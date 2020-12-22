Серийный кроссовер Volkswagen «по мотивам» ID Roomzz пропишется в Китае

Концерн Volkswagen в период с 2020-го до 2024 года вложит 11 млрд евро в собственные «зелёные» проекты. Одна из целей немецкого производителя – сделать электрический транспорт доступнее для широких слоёв населения, для этого нужно снизить их цену, с чем, по идее, должно справиться унифицированное производство – использование одной модульной «тележки» для различных моделей брендов концерна и партнёров.

На фото: концепт Volkswagen ID Roomzz

Фольксвагену помочь в достижении цели должно новое «зелёное» семейство ID. Его первенцем стал электрический хэтчбек Volkswagen ID.3, представленный в сентябре 2019 года. Вторым представителем оказался паркетник ID.4: его марка презентовала осенью текущего года. В дальнейшем линейка пополнится ещё несколькими моделями, в их числе, вероятно, окажется большой кроссовер, созданный по мотивам концепта ID Roomzz.



Информацию о том, что работа над серийной версией нового SUV, который окажется на ступеньку выше, чем ID.4, продолжается, британскому изданию Autocar подтвердил гендиректор VW Ральф Брандштеттер. При этом он отметил, что автомобиль будет выпускаться в КНР и, вероятно, окажется предназначен для китайского рынка. Правда, на данный момент не ясно, станет ли эта модель впоследствии глобальной (такую возможность в компании пока рассматривают). Весной этого года Kolesa.ru сообщал о том, что «поднебесный» завод уже выпустил первый кузов будущей новинки.



В компании имя серийного кроссовера, в основу которого ляжет концепт ID Roomzz, ещё не раскрыли. В некоторых СМИ предполагают, что новинку назовут ID.6, однако ранее также сообщалось, что это наименование отдадут седану и универсалу «зелёного» семейства, которые будут созданы «по мотивам» шоу-каров ID Vizzion и ID Space Vizzion.

По предварительным данным, новый электрический кроссовер Volkswagen будет полноприводным, его оснастят двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси). Совокупная отдача пока не сообщается. Питать систему, вероятно, будет аккумулятор ёмкостью в пределах 82 кВт*ч (такая была у концепта). Запас хода у шоу-кара составлял 450 км.



VW показал ID Roomzz на Шанхайском автосалоне в 2019 году. Тогда предполагалось, что на его основе впоследствии создадут большой трёхрядный «зелёный» кроссовер семейства ID. Он также оснащался двухмоторной установкой, совокупная мощность которой составляет 306 л.с. Шоу-кару на разгон с места до «сотни» требовалось 6,6 секунды, а его максимальная скорость составляла 180 км/ч.



Напомним, длина концепта равна 4930 мм, ширина – 1903 мм, а высота – 1675 мм. Какими будут габариты новинки, пока неизвестно. Ожидается, что внешность серийного кроссовера «по мотивам» ID Roomzz выполнят в стиле Volkswagen ID.4. Салон у него будет трёхрядным и более традиционным по сравнению с концептом: а значит, поклонникам бренда лучше не ждать кресел как в гостиной, футуристичной приборной панели, а также возможности полностью отдать управление машиной автопилоту.

Ранее стало известно о том, что Volkswagen сейчас также готовит дешёвую модель «зелёного» семейства: ориентировочный стартовый ценник ситикара ID.1 составит 1,8 миллиона рублей.

