных случаях это лишь небольшие пятнышки ржавчины и все. Большая часть владельцев Touareg фанатично старается оставить их в родной краске. Окраска – это лишние 100-150 тысяч рублей, а цена машины на вторичке обычно падает на те же 100-150 тысяч, получается чистый убыток. Толщина заводского слоя – от 100 до 130 мкм, в проёмах – 60-80. Правда, если прибор показывает такие цифры, то возможно машину искусно покрасили «под толщиномер» – это актуально для любых машин, а уж для премиума актуально вдвойне.

Основная проблема Touareg в том, что его до сих пор выгодно восстанавливать из полностью мертвого состояния, когда лучше машину списать. Он популярен, любят его люди простые, запчасти дорогие, и потому страховые легко списывают машины в «тотал». Зато при активном использовании обходных технологий и б/у запчастей ремонт очень даже окупается, делая мероприятие сверхвыгодным. Так что осмотр ЛКП стоит проводить в первую очередь не для выявления мелкой коррозии – она как раз не страшна, а для того, чтобы понять, что с автомобилем происходило.

Основное внимание стоит уделить проемам, швам дверей и качеству окраса. И даже если машина не бита, но край окраски виден у пластика колесных арок, то это именно дешевый «облив», и ничего хорошего в нем нет точно.

Снизу

Снизу шансы найти «печаль» уже имеются. Состояние мелких кронштейнов на днище и даже какая-то коррозия открытых частей кузова в арках – это половина беды. В конце концов, это действительно скрытые от глаз поверхности, и там устраняются проблемы хоть и хлопотно, но не очень дорого. Но пластик накладок арок и порогов часто скрывает проблемы, которые проявят себя куда раньше. А решение их будет дороже, поскольку затронет внешние панели.

Резиновые вставки, в которые входят пистоны крепежа декоративных пластиковых элементов, копят под собой влагу, а раз там внутри кромка металла, то и коррозия идет от них же. Да и кромка арки внутри защищена очень плохо, при снятии всего пластика заметно, что краска отслаивается большими кусками.

Грязь под пластиком под задней дверью таит в себе угрозу для порога и арки, а спереди слой грязи убивает нижнее крепление порога к крылу. Оно ржавеет с двух сторон сразу и потому страдает сильнее остального кузова. Его нижняя кромка, соответственно, убивает уже порог. Кстати, за локером переднего колеса – традиционный грязевой карман, а в левой арке – трубки кондиционера, клапан печки и котёл предпускового подогревателя (если он есть) со множеством корродирующих трубок.

Также уделите внимание полам с пассажирской стороны: VIN расположен под сиденьем пассажира и может ржаветь сверху у любителей частых влажных химчисток и снизу у просто неухоженных авто и машин с поврежденными порогами.

Антикор очень полезен этому кузову хотя бы для арок и порогов, не пренебрегайте сами и при покупке ищите машины, хозяева которых озаботились им вовремя. Ну или просто хранили машину в крытом паркинге. Заодно арматура пневматики будет целее.

Оборудование кузова

Фары на Touareg 7P уже не воруют так бодро, как на предке, но стоят они по-прежнему недешево. А к списку основных проблем с выгоранием и пескоструем добавилось запотевание – фары не очень герметичны. Часто проблему устраняют просто слоем герметика по стыкам, это помогает. Стекло фары можно приобрести отдельно, цена менее 10 тысяч рублей за оригинал, можно и отполировать или обработать кипящим ацетоном. Но бронепленка в любом случае не помешает, поверхность достаточно слабая. К сотне тысяч пробега стекло мутнеет даже при городской эксплуатации.

Бампера крепкие, поломки в основном характерны для машин, которые выезжают на серьезное бездорожье или побывали в ДТП. Нижняя «губа» теоретически меняется, но нормально не встает на бампер без ухищрений.

Конструкция дверных петель допускает небольшую просадку при пробегах 200+, но в целом надежна, и, что приятно, по ней видно, если дверь снимали для ремонта. Уплотнители очень удачны, дверь прикрывает порог почти целиком, и поломки связаны в основном с примерзанием при попадании снега.

Лючок бензобака имеет не очень качественный механизм запирания, он подклинивает уже после пяти лет эксплуатации и очень не любит мойки под давлением. Декоративные пластиковые элементы держатся хорошо, пока их не снимают или не сгнивает кромка металлической детали под ними. Если не менять вкладыши клипс после каждой сборки-разборки, то надежность установки падает, они начинают люфтить и даже протирают ЛКП. Хромовое покрытие мутнеет достаточно быстро, благо его тут изначально не очень много. Кронштейны боковых зеркал алюминиевые, но коррозия их не щадит, да и механизмы складывания достаточно хлипкие, стоит проверить работоспособность.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Кузов Передняя фара ксенон 53 186 Hella 46 226 Signeda 83 791 Передняя фара 51 919 Depo 12 672 Hella 28 746 Стекло лобовое 17 299 Spectr 6 186 AGC 14 514 Крыло переднее 24 457 Sehun 11 099 Бампер передний 41 342 SAT 24 159 Sailing 9 437 Капот 92 504 алюм / 77 170 Нет в продаже

Салон

На фоне Audi Q7 и Porsche Cayenne Туарег, можно сказать, машина бюджетная. Самые бедные комплектации без пневматики (то есть без правой крутилки на центральной консоли – это сразу видно) обычно идут с тканевым салоном, простенькими креслами, маленьким экраном мультимедийной системы и более скромными отделочными материалами. Есть немало машин в более дорогих исполнениях: тут и кожаные кресла, и электрорегулировки, и большой мультимедийный экран, и климатическая установка (часто попадается 4-зонная), и даже версии с дисплеями в подголовниках и электроприводом багажника... Но салон в самой дорогой комплектации все равно будет очень строгим и немного «серым», причем не в буквальном смысле – черных и серых салонов большинство, но есть и бежевые, и белые. Речь о том, что дизайн предельно строгий и функциональный, машина выглядит именно дорогим Фольксвагеном, а не чем-то премиальным – от Passat внутри кроссовер отличается по стилю минимально. А еще будут нарочито торчать салазки сидений, охлаждение перчаточного ящика не включат в базовую комплектацию, равно как и автозатемняемое зеркало. И удобные направляющие для шторки багажного отсека владельцу придется ставить самому.

С качеством при этом особых проблем нет. При аккуратном обращении салон сохраняет отличный вид до пробегов далеко за 300 тысяч, даже водительское сиденье не протирается по швам и не просиживается, если обрабатывать его паром иногда. Руль теряет фактуру при пробегах 150+, но его как раз недорого перешить. Царапины руля, накладок центральной консоли, кнопки «ручника» и ручки АКП, просаженная крышка подлокотника – зачастую это следствие не пробега, а свинского отношения к машине. Да, такое бывает и случается не так уж редко, хотя при средней цене машин в миллион-полтора обычно за состоянием салона следят.

Основная масса неприятных поломок связана с работой климатической системы. Причем проблема не в блоке управления или заслонках, они весьма ресурсные. Подводят трубки кондиционера – они тут проходят через колесную арку и корродируют, как и на первом поколении, да и ресурс компрессора кондиционера оставляет желать лучшего, после 200 тысяч вероятность задиров сильно растет. К тому же плотный пакет радиаторов часто забивается, вызывая перегрев системы.

У машин с предпусковым подогревателем проблем чуть больше. Как уже было сказано чуть выше, расположенный в нише левого переднего колеса за локером подогреватель имеет развитую сеть трубок. А при попадании туда грязи, что в наших условиях случается почти всегда, все это хозяйство начинает корродировать, вплоть до образования свищей и утечек антифриза.

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Некоторое внимание стоит уделить и машинам с панорамным люком. Опция не самая распространенная, но при ее наличии количество мелких хлопот по салону заметно возрастает. Во-первых, очистка сливов и смазка направляющих для такого люка должна производиться часто, пару раз в сезон. Во-вторых, внутренний объем корзины люка плохо защищен от коррозии, при длительном присутствии влаги он легко начинает корродировать. Скрипы при работе или любые посторонние шумы в движении говорят о том, что скоро потребуется недешевый ремонт. Цена исправного б/у может начинаться от 40 тысяч рублей, а за ремонт берутся далеко не везде. Обычные люки требуют гораздо меньше забот и много крепче по конструкции.

Электрика

Если у первого поколения модели электрика была крайне хлопотной, особенно у машин до рестайлинга, то у второго поколения модели с этим все хорошо. Стабильная работа бортовой электроники, удачное расположение блоков, более простые и мощные генераторы дают свой бонус. Во всяком случае, пока. Все же сложность электросистемы очень высокая, количество активных исполнительных блоков по данным диагностических сканеров превышает сотню штук.

Пока основные ресурсные проблемы – это износ проводки водительской двери, блока управления стеклоподъемниками, подмерзание модуля блокировки рулевой колонки, поломки сервоприводов. Остальное обычно привнесено при модернизациях машины.



Часто владельцы хотят поставить в нее все, чего не было с завода: и топовую «музыку», и ассистенты, и электроприводы, и адаптивный или ксеноновый свет вместо базового рефлекторного... Не всегда эти модернизации выполняются качественно, не всегда в полной мере учитывают совместимость блоков. Но это будни современных Фольксвагенов, конструктор всегда можно собрать неправильно.

Стоит уделить внимание состоянию генераторов, они тут очень мощные, на 190-240 А, и дорогие. И после внедорожных приключений их ресурс может быть сильно меньше среднего.

Промежуточный итог

Пока получается, что если перед вами не машина, восстановленная после «тотала», и не плод творчества «колхозников», то как минимум по железу, салону и электрике больших неприятностей от неё ждать не приходится даже в 10-летнем возрасте. Пока всё выглядит слишком хорошо… Продолжим изучение модели во второй части, где рассмотрим проблемы новейшей 8-ступенчатой коробки, поломки пневматики, системы полного привода и, конечно же, моторов с непосредственным впрыском.