Вот наконец и Туареги первого поколения стали стоить примерно как новые Солярисы. В категории “до миллиона” выставлены сотни машин, на вид кажущиеся весьма приличными. Что с ними не так? Может, там внутри сплошная коррозия, боль и разочарования? В первой части разберемся с типичными проблемами кузова, салона и электрики, а во второй — с ходовой частью, трансмиссией и моторами.

Техника



VW Touareg 7L, как известно, приходится прямым родственником Porsche Cayenne, а также вышедшему чуть позже Audi Q7 первого поколения. С ними он делит классическую компоновку с базовым задним приводом, подключением переднего моста (с отдельным редуктором) через раздаточную коробку и продольным расположением силового агрегата. В общем, конструкция “взрослая”.

Экспериментов с алюминиевыми деталями кузова ставить не стали, машины получили цельностальные кузова с алюминиевым капотом и широким использованием пластика в передней оконечности, в том числе с пластиковыми крыльями.

Линейка моторов — результат «перекрестного опыления» внутри концерна. Моторы VR6 3.2 от мощных VW, большие V8 от Audi, еще более мощный W12 6.0 позаимствован фактически у Bentley, хотя также использовался и у Phaeton. Пост-рестайлинговые моторы VR6 3.6 тоже применялись на многих моделях VW, а V8 4.2FSI в основном известны по Audi, но также ставились на Lamborghini. Дизельные моторы R5 TDi представлены также на коммерческих VW, а V10 по сути представляет собой два R5 в едином блоке и уникален для Туарега, больше такой нигде не применялся.

Коробки передач в основном автоматические 6-ступенчатые, но младшие дизельные и бензиновые моторы оснащались и «механикой». И что интересно, в раздаточной коробке была даже пониженная передача, а среди опций — блокировки переднего и заднего дифференциалов. В общем, презрительно называть Touareg “паркетником” не совсем верно, по концепции это абсолютно универсальный автомобиль, особенно с пневмоподвеской. При отличных ходовых качествах на твердых покрытиях машина на бездорожье позволяла очень многое. Тем более что спереди и сзади тут независимые подвески (двухрычажка и многорычажка соответственно), позволяли иметь очень хороший дорожный просвет, а нижняя часть машины была плотно «зашита» пыльниками и элементами защиты.

Таймлайн

Октябрь 2002 года. Представлены серийные модели с V6 3.2 217 л.с. и V10 TDi 5.0 309 л.с., а следом и 2.5TDi 161/174 л.с. и V8 4.2 310 л.с.

Ноябрь 2004 года. Малый рестайлинг, увеличена до 241 л.с. мощность мотора 3.2, добавлен дизельный мотор V6 3.0TDI 225/240 л.с.

Август 2004 года. Представлена топовая версия с мотором W12 6.0 444 л.с.

Октябрь 2005 года. Моторы VR6 заменены на версию 3.6FSI 280 л.с.

Июнь 2006 года. Рестайлинговый Туарег представлен на Парижском мотор-шоу. Обновления внешности и электроники. Моторы V8 заменены на новое поколение, 4.2FSI 350 л.с. Обновлена тормозная система, добавлен адаптивный круиз-контроль.

Август 2007 года. Появление версии R50 с форсированным до 349 л.с. мотором V10 TDI. Версия 3.0TDI обновилась, мощность повысили до 239 л.с., добавив также с сажевый фильтр.

Апрель 2009 года. Новая версия мотора V6 TDI 3.0 BlueMotion, мощность 225 л.с., c соответствием новым жестким экологическим стандартам США и Евросоюза по выбросам окислов азота.

Кузов

Внешние панели

Несмотря на то, что самые старые Туареги уже почти достигли 20-летнего порога, сильно гнилых вариантов мало. Отчасти это объясняется престижностью, высокой стоимостью и соответствующим стилем обслуживания, но на примере Mercedes-Benz M-Klasse мы знаем, что этого набора достаточно не всегда. Слабых мест, конечно же, предостаточно и у Туарега.

Молдинг-уплотнитель порога служит катализатором ржавчины. Он расположен в «ступеньке», а крепится к порогу клипсами. В итоге под ним постоянно собирается песок, ЛКП протирается, а через дырки для клипс коррозия проникает внутрь порога. Часто даже «залеченный» снаружи порог не гарантирует, что в районе креплений ржавчина теперь не будет вылезать каждый год по новой.

Ржавчина на дверях (как боковых, так и задней) многообразна. Из-за специфической аэродинамики хватает сколов, иногда уже загнивших. Немного ржавчины вокруг дверных ручек, где на кромке скалывает краску. Больше под нижним наружным молдингом и на внутренней стороне по кромкам и швам. А уродливые вздутия на покрытии рамки — признак коррозии под слоем резины.

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Задние колесные арки тоже часто портят внешний вид, и ржавеют они в основном изнутри — влага в боковых нишах способствует разрешению герметика шва между наружным крылом и внутренней панелью. То, что видно снаружи — это уже последствия.

Ржавчина у стыка переднего крыла и порога обычно мало заметна. Сколы на передних крыльях случаются, но пластику все равно — это проблема чисто эстетическая.

Крыша страдает в основном в передней часто. Сколы не очень заметны из-за высоты кузова, но часто они там есть, бывает и что коррозия уже лезет под рамку лобового стекла.

Вздутия краски у мест крепления рейлингов на крыше возникают ещё чаще, чем сколы спереди. Если на крыше ездил бокс, то сколы на самой панели крыши тоже не редкость.

В целом, проблемных мест много, но обычно они так или иначе «пролечены». Причем частенько красят, очень точно подбирая толщину слоя «под толщиномер», особенно если машины последних лет выпуска, а красили лет пять назад.

Снизу

Московские и питерские машины частенько имеют наслоения ржи в колесных арках и в задней части днища кузова. Особенно если машина выезжала иногда на бездорожье, днище при этом не мылось, а машина хранилась на улице. Да, оцинковка есть и тут, но спустя 10-18 лет с момента выпуска машины она уже на последнем издыхании, антикоррозийное покрытие слезает вместе с краской, обнажая поверхностную ржу.

Помимо общего осмотра кузова стоит обратить внимание на состояние точек крепления подрамников и состояние всех кронштейнов и усилителей днища. Особенно если у машины грязевая резина или мощный мотор.

Большие дыры вы вряд ли найдете, все же кузов неплохо сделан, но шансы на перфорацию уже есть, особенно в задней части, в нишах багажника, в задней части арки крыла, вблизи технологических отверстий в тонком металле, а также у крепежа тепловых и аэродинамических экранов.

Внутри переднего левого крыла у многих машин расположен автономный подогреватель, на трубках которого собирается слой грязи. В итоге передняя стойка кузова может подржаветь на половине высоты, а внизу, у стыка с крылом ржавчина есть почти всегда, вопрос лишь в площади и глубине повреждений.

В правом крыле стоит бачок омывателя, там коррозия идет от его нижнего крепления и стыка с крылом, но сама стойка кузова обычно цела. Очень способствуют коррозии в арках трубки пневмоподвески и тормозной системы, за ними собирается слой грязи, который сложно вымыть даже на специализированной мойке.



Немного ржавчины в нишах задних фонарей — не редкость. В моторном отсеке грязевые карманы по углам, у лонжеронов, их надо промывать и проверять на предмет коррозии. Швы брызговиков в местах крепления верхнего кронштейна передней подвески частенько повреждены из-за больших нагрузок.

В целом, как уже говорилось, состояние кузова обычно не вызывает опасений. У большинства машин лонжероны целые, полы целые, рамка лобового стекла целая, как и стойки крыши, трещин по кузову тоже нет. Но надо понимать, что всё это — вопрос времени. Так что не скупитесь на полную диагностику, а после покупки — на качественный антикор.

Оборудование кузова

Затирающиеся и выгорающие фары, постепенная утеря решеток бампера, облезающий хром эмблем – все признаки старения у Touareg имеются. Кстати, фары крадут до сих пор — снимаются они легко, а стоят дорого, никак не меньше десяти тысяч. Самые дорогие фары — с “адаптивным светом” AFS. Они мало того, что имеют внутри много ломающейся мелочевки, так еще и стоят на порядок дороже, комплект выйдет под сотню тысяч рублей. Многие вместо восстановления ищут б/у, тем самым раскручивая спрос на кражи.

Подкрылки рвутся, они тут войлочные и во многом именно из-за них, точнее, накопления в них влаги так сильно гниют колесные арки. Фанаты рекомендуют брать дешевые пластиковые и оклеивать шумоизоляцией, разумеется, если арки еще живы или уже «пролечены». Заниматься установкой заплат на оригинальный войлок крайне не рекомендуется. Раз рвется, значит намокает. Раз намокает, значит гниет.

Обратите внимание на состояние аэродинамических элементов в нижней части переднего бампера, они отвечают в том числе и за работу радиаторов интеркулеров. Их отсутствие или просто наличие куска грязи вместо радиатора долгой жизни машины не способствуют.

Двери страдают от проблем с ресурсом замка. Нет, сам механизм обычно работает хорошо, и даже проводка к нему тут крепкая. Но вот микропереключатели, отвечающие за сигнал положения замка и закрытия двери очень не любят влаги и морозов, их ресурс обычно не больше 10-15 лет в наших условиях, и сейчас на многих машинах они не работают, вызывая не только мелкие проблемы со штатной сигнализацией, но и сбои в работе ЦЗ. Частенько вместо замены микропереключателей врезают датчики от VW Golf IV, делая лишние отверстия в дверях.

Мелкие проблемы можно перечислять бесконечно. Благо, оборудования хватает. Газовые упоры капота? Под замену. Газовые упоры задней двери вообще склонны к членовредительству, после нескольких минут удержания дверь падает, бывают даже серьезные травмы, ведь дверь весит немало, а высота проема такая, что удар приходится в позвоночник.

Передняя фара ксенон 36 215 рублей

Трубки автономного отопителя? Сгнили и закисли, их надо менять или все выкидывать. Корпус отопителя становится неразборным, причем стальные винты закипают в алюминиевом корпусе намертво. Моторчик омывателя фар? Снимать сложно, но смерть его практически неизбежна. Заглушки форсунок омывателя? Просто слетают, если мыть фары на скорости зимой. Механизм регулировки зеркал умирает из-за неудачных шестерен. Сами шестерни сейчас можно найти в интернет-магазинах или купить отпечатанные на 3д принтере.

Вода в заднем фонаре? Стык неудачный, течет у всех, надо выливать и герметизировать. Передние двери провисают, надо ставить пластины под петли. В общем, машина не дает заскучать, список вероятных поломок кажется бесконечным. Критичным это всё не является, но если задаться целью сделать машину как следует, готовьтесь к большим затратам.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Кузовные детали Передняя фара ксенон 36 215 Hella 30 770 Передняя фара 24 052 Depo 11 603 Polcar 20 738 Стекло лобовое 25 039 SAT 8 964 XYG 9 534 Крыло переднее 41 374 TYG 11 719 SAT 17 304 Бампер передний 34 382 SAT 13 005 Prasco 17 964 Капот 78 734 Нет в продаже

Салон

Если сравнивать Туарег с его родственниками в лице Q7 и Cayenne, такое сравнение окажется не в пользу Фольксвагена — всё-таки уровень отделки тут компромиссный.

Лучший с точки зрения износостойкости материал — как ни странно, ткань. “Тряпочных” салонов почти нет, но они в основном в хорошем состоянии. Кожа на креслах вытягивается, сами кресла проминаются — для восстановления поверхности придется греть феном. Если вместо натуральной кожи — её заменитель, то обычно трескаются боковины сидений. Кроме того, облезает руль, вытираются дверные ручки, засаливаются кнопки. Из плюсов — почти полное отсутствие покрытия soft touch, как на Ауди тех лет, которое активно облезает.

На многих машинах есть проблема с появлением трещин в передней панели напротив переднего пассажира. Просаживается наружный слой у ниши подушки безопасности. Выглядит так, как будто подушка “стреляла”, но не до конца вырвала пластик. Распространенный способ решения проблемы — это установка панели с рестайла, там беда проявляет себя совсем редко. Альтернатива — обтяжка панели, сейчас это делают почти незаметно. Из минусов — так маскируют и реально битые машины. И на будущее, даже если сейчас у вас с панелью все в порядке, постарайтесь не менять родное атермальное стекло на “обычное” и не забывайте про защитный отражатель летом.

Основная проблема вовсе не износ отделочных материалов, а поломки оборудования. Умирающие дисплеи передней панели, блоки управления сиденьями и их кнопки, блок блокировки рулевой колонки и блокировки ключа, довольно капризные и дорогие старые головные устройства мультимедийной системы RNS510, рвущиеся тросы водительского стеклоподъемника, отказы микропереключателей замков, течи люка из-за забитых сливов...

Проблемы климатики весьма разнообразны. Течи через дренаж кондиционера в ноги случаются регулярно, надо следить за чистотой трубок, иногда причина — в заливании воды сверху, в воздухозаборник. Моторчик печки в среднем живёт тысяч 200, потом начинает отчаянно выть. Поломки заслонок случаются нечасто, но хлопот с заменой много.

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Отдельная беда с кондиционером: почти у всех машин прогнивают трубки в районе кронштейнов креплений на лонжероне к пробегам тысяч в 100, они тут большие и дорогие, комплект стоит тысяч 20. Это если промывать хотя бы иногда. А у любителей кататься по грязи такое случается ещё чаще. Трубки заваривают, меняют проблемную часть на шланг… а если с финансами совсем плохо, то просто катаются с открытыми окнами.

Электрика

С одной стороны, у Touareg сравнительно консервативная архитектура электроники, с другой, она весьма сложная и разветвленная. Электрика выматывает нервы тем, что в ней накладываются решения разных лет. При осмотре экземпляра без диагностического сканера никуда, но полностью всех проблем он не покажет — тут дело не в крутизне софта, а в том, что блоки не имеют таких функций самодиагностики, каковые есть сейчас.

Основные неприятности из-за сбоев в алгоритмах и банального залития блоков и поломок проводки, реже — из-за слетающих прошивок и сбоев по питанию Прошивать родным дилерским сканером VAS не так уж удобно, многое вообще “шьется” шнурком стандарта KKL409, и софт лучше, чем дилерский.

Основные элементы в зоне риска — это расположенные на полу блоки и куст проводки к блокам комфорта, ЭБУ парктроников и АКП, неудачный силовой кабель к аккумулятору под водительским сиденьем, низко расположенные генераторы и капризные стартеры с бензонасосами.

Добавим сюда проблемы машин до рестайлинга, где ключи могли отвязаться просто потому, что долго щелкали кнопками при подсаженном аккумуляторе или сбоящей антенне.

Печально то, что по электрике нельзя выделить 3-4 типичные проблемы и подробно рассказать о симптомах, причинах и методах устранения. Анализ опыта владельцев показывает, что с возрастом ломается буквально всё, так что лучший друг туареговода — это автоэлектрик. Стереотипы о Туарегах как переусложненных машинах, где на устранение очередного глюка можно ненароком истратить тысяч 100 рублей — не врут.

Промежуточный итог

Кузов, скорее всего, потребует минимум ремонта — его надо просто как следует заантикорить, покрасить в очередной раз пороги и арки, и забыть на несколько лет. Если не стремиться к совершенству, конечно. Салон, при большом желании, можно восстановить практически до заводского состояния — опыт по этой части накоплен немалый. Основные проблемы связаны, как вы уже поняли, с электрикой. А может, с моторами и коробками всё ещё хуже? Об этом — во второй части.