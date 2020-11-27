Volkswagen готовит дешёвую модель семейства ID: стартовый ценник – 1,8 миллиона рублей

Немецкий концерн в конце 2019 года рассказал о своих дальнейших планах по развитию модельного ряда. Volkswagen до 2024 года инвестирует на развитие электромобилей в общей сложности 11 млрд евро. В компании задались целью сделать «розеточные» автомобили доступными для самых разных слоёв населения, в этом должно помочь новое семейство – ID: оно будет включать в себя в том числе недорогие модели. Таким автомобилем обещает стать «зелёный» ситикар VW.



На фото: Volkswagen ID.3

Пока что непонятно, какое имя получит такой «хэтч» начального уровня. Изначально сообщалось, что его рабочее название – ID. Entry, позже появилось кодовое наименование проекта – e-Zzity. Однако, скорее всего, у серийной модели будет имя ID.1. Предположительно, именно его немецкая компания анонсировала в конце 2019-го в виде эскиза на рождественской открытке.



Как Kolesa.ru сообщал ранее, у нового «народного автомобиля» VW будет пять дверей, а внешность оформят в стиле ID.3. Если судить по эскизу, «зелёный» ситикар получит большое ветровое стекло, а также задние фонари, соединённые светодиодной полосой, проходящей через всю ширину кормы. Габариты новинки, вероятно, будут сравнимы с Volkswagen e-up!: его длина равна 3600 мм, а расстояние между осями составляет 2417 мм. Предполагается, что электрокар впоследствии заменит e-up!



На фото: Volkswagen e-up!

Причём VW ID.1 будет, как бы каламбурно это ни звучало, не один: на его основе инженеры компании могут создать субкомпактный кроссовер (вероятно, с названием ID.1 Crozz), а также вэн (e-Roomzz). Как сообщает Autocar, в основу ID.1 и других производных моделей ляжет платформа MEB-Lite, которая подойдёт для электрокаров с батареями меньшей ёмкости (до 45 кВт*ч, таков показатель «младшего» аккумулятора первенца семейства – ID.3). По словам гендиректора VW Ральфа Брандштеттера, разработка этой «тележки» является приоритетной задачей.



Ранее предполагалось, что новому «зелёному» ситикару предложат на выбор 24 и 36 кВт*ч. Ожидается, что запас хода на одной зарядке во втором случае составит около 300 км. Тогда как показатель актуального «хэтча» VW e-up! варьируется в диапазоне от 180 до 260 км.

Информации о характеристиках электромотора новинки всё ещё нет. Напомним, дебютировавший в начале осени 2019 года пятидверный хэтчбек семейства ID – Volkswagen ID.3 – оснащается одним электромотором, установленным на задней оси. Его мощность равна 204 л.с., а максимальный крутящий момент – 310 Нм. Кстати, за первые два месяца продаж в Европе (сентябрь и октябрь 2020 года) дилеры реализовали 19 093 экземпляра. Причём в октябре модель стала самым продаваемым электромобилем на рынке.



На фото: салон Volkswagen e-up!

Volkswagen ID.1 не появится на рынке до 2023-го. Есть вероятность, что в указанном году «зелёный» ситикар дебютирует в статусе концепта, а его производство начнётся только в 2025-ом. По данным британского издания, стартовый ценник новинки составит 17 800 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 1,8 млн рублей по текущему курсу), а топовая версия обойдётся в 22 200 фунтов (2,2 млн рублей). Для сравнения, на домашнем рынке ценник VW e-up! сейчас равен 21 421 евро (1,95 млн рублей).

